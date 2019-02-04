Дальность «Калибра» наземного базирования составит 2,6 тыс. км
В техническом плане Россия довольно легко реализует симметричный ответ на решение Вашингтона выйти из Договора о РСМД, пишет Коммерсантъ со ссылкой на высокопоставленный источник в госструктурах.
По словам источника, в случае переноса на сушу дальность полета крылатой ракеты «Калибр» составит около 2,6 тыс. км, что равно, примерно, расстоянию от Москвы до Парижа.
Если говорить о гиперзвуковой ракете средней дальности (наземного базирования), то она также будет создаваться на основе уже готового изделия – 3М22 «Циркон» разработки НПО машиностроения, сообщил он.
Собеседник пояснил, что гиперзвуковая ракета будет запускаться с тех же установок, что и «Калибр», поэтому затраты на НИОКР не будут большими.
Напомним, Владимир Путин заявил в субботу, что Москва ответит на выход Соединенных Штатов из ДРСМД зеркально, Россия тоже приостанавливает свое участие в соглашении и начинает работы по созданию новых видов ракетного вооружения.
«Калибр» разработан на основе комплекса С-10 «Гранат», производится ОКБ «Новатор» (Екатеринбург) и впервые был представлен в 1993 году. Первое боевое применение крылатых ракет произошло в октябре 2015-го, когда российские корабли из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков по 11 объектам террористов в Сирии.
По словам источника, в случае переноса на сушу дальность полета крылатой ракеты «Калибр» составит около 2,6 тыс. км, что равно, примерно, расстоянию от Москвы до Парижа.
Если говорить о гиперзвуковой ракете средней дальности (наземного базирования), то она также будет создаваться на основе уже готового изделия – 3М22 «Циркон» разработки НПО машиностроения, сообщил он.
Собеседник пояснил, что гиперзвуковая ракета будет запускаться с тех же установок, что и «Калибр», поэтому затраты на НИОКР не будут большими.
Напомним, Владимир Путин заявил в субботу, что Москва ответит на выход Соединенных Штатов из ДРСМД зеркально, Россия тоже приостанавливает свое участие в соглашении и начинает работы по созданию новых видов ракетного вооружения.
Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным,сказал глава государства в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.
«Калибр» разработан на основе комплекса С-10 «Гранат», производится ОКБ «Новатор» (Екатеринбург) и впервые был представлен в 1993 году. Первое боевое применение крылатых ракет произошло в октябре 2015-го, когда российские корабли из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков по 11 объектам террористов в Сирии.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter