В Ираке рассмотрят проект о разрыве соглашения с США по безопасности

И снова американский президент выходит за рамки права и конституции Ирака,

Парламент Ирака в ближайшее время будет работать над принятием законопроекта, предусматривающего разрыв соглашения с США по безопасности и безотлагательный вывод с территории страны американских войск, передает ТАСС заявил вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби.Он напомнил о «рождественском» необъявленном визите Дональда Трампа на военную базу Айн аль-Асад и одностороннем заявлении президента, пообещавшего сохранить военное присутствие в Ираке.По словам вице-спикера, нужно срочно принять меры для прекращения американского присутствия и недопущения использования территории Ирака в качестве плацдарма для «агрессии и наблюдения за другим государством».Он также подтвердил, что законодатели будут работать над принятием закона, предусматривающего прекращение действия договора с США о безопасности, а также вывод всех иностранных советников и инструкторов с территории страны.Ранее Трамп заявил, что сохранит американский контингент в Ираке, в том числе для наблюдения за Ираном и за всеми странами Ближнего Востока.26 декабря президент США нанес необъявленный визит на американскую базу в Ираке. Выступая перед военнослужащими, он объявил, что не планирует выводить войска из республики, при этом Ирак может стать плацдармом для антитеррористических операций в соседней Сирии.