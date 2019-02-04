Военная полиция РФ увеличила зону патрулирования в Алеппо

Проехали фактически все наблюдательные посты и КПП. Главная задача здесь, прежде всего, охрана этих постов, соблюдение режима прекращения огня. Сюда как раз новое подразделение прибыло и выполняет задачу,

Российская военная полиция продлила маршруты патрулирования территории к северо-востоку от Манбиджа (провинция Алеппо) до населенного пункта Телль-Рифъят, тем самым расширив зону своего присутствия, передает РИА Новости сообщение начальника Главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.Генерал прибыл в Сирию для проверки работы подразделений.Сегодня военные полицейские несут службу в Телль-Рифъяте – второй зоне деконфликтации, отметил он.сказал Ивановский.Он уточнил, что военнослужащие выполняют задачи по трем маршрутам. Кроме прочего, они следят за тем, как выставляют свои посты сирийские военные, а также сопровождают гуманитарные конвои.По итогам проверки генерал отметил опытность личного состава и наградил отличившихся ведомственными медалями.Территорию к северо-востоку от Манбиджа военные полицейские начали патрулировать с 8 января, сам маршрут постоянно меняется.Напомним, в декабре прошлого года по просьбе местных жителей контроль над районом Манбидж перешел от курдских отрядов к сирийской правительственной армии. Курды добровольно оставили район и направились на территорию, расположенную к востоку от реки Евфрат.