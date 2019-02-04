В США создан графеновый состав, которым интересуются в ВВС

Любая локальная коррозия, появления микротрещин - чрезвычайно опасны. Если их вовремя не обнаружить, это может привести к трагическим последствиям. Наш состав обладает особой текучестью. Он заполняет трещины и царапины очень быстро. При этом состав может действовать около 200 раз – даже если царапины и трещины возникают на одном и том же месте.

В США реализуется программа, связанная с разработками новейших материалов, которые могли бы самостоятельно восстанавливать структуру в случае появления микротрещин и царапин. Такими разработками интересуются, в частности, ВВС США.Интерес связан в том числе с тем, что зачастую микротрещину в том или ином блоке или узле (двигатель, стойка шасси, крыло, лопасть винта турбовинтовой силовой установки) практически невозможно обнаружить, что в итоге может привести к катастрофе. И таких случаев в мировой авиации (и не только авиации) немало.В Северо-Западном университете США (штат Иллинойс) опубликован доклад команды учёных, в котором говорится о создании уникальной технологии нанесения специального покрытия на металл. Сам состав покрытия таков, что он позволяет самовосстанавливаться при наличии царапин или микротрещин в поверхностном слое. Разработчики отмечают, что пока покрытие и технология его нанесения активны именно для поверхностного слоя. Если микротрещина находится достаточно глубоко, то такая технология бессильна.Один из представителей группы учёных Хуан Цзясин:Фото заполнения царапины графеновым составом (под микроскопом):Исследование опубликовано в научном журнале Research, который выпускается Американской ассоциацией развития науки совместно с Китайской ассоциацией науки и техники. Профессор Хуан Цзясин является специалистом в области материаловедения Северо-Западного университета США.Новый состав уникален тем, что способен работать как с нанометровыми нарушениями целостности, так и с более крупными. Состав находится на стыке таких состояний как жидкость и аморфное тело. Он состоит из графеновых капсул, которые выстраиваются таким образом, что при любом нарушении целостности происходит заполнение освободившегося объёма и показатели внутреннего механического напряжения приходят в норму. При этом такое покрытие может эффективно действовать и в агрессивных средах, включая морскую воду, воздух с повышенным содержанием солей (при испарении над морем). Материал выдерживает сильную турбулентность, «не сдвигаясь» и не меняя форму поверхностиПрофессор Хуан отмечает, что может быть использован не только графен.У состава широкий спектр применения и в гражданских отраслях, включая автомобилестроение, сферу добычи и транспортировки углеводородов. О температурных режимах действия состава не сообщается.