Власти Туркменистана прекращают финансирование Академии наук

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прекратил финансирование Академии наук в стране. Данный указ уже подписан и вступил в законную силу. По сообщению среднеазиатских источников, финансирование Академии государством будет прекращено постепенно в течение трёх лет. Этим шагом правительство страны пытается укрепить экономику, компенсируя потери от снижения доходов в энергетическом секторе. По крайней мере, именно так аргументирует этот шаг официальный Ашхабад.Без поддержки государства останутся 26 научно-исследовательских институтов и государственная служба сейсмологии. В составе Академии наук Туркменистана так же находятся 17 высших школ, два медицинских исследовательских центра, одна библиотека и две типографии.Академия наук Туркменистана была основана в советское время - в 1951 году в Ашхабаде. Её основой был Туркменский филиал АН СССР. В 1998 во время руководства бывшего президента страны Сапармурата Ниязова, АН Туркменистана была ликвидирована и несколько лет работала на общественных началах.Своим указом Гурбангулы Бердымухамедов в 2009 году полностью восстановил академию, но теперь, в 2019 году, снова её фактически ликвидирует.А что дальше? Можно сократить количество вузов и техникумов и соответственно число преподавателей. Запретить образование для женщин. Нечто подобное уже происходило в соседнем с Туркменией Афганистане. И в итоге, отказываясь от финансирования науки, Туркмения фактически делает первый шаг к радикальной исламизации страны.