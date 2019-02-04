Заказчик не согласился на ремонт «Фрегата» на космодроме Куру

Европейские специалисты сомневаются в надежности сварочных работ, организованных в «полевых условиях». Поэтому не исключен вариант замены «треснувшего» «Фрегата» на новый,

Европейская компания Arianespace (провайдер пусков российских ракет с космодрома Куру) не согласилась на предложение России о ремонте трубопровода гелия разгонного блока «Фрегат» в «полевых условиях», передает РИА Новости сообщение источником в ракетной отрасли.Ранее агентство сообщало, что на космодроме Куру при заправке разгонного блока «Фрегат» окислителем была выявлена негерметичность сварного шва в магистрали подачи гелия, который используется для вытеснения топлива при работе двигателей.Старт запланирован на 20 февраля. На космодром вылетели российские специалисты для устранения проблемы на месте.Однако, по словам источника, предложения инженеров НПО им. Лавочкина (производитель разгонного блока) о ремонте шва путем наложения специального бандажа компания Arianespace не приняла. Сейчас ведутся переговоры о возможности проведения на космодроме сварочных работ. Пока представители компании настаивают на проведении работ в заводских условиях.добавил собеседник.Напомним, в 2015 году «Роскосмос» заключил с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 запуск 672 спутников на носителях «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» с космодромов Куру, Восточный и Байконур.В общей сложности OneWeb намерена вывести на орбиту 2 тыс. спутников для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет.Нынешний пуск предполагает выведение на орбиту первых 6 тестовых спутников.