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В Ираке рассмотрят проект о разрыве соглашения с США по безопасности

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Парламент Ирака в ближайшее время будет работать над принятием законопроекта, предусматривающего разрыв соглашения с США по безопасности и безотлагательный вывод с территории страны американских войск, передает ТАСС.




И снова американский президент выходит за рамки права и конституции Ирака,
заявил вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби.

Он напомнил о «рождественском» необъявленном визите Дональда Трампа на военную базу Айн аль-Асад и одностороннем заявлении президента, пообещавшего сохранить военное присутствие в Ираке.

По словам вице-спикера, нужно срочно принять меры для прекращения американского присутствия и недопущения использования территории Ирака в качестве плацдарма для «агрессии и наблюдения за другим государством».

Он также подтвердил, что законодатели будут работать над принятием закона, предусматривающего прекращение действия договора с США о безопасности, а также вывод всех иностранных советников и инструкторов с территории страны.

Ранее Трамп заявил, что сохранит американский контингент в Ираке, в том числе для наблюдения за Ираном и за всеми странами Ближнего Востока.

26 декабря президент США нанес необъявленный визит на американскую базу в Ираке. Выступая перед военнослужащими, он объявил, что не планирует выводить войска из республики, при этом Ирак может стать плацдармом для антитеррористических операций в соседней Сирии.
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