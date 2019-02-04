В Калининградской области восстановлен 689-й истребительный авиаполк

В ответ на усиление НАТО в районе Балтийского моря, Россия усиливает группировку в Калининградской области. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в области создан истребительный авиаполк.По информации источника, в Калининградской области в составе соединения морской авиации Балтийского флота (БФ) сформирован истребительный авиаполк, оснащенный истребителями Су-27. Кроме вновь сформированного истребительного авиаполка, в состав соединения входит также штурмовой авиаполк.Как сообщает bmpd, таким образом, в составе Морской авиации БФ восстановлена одна из наиболее именитых и прославленных авиационных частей ВВС СССР - 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А.И. Покрышкина.Полк был сформирован в сентябре 1939 года как 55-й истребительный авиационный полк в Одесском военном округе, в марте 1942 года был удостоен гвардейского звания и получил наименование 16-го гвардейского истребительного авиационного полка. В феврале 1949 года в ходе массовой перенумерации авиационных частей был переименован в 689-й гвардейский истребительный авиационный полк. В 1952 году передислоцирован в Калининградскую область на аэродром Нивенское. В 2002 году полк передислоцирован с аэродрома Нивенское на аэродром Чкаловск (в 25 км севернее). 1 марта 2010 года в ходе реформирования по "Новому облику" 689-й гвардейский истребительный авиационный полк был расформирован и стал истребительной эскадрильей.На сегодняшний день восстановленный авиаполк имеет на вооружении немодернизированные Су-27, хотя ранее заявлялось о планах перевооружения восстанавливаемого полка на истребители Су-27СМ и Су-35С.Кроме того, как сообщает блог, одновременно с восстановлением 689-го истребительного полка был восстановлен и второй бывший "коренной" полк калининградской авиационной группировки - 4-й отдельный гвардейский морской штурмовой Новгородско-Клайпедский Краснознаменный авиационный полк имени маршала авиации И.И. Борзова Морской авиации Балтийского флота, также расформированный в 2010 году. На вооружении полка стоит до 14 самолетов Су-24М и восемь новых Су-30СМ.