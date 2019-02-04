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МИД Италии заблокировал заявление ЕС о признании Гуайдо

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Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании лидера венесуэльской оппозиции исполняющим обязанности президента республики, передает РИА Новости сообщение дипломатического источника.




Итальянская делегация на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте (31 января – 1 февраля) наложила вето на заявление, которое от имени европейского сообщества должна была сделать глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини,
сказал источник агентству.

По его словам, в заявлении говорилось о том, что ЕС признает Гуайдо, если в течение недели не будут организованы внеочередные президентские выборы.

Собеседник добавил, что после этого ЕС и Уругвай анонсировали первое заседание международной контактной группы по Венесуэле на министерском уровне. Оно должно состояться 7 февраля в Монтевидео.

Напомним, в конце января Франция, ФРГ, Испания, Британия и Нидерланды пообещали признать Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Сегодня эти страны признали оппозиционера временным президентом, поскольку Мадуро так и не объявил о проведении новых выборов.

По мнению экспертов, ситуация с «венесуэльским» в очередной раз подтвердила отсутствие единства в ЕС.

Ранее в поддержку действующего президента республики Николаса Мадуро выступили Россия, Китай, Турция и ряд других стран. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что готовы помочь наладить диалог между оппозицией и законным президентом Венесуэлы.
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