Проект многоразового космического аппарата от АО «ИСОН»
В нашей стране стартовала разработка нового проекта многоразового космического аппарата. Уже проведена основная часть научно-исследовательских работ, что позволяет перейти к новому этапу проектирования. Готовый космический корабль, появление которого ожидается в следующем десятилетии, сможет решать задачи коммерческого характера и осуществлять большое количество повторных полетов. Новый проект разрабатывается частной АО «ИСОН», входящим в Кластер передовых производственных технологий фонда «Сколково».
Согласно доступной информации, компания «ИСОН» уже не первый год работает над созданием перспективного космического аппарата. Так, в течение предыдущих двух лет она занималась теоретической проработкой проекта и проведением необходимых исследований. В частности, осуществлены испытания модели новой техники в аэродинамической трубе. Полученная информация позволяет перейти к техническому проектированию нового опытного образца.
На данный момент основной целью пока безымянного проекта является создание т.н. многоразового модифицируемого масштабированного летного демонстратора (МЛД). Это изделие будет представлять собой уменьшенный макет полноценного летательного аппарата, предназначенный для проведения первого этапа летно-конструкторских испытаний. В ходе испытаний МЛД специалисты соберут новую информацию, при помощи которой будет осуществляться доводка проекта. Затем стартует разработка полноценного космического аппарата.
30 января фонд «Сколково» опубликовал новое сообщение о ходе работ компании «ИСОН» и ее успехах. По результатам предыдущих работ по теме многоразового космического аппарата частная компания получила бессрочную лицензию Госкорпорации «Роскосмос», дающую ей право создавать ракетно-космическую технику. Кроме того, компания прошла сертификацию по стандарту менеджмента качества ISO 9001:2015. Эти события позволяют специалистам «ИСОН» продолжать работу.
Уже объявлены планы компании на ближайшие годы. Она намерена завершить разработку проекта и выполнить подготовку производства. Затем появятся макеты, предназначенные для наземных испытаний. Позже будет построен макетный образец типа МЛД. Ему предстоит выполнить пять испытательных полетов. Все эти проверки проведут не позднее 2023 года. Сроки завершения проекта и начала эксплуатации техники пока не уточнялись. Вероятно, речь идет о середине и второй половине двадцатых годов.
Известны финансовые особенности проекта. На ранних стадиях разработки корпорация «Проект-техника» выделила АО «ИСОН» 25 миллионов рублей. Еще 30 миллионов получено от Фонда «Сколково» в виде гранта. На дальнейшие работы, результатом которых станут готовые изделия, требуется еще 280 млн рублей. Согласно актуальным планам, часть этих денег предоставит «Сколково», а прочие будут получены от других соинвесторов.
***
По данным компании-разработчика, новый проект предусматривает создание многоцелевого космического аппарата, имеющего ряд характерных возможностей. Так, планируется обеспечить возможность решения задач как в воздушном пространстве, так и в космосе. Утверждается, что аппарат от «ИСОН» станет первым в мире образцом с такими функциями. Выбранный способ запуска при помощи самолета-носителя, как ожидается, позволит эксплуатировать космический аппарат в любой точке планеты и обеспечит серьезную экономию на запуске. Все это должно упростить и удешевить освоение суборбитального околоземного пространства.
Компания «ИСОН» уже раскрыла ожидаемые характеристики будущего космического корабля и основные особенности перспективного комплекса в целом. Пока безымянный проект предлагает строительство т.н. авиакосмической системы, состоящей из самолета-носителя и орбитального аппарата самолетного типа. Носитель должен будет поднимать орбитальный самолет в воздух и выводить его на заданную траекторию. После отцепки космический аппарат, используя собственную силовую установку, должен будет совершать полет по заданной программе.
Вероятно, полноценный космический аппарат сможет выполнять аэродинамическое торможение и садиться «по-самолетному», но опытный МЛД будет иметь иные функции. Летный демонстратор новой программы будет осуществлять посадку при помощи парашюта. По-видимому, это позволит упростить проведение испытаний без ущерба для их научных результатов.
Космический аппарат предлагаемого облика может быть интересен различным структурам. На официальных ресурсах Фонда «Сколково» в разделе «основные потребители продукта» значатся государственная корпорация «Роскосмос», Объединенная ракетно-космическая корпорация и министерство обороны. Впрочем, пока речь идет только о возможных заказчиках. Проект все еще находится на ранних стадиях, что накладывает известные ограничения на его коммерческий потенциал.
***
4 февраля РИА Новости опубликовало новые данные о проекте компании «ИСОН», а именно пару демонстрационных слайдов. Первое изображение показывает схему опытного летательного аппарата МЛД и раскрывает некоторые подробности этого проекта, а второе демонстрирует особенности полета в ходе будущих испытаний. Концепция авиакосмической системы и методы ее работы хорошо известны специалистам и публике, поэтому наибольший интерес представляет изображение будущего летного демонстратора.
Из опубликованных изображений следует, что проект компании «ИСОН» предусматривает строительство «космического самолета» традиционного для такой техники вида. Предлагается использовать схему низкоплана с крылом малого размаха и килями на законцовках. Проект предусматривает выход на орбиту при помощи собственной силовой установки, что соответствующим образом сказалось на облике и конструкции аппарата. При этом МЛД проектируется как беспилотный летательный аппарат, и это исключает использование кабины экипажа, но предъявляет требования к приборному оснащению.
Согласно опубликованному изображению, МЛД должен иметь фюзеляж большого удлинения, на большей части длины имеющий круглое сечение. При этом предусматриваются скругленный носовой обтекатель и расширяющийся хвостовой двигательный отсек. В носовой части и в центре фюзеляжа предусмотрены два приборных отсека. Пространство между ними, а также за центральным отсеком отдается под пару баков для компонентов топлива. Хвост вмещает силовую установку. К сожалению, точный список узлов и агрегатов пока не публиковался, и упоминаются лишь отдельные устройства.
Орбитальный самолет получает трапециевидное в плане крыло малого размаха и удлинения, оснащенное развитыми передними наплывами. Задняя кромка крыла оснащается элевонами максимально возможного размаха. Предусмотрены крупные и длинные законцовки крыла, служащие основаниями для двух стреловидных килей. Позади двигательного отсека, снизу, имеется дополнительная плоскость. Вероятно, она должна выполнять функции руля высоты.
В качестве силовой установки предлагается использовать жидкостный ракетный двигатель 14Д30, заимствованный у разгонного блока «Бриз». Это изделие имеет сухую массу 95 кг и длину 1,15 м при поперечнике не более 950 мм. Двигатель использует топливную пару «НДМГ-АТ», управляющий газ – азот. Тяга определена в 2000 кгс, удельный импульс – 328,6 с. Максимальное время одного включения – 2500 с. Такие характеристики будут достаточны для предлагаемого летного демонстратора.
Габариты и масса будущего опытного образца остаются неизвестными. На схеме, показывающей профиль полета, МЛД изображен «на спине» высотного самолета М-55 «Геофизика», и это могло бы позволить оценить размеры и пропорции. Однако неизвестно, будет ли М-55 использоваться в предстоящих испытаниях. Кроме того, неясно, старались ли авторы схемы соблюдать реальные пропорции техники.
Следует отметить, что речь пока идет только о масштабированном летном демонстраторе, тогда как основные особенности и характеристики полноценного космического аппарата остаются неизвестными. По всей видимости, космический корабль будет похож на ожидаемый МЛД и кардинальные изменения конструкции не планируются. Тем не менее, с уверенностью на эту тему пока говорить не приходится, и возможен любой вариант развития событий.
Впрочем, компания-разработчик уже готова назвать примерные характеристики готового летательного аппарата. Это изделие, как ожидается, сможет выполнять суборбитальные или полноценные орбитальные полеты. В первом случае высота траектории будет достигать 160 км. Скорость на суборбитальной траектории достигнет М=7. Максимально достижимая высота орбиты определяется в 500 км. Расчетный ресурс аппарата – 50 полетов.
Перспективный многоразовый аппарат будет подниматься в воздух при помощи самолета-носителя. Какому именно самолету предстоит обеспечивать полеты – неизвестно. Отсутствие информации о габаритах и массе аппарата, в свою очередь, мешает оценкам и прогнозам. Вероятно, эти особенности перспективного проекта раскроют в будущем.
В рамках полетов с разным профилем космический аппарат сможет выполнять широкий круг задач. Прежде всего, его предлагается использовать в качестве платформы для проведения экспериментов и «транспортного средства». В частности, многоразовый корабль сможет выводить на низкие орбиты различные спутники, имеющие допустимые габариты и массу. Компания-разработчик отмечает, что ее космический аппарат не будет иметь военного назначения и не сможет стать носителем ударных систем.
***
Следует напомнить, что проект многоразового космического аппарата от АО «ИСОН» не является первой отечественной разработкой такого класса. В прошлом неоднократно предлагались подобные проекты, но ни один из них не дошел до полноценной практической реализации и эксплуатации. Успешному завершению прошлых проектов мешали различные факторы финансового, организационного и иного характера. В настоящее время предпринимается новая попытка создания многоразовой авиакосмической системы, и пока не вполне ясно, чем она закончится.
Отечественная частная компания «ИСОН» уже провела ряд необходимых исследований и теперь строит планы по разработке и испытаниям масштабированного летного демонстратора, который должен открыть дорогу полноразмерному образцу со всеми желаемыми функциями. Если проект не столкнется с непредвиденными трудностями или иными проблемами, уже в 2023 году в нашей стране может появиться принципиально новый космический аппарат.
По материалам сайтов:
https://sk.ru/
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://interfax.ru/
http://khrunichev.ru/
Согласно доступной информации, компания «ИСОН» уже не первый год работает над созданием перспективного космического аппарата. Так, в течение предыдущих двух лет она занималась теоретической проработкой проекта и проведением необходимых исследований. В частности, осуществлены испытания модели новой техники в аэродинамической трубе. Полученная информация позволяет перейти к техническому проектированию нового опытного образца.
На данный момент основной целью пока безымянного проекта является создание т.н. многоразового модифицируемого масштабированного летного демонстратора (МЛД). Это изделие будет представлять собой уменьшенный макет полноценного летательного аппарата, предназначенный для проведения первого этапа летно-конструкторских испытаний. В ходе испытаний МЛД специалисты соберут новую информацию, при помощи которой будет осуществляться доводка проекта. Затем стартует разработка полноценного космического аппарата.
30 января фонд «Сколково» опубликовал новое сообщение о ходе работ компании «ИСОН» и ее успехах. По результатам предыдущих работ по теме многоразового космического аппарата частная компания получила бессрочную лицензию Госкорпорации «Роскосмос», дающую ей право создавать ракетно-космическую технику. Кроме того, компания прошла сертификацию по стандарту менеджмента качества ISO 9001:2015. Эти события позволяют специалистам «ИСОН» продолжать работу.
Уже объявлены планы компании на ближайшие годы. Она намерена завершить разработку проекта и выполнить подготовку производства. Затем появятся макеты, предназначенные для наземных испытаний. Позже будет построен макетный образец типа МЛД. Ему предстоит выполнить пять испытательных полетов. Все эти проверки проведут не позднее 2023 года. Сроки завершения проекта и начала эксплуатации техники пока не уточнялись. Вероятно, речь идет о середине и второй половине двадцатых годов.
Известны финансовые особенности проекта. На ранних стадиях разработки корпорация «Проект-техника» выделила АО «ИСОН» 25 миллионов рублей. Еще 30 миллионов получено от Фонда «Сколково» в виде гранта. На дальнейшие работы, результатом которых станут готовые изделия, требуется еще 280 млн рублей. Согласно актуальным планам, часть этих денег предоставит «Сколково», а прочие будут получены от других соинвесторов.
***
По данным компании-разработчика, новый проект предусматривает создание многоцелевого космического аппарата, имеющего ряд характерных возможностей. Так, планируется обеспечить возможность решения задач как в воздушном пространстве, так и в космосе. Утверждается, что аппарат от «ИСОН» станет первым в мире образцом с такими функциями. Выбранный способ запуска при помощи самолета-носителя, как ожидается, позволит эксплуатировать космический аппарат в любой точке планеты и обеспечит серьезную экономию на запуске. Все это должно упростить и удешевить освоение суборбитального околоземного пространства.
Компания «ИСОН» уже раскрыла ожидаемые характеристики будущего космического корабля и основные особенности перспективного комплекса в целом. Пока безымянный проект предлагает строительство т.н. авиакосмической системы, состоящей из самолета-носителя и орбитального аппарата самолетного типа. Носитель должен будет поднимать орбитальный самолет в воздух и выводить его на заданную траекторию. После отцепки космический аппарат, используя собственную силовую установку, должен будет совершать полет по заданной программе.
Вероятно, полноценный космический аппарат сможет выполнять аэродинамическое торможение и садиться «по-самолетному», но опытный МЛД будет иметь иные функции. Летный демонстратор новой программы будет осуществлять посадку при помощи парашюта. По-видимому, это позволит упростить проведение испытаний без ущерба для их научных результатов.
Космический аппарат предлагаемого облика может быть интересен различным структурам. На официальных ресурсах Фонда «Сколково» в разделе «основные потребители продукта» значатся государственная корпорация «Роскосмос», Объединенная ракетно-космическая корпорация и министерство обороны. Впрочем, пока речь идет только о возможных заказчиках. Проект все еще находится на ранних стадиях, что накладывает известные ограничения на его коммерческий потенциал.
***
4 февраля РИА Новости опубликовало новые данные о проекте компании «ИСОН», а именно пару демонстрационных слайдов. Первое изображение показывает схему опытного летательного аппарата МЛД и раскрывает некоторые подробности этого проекта, а второе демонстрирует особенности полета в ходе будущих испытаний. Концепция авиакосмической системы и методы ее работы хорошо известны специалистам и публике, поэтому наибольший интерес представляет изображение будущего летного демонстратора.
Из опубликованных изображений следует, что проект компании «ИСОН» предусматривает строительство «космического самолета» традиционного для такой техники вида. Предлагается использовать схему низкоплана с крылом малого размаха и килями на законцовках. Проект предусматривает выход на орбиту при помощи собственной силовой установки, что соответствующим образом сказалось на облике и конструкции аппарата. При этом МЛД проектируется как беспилотный летательный аппарат, и это исключает использование кабины экипажа, но предъявляет требования к приборному оснащению.
Согласно опубликованному изображению, МЛД должен иметь фюзеляж большого удлинения, на большей части длины имеющий круглое сечение. При этом предусматриваются скругленный носовой обтекатель и расширяющийся хвостовой двигательный отсек. В носовой части и в центре фюзеляжа предусмотрены два приборных отсека. Пространство между ними, а также за центральным отсеком отдается под пару баков для компонентов топлива. Хвост вмещает силовую установку. К сожалению, точный список узлов и агрегатов пока не публиковался, и упоминаются лишь отдельные устройства.
Орбитальный самолет получает трапециевидное в плане крыло малого размаха и удлинения, оснащенное развитыми передними наплывами. Задняя кромка крыла оснащается элевонами максимально возможного размаха. Предусмотрены крупные и длинные законцовки крыла, служащие основаниями для двух стреловидных килей. Позади двигательного отсека, снизу, имеется дополнительная плоскость. Вероятно, она должна выполнять функции руля высоты.
В качестве силовой установки предлагается использовать жидкостный ракетный двигатель 14Д30, заимствованный у разгонного блока «Бриз». Это изделие имеет сухую массу 95 кг и длину 1,15 м при поперечнике не более 950 мм. Двигатель использует топливную пару «НДМГ-АТ», управляющий газ – азот. Тяга определена в 2000 кгс, удельный импульс – 328,6 с. Максимальное время одного включения – 2500 с. Такие характеристики будут достаточны для предлагаемого летного демонстратора.
Габариты и масса будущего опытного образца остаются неизвестными. На схеме, показывающей профиль полета, МЛД изображен «на спине» высотного самолета М-55 «Геофизика», и это могло бы позволить оценить размеры и пропорции. Однако неизвестно, будет ли М-55 использоваться в предстоящих испытаниях. Кроме того, неясно, старались ли авторы схемы соблюдать реальные пропорции техники.
Следует отметить, что речь пока идет только о масштабированном летном демонстраторе, тогда как основные особенности и характеристики полноценного космического аппарата остаются неизвестными. По всей видимости, космический корабль будет похож на ожидаемый МЛД и кардинальные изменения конструкции не планируются. Тем не менее, с уверенностью на эту тему пока говорить не приходится, и возможен любой вариант развития событий.
Впрочем, компания-разработчик уже готова назвать примерные характеристики готового летательного аппарата. Это изделие, как ожидается, сможет выполнять суборбитальные или полноценные орбитальные полеты. В первом случае высота траектории будет достигать 160 км. Скорость на суборбитальной траектории достигнет М=7. Максимально достижимая высота орбиты определяется в 500 км. Расчетный ресурс аппарата – 50 полетов.
Перспективный многоразовый аппарат будет подниматься в воздух при помощи самолета-носителя. Какому именно самолету предстоит обеспечивать полеты – неизвестно. Отсутствие информации о габаритах и массе аппарата, в свою очередь, мешает оценкам и прогнозам. Вероятно, эти особенности перспективного проекта раскроют в будущем.
В рамках полетов с разным профилем космический аппарат сможет выполнять широкий круг задач. Прежде всего, его предлагается использовать в качестве платформы для проведения экспериментов и «транспортного средства». В частности, многоразовый корабль сможет выводить на низкие орбиты различные спутники, имеющие допустимые габариты и массу. Компания-разработчик отмечает, что ее космический аппарат не будет иметь военного назначения и не сможет стать носителем ударных систем.
***
Следует напомнить, что проект многоразового космического аппарата от АО «ИСОН» не является первой отечественной разработкой такого класса. В прошлом неоднократно предлагались подобные проекты, но ни один из них не дошел до полноценной практической реализации и эксплуатации. Успешному завершению прошлых проектов мешали различные факторы финансового, организационного и иного характера. В настоящее время предпринимается новая попытка создания многоразовой авиакосмической системы, и пока не вполне ясно, чем она закончится.
Отечественная частная компания «ИСОН» уже провела ряд необходимых исследований и теперь строит планы по разработке и испытаниям масштабированного летного демонстратора, который должен открыть дорогу полноразмерному образцу со всеми желаемыми функциями. Если проект не столкнется с непредвиденными трудностями или иными проблемами, уже в 2023 году в нашей стране может появиться принципиально новый космический аппарат.
По материалам сайтов:
https://sk.ru/
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://interfax.ru/
http://khrunichev.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- АО "ИСОН" / ria.ru
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