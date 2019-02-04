ВМС США подписали контракт на строительство сразу двух авианосцев

В Вашингтоне прошла церемония подписания контракта стоимостью почти 15 млрд. долларов на строительство для американского флота сразу двух (третьего и четвертого) атомных авианосцев типа Gerald R. Ford с бортовыми номерами CVN 80 и CVN 81, передает блог bmpd.Согласно контракту, который заключен по схеме с "фиксированной ценой" (Fixed Price Incentive (Firm Target) - FPIF), предприятие Huntington Ingalls Industries - Newport News Shipbuilding будет строить сразу два авианосца по единому техническому проекту при минимальном вмешательстве ВМС США в уже утвержденный проект и в процесс строительства. По мнению командования американского флота, одновременное строительство сразу двух кораблей позволит сэкономить более 4 млрд долл по сравнению с раздельным строительством. Таким образом общая стоимость постройки авианосцев CVN 80 и CVN 81 с учетом заказываемых ВМС отдельно поставок вооружения и оборудования оценивается в 24 млрд долл вместо 28 млрд долл по изначальным расчетам.Хотя официальное начало строительства авианосцев должно стартовать только в 2020 и 2023 годах, фактические работы первого законтрактованного авианосца CVN 80 Enterpise были начаты еще в мае 2016 года, и были связаны изготовление конструкций и заказ оборудования смежникам. Сдача авианосца запланирована на 2028 год. Второй авианосец начнут строить официально в 2023 году со сдачей флоту в 2032.В настоящее время в составе американских ВМС имеется головной атомный авианосец нового поколения CVN 78 Gerald R. Ford, переданный флоту 22 июля 2017 года. Второй авианосец этого типа CVN 79 John F. Kennedy планируется ввести в строй в 2024 году.