Индийская армия получила первый "летающий вагон" CH-47 Chinook
Минобороны Индии получило первый из заказанных вертолётов CH-47 Chinook. Торжественная церемония передачи прошла на заводе корпорации Boeing в Филадельфии, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net.
Контракт стоимостью 3 млрд долларов, предусматривающий поставку вооруженным силам Индии 22 ударных вертолётов Apache и 15 транспортных вертолётов Chinook, был заключен в 2015 году. В 2018 Госдеп Соединенных Штатов одобрил продажу Индии еще шести вертолётов AH-64E Apache, доведя общее количество ударных вертолетов до 28. При этом контрактом предусмотрен опцион на приобретение еще пяти AH-64E Apache и одиннадцати CH-47 Chinook.
Первый полет первого построенного для Индии вертолета CH-47F(I) Chinook состоялся 23 июля 2018 года, а первого "индийского" вертолета АН-64Е - 16 июля. Хотя полеты ударного вертолета были начаты раньше "летающего вагона", передача первых "Апачей" Индии еще не начата.
Боинг CH-47 «Чинук» (англ. Boeing CH-47 Chinook) — американский тяжёлый военно-транспортный вертолёт продольной схемы. Он разработан на основе CH-46 и широко эксплуатируется с начала 1960-х годов. Предназначен для перевозки 55 десантников или 24 пары носилок с ранеными и трех врачей, или от десяти до 12 тонн грузов. Стоит на вооружении более 20 стран мира.
Контракт стоимостью 3 млрд долларов, предусматривающий поставку вооруженным силам Индии 22 ударных вертолётов Apache и 15 транспортных вертолётов Chinook, был заключен в 2015 году. В 2018 Госдеп Соединенных Штатов одобрил продажу Индии еще шести вертолётов AH-64E Apache, доведя общее количество ударных вертолетов до 28. При этом контрактом предусмотрен опцион на приобретение еще пяти AH-64E Apache и одиннадцати CH-47 Chinook.
Первый полет первого построенного для Индии вертолета CH-47F(I) Chinook состоялся 23 июля 2018 года, а первого "индийского" вертолета АН-64Е - 16 июля. Хотя полеты ударного вертолета были начаты раньше "летающего вагона", передача первых "Апачей" Индии еще не начата.
Боинг CH-47 «Чинук» (англ. Boeing CH-47 Chinook) — американский тяжёлый военно-транспортный вертолёт продольной схемы. Он разработан на основе CH-46 и широко эксплуатируется с начала 1960-х годов. Предназначен для перевозки 55 десантников или 24 пары носилок с ранеными и трех врачей, или от десяти до 12 тонн грузов. Стоит на вооружении более 20 стран мира.
- Использованы фотографии:
- посольство Индии в США / twitter.com/IndianEmbassyUS
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