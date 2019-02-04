Российские разработчики оружия создадут ПТРК нового поколения
Разработчики российского оружия в ближайшее время начнут создание нового единого противотанкового ракетного комплекса, действующего по принципу "выстрелил-забыл". Об этом сообщает РГ со ссылкой на сборник "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации - 2018", опубликованный ГРАУ Минобороны РФ.
Согласно опубликованной информации, в ближайшее время начнутся работы по созданию единых носимого и многоцелевого самоходного ПТРК, с возможностью пуска ракеты из закрытых помещений и огневых фортификационных сооружений. Новый комплекс, подобно американскому ПТРК FGM-148 Javelin, будет оборудован "мягким пуском" - маршевый двигатель ракеты включается на безопасном для оператора расстоянии, - позволяет применять ПТРК из закрытых помещений. Принцип "выстрелил-забыл" обеспечивается корреляционным анализом с помощью постоянно обновляемого шаблона цели, который делается в оптическом и ИК-диапазонах перед пуском ракеты. Загруженный в головку самонаведения шаблон цели позволяет ракете находить на местности объекты, подходящие под параметры цели.
Заявляется, что российские разработчики учтут недостатки американского ПТРК третьего поколения при создании российского образца. Новый ПТРК будет создан не на замену уже стоящим на вооружении российской армии комплексам, а дополнит линейку ПТРК. Сроки создания комплекса не называются.
Между тем, как сообщалось ранее, американская армия готовится получить на вооружение Javelin FGM-148F — модернизированный Javelin FGM-148. В отличии от базовой модели, модернизированный ПТРК отличается новой боевой частью, состоящей из двух зарядов. Первый предназначен для ликвидации динамической защиты брони, устанавливаемой на поверхности корпуса танка. Второй заряд должен непосредственно пробивать броню.
Согласно опубликованной информации, в ближайшее время начнутся работы по созданию единых носимого и многоцелевого самоходного ПТРК, с возможностью пуска ракеты из закрытых помещений и огневых фортификационных сооружений. Новый комплекс, подобно американскому ПТРК FGM-148 Javelin, будет оборудован "мягким пуском" - маршевый двигатель ракеты включается на безопасном для оператора расстоянии, - позволяет применять ПТРК из закрытых помещений. Принцип "выстрелил-забыл" обеспечивается корреляционным анализом с помощью постоянно обновляемого шаблона цели, который делается в оптическом и ИК-диапазонах перед пуском ракеты. Загруженный в головку самонаведения шаблон цели позволяет ракете находить на местности объекты, подходящие под параметры цели.
Заявляется, что российские разработчики учтут недостатки американского ПТРК третьего поколения при создании российского образца. Новый ПТРК будет создан не на замену уже стоящим на вооружении российской армии комплексам, а дополнит линейку ПТРК. Сроки создания комплекса не называются.
Между тем, как сообщалось ранее, американская армия готовится получить на вооружение Javelin FGM-148F — модернизированный Javelin FGM-148. В отличии от базовой модели, модернизированный ПТРК отличается новой боевой частью, состоящей из двух зарядов. Первый предназначен для ликвидации динамической защиты брони, устанавливаемой на поверхности корпуса танка. Второй заряд должен непосредственно пробивать броню.
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