Подробности о графитовых бомбах, которыми в Киеве угрожают России
В России высмеяли заявление кандидата в президенты Украины Инны Богословской о том, что с РФ нужно разговаривать с позиции возможности применения против российской энергосистемы «графитовых бомб». Абсурдность заявления кандидата понятна, но всё же стоит отдельно рассмотреть вопрос о том, какое именно оружие эта дама имела в виду, и смогла бы Украина нанести удар, если бы вдруг графитовые бомбы оказались в её распоряжении.
Графитовыми бомбами обычно называют особый класс боеприпасов нелетального характера, которые содержат тонкие графитовые нити.
При разрыве такого боеприпаса, графит рассеивается, попадая на линии электропередач, на коммуникации электроподстанций. В свою очередь это приводит к короткому замыканию и выходу из строя электроэнергетической инфраструктуры.
В своё время такие боеприпасы США применяли против Ирака и Югославии. Так, в войне против иракской армии в начале 90-х сброс бомбы с графитовым наполнением авиацией США привёл к массовым отключениям электроэнергии в стране. Было парализовано около 85 процентов энергосетей Ирака. В итоге «нелетальная» бомба привела к внезапному отключению электроэнергии на объектах оказания медицинской помощи, что привело к смерти людей буквально на операционных столах.
В Югославии фактически было устроено испытание графитовых бомб над объектами энергетической инфраструктуры страны, подвергшейся открытой натовской агрессии.
Применение на Балканах – май 1999 года. Тогда была сброшена графитовая бомба BLU-114/B. Отключение коснулось примерно 70 процентов от состава югославской энергосистемы. А когда власти предприняли меры по восстановлению работы систем электроснабжения, США снова применили графитовые бомбы.
Использовались авиабомбы такого типа и против узла связи «Аль-Каиды» (*запрещена в РФ) в пригородах Багдада в 2007 году. На самом деле, "бомба" BLU-114/B является фактически составной частью кассетной бомбы CBU-94. В таком авиационном боеприпасе может содержаться свыше 200 контейнеров с графитовыми нитями. Сама BLU-114/B имеет относительно небольшие размеры: 200 на 70 мм. Она опускается на небольшом парашюте, и в ходе спуска срабатывает заряд, разбрасывающий проводящие нити над ЛЭП. Лёгкость нитей обеспечивает их длительное зависание в воздухе.
Ситуацию с заявлением кандидата в президенты Украины комментирует для "Военного обозрения" член экспертного совета Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Александр Перенджиев:
Я уверен, что кандидат в Президенты Украины Инна Богословская понятия не имеет, что такое графитовые бомбы, как и для чего они применяются. И эти заявления делаются исключительно в политических целях, учитывая приближающиеся выборы. При этом она прекрасно осведомлена, что Украина сегодня – это то место, куда США и другие страны продают списанное вооружение. На это уходят миллиарды бюджетных денег, иными словами, за всё платит украинский народ. Использовать графитовые бомбы небезопасно даже при транспортировке. Возможно, поэтому США прекратили их производство и раздумывают о продаже Украине остатков со своих складов. И я не удивлюсь, что в случае их доставки, бомбы с графитовым наполнением взорвутся на очередном украинском складе, как это было с различными боеприпасами уже не раз.
Графитовыми бомбами обычно называют особый класс боеприпасов нелетального характера, которые содержат тонкие графитовые нити.
При разрыве такого боеприпаса, графит рассеивается, попадая на линии электропередач, на коммуникации электроподстанций. В свою очередь это приводит к короткому замыканию и выходу из строя электроэнергетической инфраструктуры.
В своё время такие боеприпасы США применяли против Ирака и Югославии. Так, в войне против иракской армии в начале 90-х сброс бомбы с графитовым наполнением авиацией США привёл к массовым отключениям электроэнергии в стране. Было парализовано около 85 процентов энергосетей Ирака. В итоге «нелетальная» бомба привела к внезапному отключению электроэнергии на объектах оказания медицинской помощи, что привело к смерти людей буквально на операционных столах.
В Югославии фактически было устроено испытание графитовых бомб над объектами энергетической инфраструктуры страны, подвергшейся открытой натовской агрессии.
Применение на Балканах – май 1999 года. Тогда была сброшена графитовая бомба BLU-114/B. Отключение коснулось примерно 70 процентов от состава югославской энергосистемы. А когда власти предприняли меры по восстановлению работы систем электроснабжения, США снова применили графитовые бомбы.
Использовались авиабомбы такого типа и против узла связи «Аль-Каиды» (*запрещена в РФ) в пригородах Багдада в 2007 году. На самом деле, "бомба" BLU-114/B является фактически составной частью кассетной бомбы CBU-94. В таком авиационном боеприпасе может содержаться свыше 200 контейнеров с графитовыми нитями. Сама BLU-114/B имеет относительно небольшие размеры: 200 на 70 мм. Она опускается на небольшом парашюте, и в ходе спуска срабатывает заряд, разбрасывающий проводящие нити над ЛЭП. Лёгкость нитей обеспечивает их длительное зависание в воздухе.
Ситуацию с заявлением кандидата в президенты Украины комментирует для "Военного обозрения" член экспертного совета Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Александр Перенджиев:
Я уверен, что кандидат в Президенты Украины Инна Богословская понятия не имеет, что такое графитовые бомбы, как и для чего они применяются. И эти заявления делаются исключительно в политических целях, учитывая приближающиеся выборы. При этом она прекрасно осведомлена, что Украина сегодня – это то место, куда США и другие страны продают списанное вооружение. На это уходят миллиарды бюджетных денег, иными словами, за всё платит украинский народ. Использовать графитовые бомбы небезопасно даже при транспортировке. Возможно, поэтому США прекратили их производство и раздумывают о продаже Украине остатков со своих складов. И я не удивлюсь, что в случае их доставки, бомбы с графитовым наполнением взорвутся на очередном украинском складе, как это было с различными боеприпасами уже не раз.
- Использованы фотографии:
- Marko M https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1488200
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