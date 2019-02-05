ЛНР порадовала граждан: каждый получит паспорт!

В последние дни января Народный Совет ЛНР принял судьбоносное (не побоюсь этого слова) для десятков тысяч граждан решение, благодаря которому паспорт ЛНР получат те категории населения, которым он наиболее нужен, в частности, люди, приехавшие воевать за республики и по каким-то причинам лишившиеся документов.Трудно описать весь спектр трагических ситуаций, в которые попадали ополченцы из России или из различных областей Украины, по каким-то причинам утратившие свои документы. Не секрет, что из украинского плена люди часто возвращаются с одной только копией справки об освобождении. Кто-то просто износил свой документ, и он утратил узнаваемый облик (в условиях передовой украинские паспорта вообще долго не живут), или же достиг возраста, когда необходимо вклеивать новую фотографию…Случаев много, а еще больше человеческой глупости, помноженной на служебную халатность. Недавно довелось столкнуться с вопиющей ситуацией, когда от военнослужащего ЛНР паспортисты требовали, чтобы он съездил в подконтрольный Украине Лисичанск и получил какую-то бумажку в местном загсе. Ситуация, когда вполне можно обращаться в МГБ и требовать проверки странных решений сотрудников паспортного стола.Можно сказать, что положительные сдвиги на этом направлении начались с повальной паспортизации именно военнослужащих. В конце 2018 года бойцы наконец избавились от позорной бумажки с трезубцем. Ранее служащие народной милиции ЛНР и ДНР безнадежно дожидались паспортов с 2015 года.Изначально слухи о том, что к владельцам республиканских паспортов будет особое отношение у миграционной службы РФ, спровоцировали в 2015-2016 годах небывалый ажиотаж. Вероятно, энтузиазм населения заставил миграционных чиновников уверовать в собственную мощь — мощь вершителей чужих судеб. Судя по всему, окончательно их это наваждение не отпустило и по сей день. Но тем выше значение законодательного акта, принятого Народным Советом ЛНР (в ДНР аналогичный документ пока только в проекте).Речь, безусловно, идет не только об ополченцах или военнослужащих – паспорта получат многие другие категории населения; вопрос паспортизации теперь должен стать легче в целом. Для многих это вопрос официального трудоустройства, возможности выехать на лечение в Россию или просто оформить себе пластиковую карту в одном из российских банков (республиканские банки не осуществляют транзакции с Россией).В общем, это хоть и маленькая, но победа, равно как и очередное доказательство определенных успехов правительства ЛНР, особенно заметных на фоне невнятной политики Донецка. Там Народный Совет принимает достаточно противоречивые решения, как, например, временный запрет на экспорт муки из республики – тем более несвоевременный, что тема, которой активно пользовались противники республиканского правительства в новом формате, уже полтора месяца как простыла.Или же еще большая нелепица — отказ в паспорте ДНР экс-председателю Народного Совета Андрею Пургину. Понятно, что он в своем блоге безостановочно «парафинит» донецкие власти и по делу, и подчас просто так. Однако стоит ли создавать дополнительные поводы для упреков в свой адрес?В любом случае, своим решением 47/19 от 29 января 2019 г. правительство ЛНР сделало жизнь многих граждан республики проще и понятнее. Хочется верить, что его воплощение в жизнь на местах будет происходить благополучно.