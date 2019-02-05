Европа воспрянула духом

Центральная Европа не хочет быть «лузером» и заинтересована в прагматическом сотрудничестве с Россией. Об этом в конце минувшей недели объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Отдельного внимания дипломата удостоилась политика западноевропейских стран в отношении Москвы, которую он охарактеризовал как «лицемерную». В частности, критике главы венгерского МИД подверглись некоторые страны ЕС, а именно Германия и Франция, ведущие с российскими компаниями многомиллиардный бизнес на фоне усиливающейся антироссийской риторики, что, по мнению Сийярто, является проявлением двойных стандартов и требует перестроения всей экономической парадигмы Евросоюза, во главе угла которой должны стоять «взаимоуважение и нормы международного права».Несмотря на то, что позиция официального Будапешта напоминает по своему содержанию луч света в темном русофобском царстве, а с заявлением об отказе выполнять требование США по усилению давления на Россию еще раньше выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говорить о том, что подобная риторика – тренд, которому сегодня следует исключительно венгерское руководство, нельзя. Так, голоса в пользу отмены ограничительных мер и перезагрузки отношений с Россией все громче звучат, например, в Италии, а в Греции и Чехии по этому поводу наблюдается раскол среди местных политических элит.Другое дело, что решения по вопросам санкционной и даже государственной политики стран ЕС все чаще принимаются не на заседаниях национальных парламентов или в ходе обсуждений в Совете Европы, а в Конгрессе США, после чего их в необходимом объеме доводят до непосредственных исполнителей – выбранных европейскими гражданами чиновников. Те же, в свою очередь, настолько запуганы перспективой вторичных санкций со стороны Вашингтона за сотрудничество с Москвой в той или иной сфере, что вынуждены без разбора соглашаться даже на заведомо невыгодные ограничительные меры.При этом сами американцы не стесняются взаимодействовать с Россией в тех областях, где присутствует взаимный интерес, а данные экономической статистики за прошлый год показывают, что крупнейшие страны Западной Европы, включая США, существенно увеличили товарооборот с Москвой.В итоге складывается невозможная для равного европейского общества (по крайней мере, так его называют еврочиновники) ситуация, при которой самые ожесточенные критики Кремля извлекают экономическую выгоду из взаимодействия с ним, но при этом подвергают обструкции ту же Венгрию за совместное с Москвой строительство АЭС и другие проекты.Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Возможно, эта знаменитая пословица еще долго будет главным принципом Вашингтона в отношении младших европейских партнеров. Однако исключать, что рано или поздно этот самый бык пожелает сбросить заносчивого ковбоя, безусловно нельзя. В конце концов, красная тряпка была выброшена давно.