Опрос: граждане РФ считают позицию США по ДРСМД необоснованной
Подавляющее большинство россиян (74%) считает необоснованными обвинения Вашингтона в том, что Москва нарушает Договор о РСМД, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследователей, лишь 12% опрошенных считают претензии США к России обоснованными. При этом 66% респондентов полагают, что американцы сами нарушают договор.
О существовании самого договора, подписанного в 1987 году, знает большинство россиян – 84%. Остальные ответить на вопрос затруднились.
Почти половина опрошенных (49%) считают, что ДРСМД был выгоден как США, так и Советскому Союзу. Более трети (35%) полагают, что соглашение было более выгодно американцам. Обратной точки зрения придерживаются только 5%.
На вопрос, кто больше заинтересован в сохранении ДРСМД, около 33% ответили, что это Москва, 10% назвали Вашингтон. 15% считают, что обе стороны не заинтересованы в этом.
Кроме того, по мнению 63% опрошенных, российскому руководству следует стараться сохранить соглашение. Противоположное мнение высказали 21% респондентов.
Опрос проведен 22 января. В нем приняли участие 1600 человек – граждан России старше 18 лет. Погрешность, по данным «ВЦИОМ-Спутник» не превышает 2,5%.
Напомним, в минувшую пятницу в США заявили о приостановке своих обязательств по Договору о РСМД на полгода. После этого срока американские власти пригрозили полностью выйти из соглашения, если Москва не уничтожит за это время все ракеты 9M729 (SSC-8), якобы не соответствующие ДРСМД, и не вернется к выполнению своей части обязательств.
Владимир Путин заявил в свою очередь, что Россия предпримет ответные шаги, и также приостанавливает свое участие в ДРСМД. При этом он отметил, что Москва не должна и не будет втягиваться в затратную для себя гонку вооружений.
По данным исследователей, лишь 12% опрошенных считают претензии США к России обоснованными. При этом 66% респондентов полагают, что американцы сами нарушают договор.
О существовании самого договора, подписанного в 1987 году, знает большинство россиян – 84%. Остальные ответить на вопрос затруднились.
Почти половина опрошенных (49%) считают, что ДРСМД был выгоден как США, так и Советскому Союзу. Более трети (35%) полагают, что соглашение было более выгодно американцам. Обратной точки зрения придерживаются только 5%.
На вопрос, кто больше заинтересован в сохранении ДРСМД, около 33% ответили, что это Москва, 10% назвали Вашингтон. 15% считают, что обе стороны не заинтересованы в этом.
Кроме того, по мнению 63% опрошенных, российскому руководству следует стараться сохранить соглашение. Противоположное мнение высказали 21% респондентов.
Опрос проведен 22 января. В нем приняли участие 1600 человек – граждан России старше 18 лет. Погрешность, по данным «ВЦИОМ-Спутник» не превышает 2,5%.
Напомним, в минувшую пятницу в США заявили о приостановке своих обязательств по Договору о РСМД на полгода. После этого срока американские власти пригрозили полностью выйти из соглашения, если Москва не уничтожит за это время все ракеты 9M729 (SSC-8), якобы не соответствующие ДРСМД, и не вернется к выполнению своей части обязательств.
Владимир Путин заявил в свою очередь, что Россия предпримет ответные шаги, и также приостанавливает свое участие в ДРСМД. При этом он отметил, что Москва не должна и не будет втягиваться в затратную для себя гонку вооружений.
- Использованы фотографии:
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