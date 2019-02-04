Новости

Минобороны Индии объявило о закупке американских винтовок Sig Sauer

33
Министерство обороны Индии объявило о закупке стрелкового оружия иностранного производства по причине не способности создания отечественного, способного конкурировать с зарубежным. Индийское военное ведомство сообщило об "экстренной" закупке американских винтовок, передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com.

Минобороны Индии объявило о закупке американских винтовок Sig Sauer

Автомат INSAS Excalibur Mark-I



Как сообщает издание, 5,56-мм автоматы INSAS Excalibur Mark-I, принятые в индийской армии в качестве "временного оружия" в 2016 году, провалили приёмочные испытания. В виду отсутствия отечественного оружия для вооружения армии, Министерство обороны приняло решение в срочном порядке приобрести 73 тысячи единиц американских винтовок Sig Sauer. Об этом объявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.


Винтовка SIG716


По информации индийских СМИ, контракт на поставку американских винтовок будет заключен в течении недели, а поставки оружия должны произойти в течении одного года. Винтовки предназначены для вооружения прежде всего для подразделений, дислоцированных в приграничных районах.

Хотя в индийском военном ведомстве не раскрывают модели закупаемой винтовки, необходимо учитывать тот факт, что в вооруженных силах Индии основной калибр 7,62×51 мм, а у Sig Sauer в этом калибре представлена лишь одна модель, вероятнее всего, для индийской пехоты будут закуплены SIG716, пишет "Warspot".
Использованы фотографии:
sigsauer.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
СМИ о визите главы МО Индии в США: С-400 не обсуждали, Афганистан обсуждали
Американские силовики приняли на вооружение пистолет M17 - модификацию SIG Sauer P320
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти