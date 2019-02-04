Минобороны Индии объявило о закупке американских винтовок Sig Sauer
Министерство обороны Индии объявило о закупке стрелкового оружия иностранного производства по причине не способности создания отечественного, способного конкурировать с зарубежным. Индийское военное ведомство сообщило об "экстренной" закупке американских винтовок, передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com.
Как сообщает издание, 5,56-мм автоматы INSAS Excalibur Mark-I, принятые в индийской армии в качестве "временного оружия" в 2016 году, провалили приёмочные испытания. В виду отсутствия отечественного оружия для вооружения армии, Министерство обороны приняло решение в срочном порядке приобрести 73 тысячи единиц американских винтовок Sig Sauer. Об этом объявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.
По информации индийских СМИ, контракт на поставку американских винтовок будет заключен в течении недели, а поставки оружия должны произойти в течении одного года. Винтовки предназначены для вооружения прежде всего для подразделений, дислоцированных в приграничных районах.
Хотя в индийском военном ведомстве не раскрывают модели закупаемой винтовки, необходимо учитывать тот факт, что в вооруженных силах Индии основной калибр 7,62×51 мм, а у Sig Sauer в этом калибре представлена лишь одна модель, вероятнее всего, для индийской пехоты будут закуплены SIG716, пишет "Warspot".
Автомат INSAS Excalibur Mark-I
Как сообщает издание, 5,56-мм автоматы INSAS Excalibur Mark-I, принятые в индийской армии в качестве "временного оружия" в 2016 году, провалили приёмочные испытания. В виду отсутствия отечественного оружия для вооружения армии, Министерство обороны приняло решение в срочном порядке приобрести 73 тысячи единиц американских винтовок Sig Sauer. Об этом объявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.
Винтовка SIG716
По информации индийских СМИ, контракт на поставку американских винтовок будет заключен в течении недели, а поставки оружия должны произойти в течении одного года. Винтовки предназначены для вооружения прежде всего для подразделений, дислоцированных в приграничных районах.
Хотя в индийском военном ведомстве не раскрывают модели закупаемой винтовки, необходимо учитывать тот факт, что в вооруженных силах Индии основной калибр 7,62×51 мм, а у Sig Sauer в этом калибре представлена лишь одна модель, вероятнее всего, для индийской пехоты будут закуплены SIG716, пишет "Warspot".
- Использованы фотографии:
- sigsauer.com
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