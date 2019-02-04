Лавров: Открытие второй военной базы РФ в Киргизии зависит от Бишкека

Россия готова к обсуждению с Киргизией строительства второй российской военной базы на ее территории, если такое предложение поступит от руководства республики, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая перед студентами Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.Отвечая на вопрос студентов о том, готова ли Россия открыть вторую военную базу в Киргизии, Лавров пояснил, что Москва готова обсудить данный вопрос при поступлении соответствующего предложения от киргизских властей, поскольку в декабре 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что республика не ведет переговоров об открытии второй российской военной базы, а российское Минобороны расширяет авиабазу Кант. По словам Жээнбекова, в Киргизии " пока хватит одной российской военной базы".Российская военная авиабаза в Канте была открыта в конце октября 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. С января 2017 года российская база в Канте и еще три военных объекта РФ, находящихся в Киргизии, вошли в состав объединенной российской военной базы.В настоящее время Россия имеет шесть зарубежных военных баз, пять из которых находятся на территории бывшего Советского Союза и одна в дальнем зарубежье. По данным, представленным Минобороны РФ, в Сирии на авиабазе "Хмеймим" дислоцируется 555-я авиагруппа, в Абхазии располагается 7-я военная база, в Южной Осетии - 4-я военная база, 102-я военная база - в Армении, 201-я база - в Таджикистане, 999-я авиабаза - в Киргизии.