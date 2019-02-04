Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 25.01.19 – 31.01.19
На этой неделе обстановка стабилизировалась и количество обстрелов уменьшилось. Но, к сожалению, не обошлось без потерь. Никогда в своих сводках не выкладываю фото наших погибших защитников, так как это может быть применено нашими врагами в информационной войне, да и многие из них местные украинцы и у них есть родственники с той стороны. Родственники, друзья и сослуживцы о трагедии знают, думаю этого достаточно.
Если в ДНР обстановка стабилизировалась, основные боевые действия происходят на юге Республики, то в ЛНР обстрелы продолжают набирать обороты.
29 января, вечером во вторник с района Крымское по району Сокольники ВСУ выпустили 45 единиц 122 мм снарядов!!! Вдумайтесь в эти цифры. К счастью, такие обстрелы редкие, в основном работают снайперы, крупнокалиберные пулеметы и минометы.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 100 раз. Обстрел производился по районам семнадцати населенных пунктов Республики с применением танков, минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 29 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 500 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенных пунктов: Лозовое, Веселогоровка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Молодежное, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Пришиб, Крутая Гора, Раевка и памятник Князю Игорю.
С 25 по 31 января 2019 года на территории Донецкой Народной Республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли двое, и получил ранения один военнослужащий Республики.
Вообще, с 1 по 31 января 2019 года на территории Донецкой Народной Республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли четверо и ранения получили 7 человек, из которых 4 военнослужащих Республики и 3 гражданских мужчины.
С 25 по 31 января 2019 года на территории Луганской Народной Республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погиб один военнослужащий Республики.
Обещанное видео пленного военнослужащего 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Пленный украинский десантник о Порошенко, майдане и наркотиках (08:03 мин)
18 января, в пункте временной дислокации 131-го отдельного разведывательного батальона в районе н.п. Успеновка перебравшие с некачественным алкоголем разведчики, подожгли хранилище с военной техникой. В результате пожара сгорели и полностью выведены из строя две БМП и один ГАЗ-66.
25 января, во время движения военного автомобиля по грунтовой дороге в районе н.п. Катериновка, произошел его подрыв на противотанковой мине. В результате взрыва двое погибли, пятеро получили ранения. Раненые в тяжёлом состоянии были доставлены в Попаснянскую городскую больницу.
27 января, на участке автодороги в районе н.п. Счастье перевернулся грузовой автомобиль марки «Урал» используемый для перевозки боеприпасов. В результате водитель в тяжёлом состоянии госпитализирован с диагнозом черепно-мозговая травма.
29 января, в 11:35 со стороны н.п. Новоселовка-2 по направлению н.п. Васильевка был открыт огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Персонал смены вынужден был укрыться в убежище. На данный момент обстрел прекращен, никто из сотрудников станции не пострадал.
По имеющимся у нас данным небоевые потери в рядах украинских формирований за 2018 год составили 374 боевика. Первое место в рейтинге небоевых потерь занимает смерть от алкоголизма, второе – суицид, замыкает пьедестал – наркомания, за ними следуют гибель в результате неуставных взаимоотношений, а также из-за нарушения мер безопасности при обращении
с оружием. В 2018 году зафиксировано 94 самоубийства. Отмечу, что 7 из них – это скрытые командованием умышленные убийства украинских боевиков своими сослуживцами.
ДНР:
Для прощупывания нашей обороны на Приазовье противник активизировал разведку переднего края, применяя разведгруппы и беспилотники. Напомню, что в начале недели боевики из 79-й бригады на Мариупольском направлении уже предприняли боевую вылазку, которая с треском провалилась. Трое боевиков постыдно бежали, один попал к нам в плен и дает признательные показания, которые полностью подтверждают наши опасения.
По имеющейся у нас информации в район юго-восточнее н.п. Дзержинск отмечено прибытие снайперов из состава 58-й мотопехотной бригады. Также, в данном районе зафиксировано нахождение представителей украинских СМИ. Снайпера получили задачу совершать провокационную стрельбу с целью вызвать ответный огонь со стороны наших позиций.
На Горловском направлении в подразделениях 58-й мотопехотной и 30-й механизированной бригад отмечено прибытие комиссии службы радиационной, химической и биологической защиты штаба оперативно-тактической группировки «Север». Комиссией выявлен ряд существенных недостатков, в частности в обеих бригадах посты РХБ наблюдения не развернуты, соответствующие приборы для отслеживания изменений РХБ обстановки отсутствуют. Средства защиты, выданные боевикам 58-й бригады разукомплектованы, большая часть защитных комплектов в непригодном состоянии, пользоваться ими никто из боевиков не умеет.
Систематические подрывы на своих минных полях украинских боевиков в зоне ответственности 93-й механизированной бригады в прилегающих к н.п. Авдеевка районах, ни чему не учат командира этого бандформирования Клочкова. На своих минах в этом районе с начала года уже подорвались саперы 93-й бригады и диверсанты 131-го разведывательного батальона.
Нашей разведкой отмечается беспорядочная установка новых минных полей саперами 93-й бригады. По имеющейся у нас информации, формуляры минных полей.
В ходе мониторинга установленных мест хранения отведенного тяжелого вооружения наблюдатели ОБСЕ не досчитались:
ЛНР:
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено более 80 единиц:
РСЗО «Град» – 5 единиц;
Противотанковые пушки (MT-12) – 6 единицы;
122-мм САУ «Гвоздика» – 10 единиц;
Противотанковый ракетный комплекс 9П148 «Конкурс» - 1 единица;
120-мм САУ «Нона-С» - 6 единиц;
Танков Т-72 – 12 единиц;
Буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», 2А36 «Гиацинт-Б» - 63 единицы.
Скрытое от наблюдателей ОБСЕ вооружение подразделений ВСУ регулярно используют для обстрелов территории Луганской Народной Республики.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
25.01.19, пятница
10:35 - РПГ (9), АГС (15), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
11:50-12:10 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применяется стрелковое оружие;
12:10-12:30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина): применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00-17:20 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущена 1 граната РПГ, применялось стрелковое оружие;
17:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты СПГ-9 и 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:50 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:15 - 82 мм (16), КК – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борщеватое;
18:30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 10 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
19:15 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:55 - РПГ (4), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
20:35 - н.п. Пески – Вольво-Центр, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:20 - н.п. Марьинка – ш-та Трудовская, выпущено 20 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:15-22:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:35 - 82 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
22:50 - 120 мм (3), 82 мм (4), КК, СО – с направления Лобочево – в направлении Крутая Гора.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 13 раз, ЛНР 5 раз.
26.01.19, суббота
11:50 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:00 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 5 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:25 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
15:15 - РПГ (4), АГС (29), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
16:05 - РПГ (12), АГС (29), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
18:05 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:25 - РПГ (7), АГС (29), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
19:00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
19:30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30 - 82 мм (14) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
19:55 - 82 мм (20) – с направления Катериновка – в направлении Молодежное;
20:40 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:20 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 9 раз, ЛНР 5 раз.
27.01.19, воскресенье
02:35 - СПГ-9 (9), АГС (5), СО - с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
08:15 - 120 мм (7) – с направления Старый Айдар – в направлении Раевка;
12:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:05 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново, выпущено 29 гранат АГС;
13:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 5 мин калибром 120 мм;
16:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:00 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 3 мины калибром 120 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:40 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:45 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), произведено 5 выстрелов СПГ-9;
19:25 - 82 мм (26), КК – с направления Крымское – в направлении Желобок;
19:40 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:55 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 5 выстрелов СПГ-9;
22:00 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 2 мины калибром 120 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 13 раз, ЛНР 3 раза.
28.01.19, понедельник
10:45 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:00 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;
11:40 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:10 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина): применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:45 - н.п. Троицкое - н.п. Красный Партизан: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
12:45 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 3 выстрела СПГ-9;
15:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 мины калибром 82 мм;
16:55 - СПГ-9 (2), КК – с направления Крымское – в направлении Желобок;
17:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: произведено 5 выстрелов СПГ-9, применяется стрелковое оружие;
17:20 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20 - АГС (29) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
17:45 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 2 выстрела СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:45 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 2 выстрела СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы;
18:25 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
18:50 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 15 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
20:00 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: произведено 40 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:10 - АГС (10), КК, СО – с направления Троицкое – в направлении Веселогоровка;
20:35 - 82 мм (4) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
21:00 - 120 мм (2), 82 мм (14) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
21:25 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 7 мин калибром 82 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 82 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, ЛНР 5 раз.
29.01.19, вторник
08:40-09:10 - н.п. Гнутово - н.п. Октябрь: выпущено 16 мин калибром 82 мм;
10:50 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
11:35 - н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Васильевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущена 1 граната СПГ-9;
13:55 - н.п. Опытное - Аэропорт: выпущено 58 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:20 - СПГ-9 (3), АГС (58) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново;
14:50 - 82 мм (21) – с направления Золотое – в направлении Первомайск;
15:30 - КК, СО – с направления Катериновка – в направлении Молодежное;
16:30 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 3 мины калибром 82, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты СПГ-9 и 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 4 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40 - 122 мм (45) – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
20:45 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 16 раз, ЛНР 4 раза.
30.01.19, среда
08:50-09:20 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 3 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:15 - СПГ-9 (2), КК – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
12:00-12:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: совершено 60 выстрелов БМП-2, выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:00-16:30 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:05-16:35 - н.п. Пески - Вольво-Центр: совершено 60 выстрелов БМП-2, выпущено 4 гранаты СПГ-9;
18:40-19:10 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10 - 82 мм (10), КК – с направления Крымское – в направлении Желобок;
20:25 - 82 мм (3) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново;
20:45-21:15 - н.п. Опытное - н.п. Веселое: выпущено 5 гранат СПГ-9;
21:45 - 120 мм (9) – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борщеватое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 12 раз и ЛНР 4 раза.
31.01.19, четверг
07:50 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущена 1 мина калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:35 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:50 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы;
12:50 - 120 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Пришиб;
13:25 - н.п. Гранитное - н.п. Старомарьевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:45 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы;
15:50 - н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 граната СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
18:30 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущено 10 гранат РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:50 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:35 - РПГ (1), АГС (29), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
00:35 - КК, СО – с направления Станица Луганская – в направлении пам. Князю Игорю.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 3 раза.
Всем терпения и здоровья!
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