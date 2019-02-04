В РФ создадут одежду из интеллектуального маскировочного материала
В холдинге «Росэлектроника» (подразделение Ростеха) рассматривают возможность выпуска одежды, «сшитой» из интеллектуального маскировочного покрытия для военной техники, которое способно менять цвет и рисунок в зависимости от окружающей среды, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Технология создания покрытия разработана инженерами научно-исследовательского технологического института «Техномаш» (входит в Росэлектронику) по заказу военного ведомства.
По словам представителей холдинга, в настоящее время институт изучает возможности применения упомянутого материала в гражданской сфере и разрабатывает прототипы изделий. В скором будущем технология может быть востребована для выпуска одежды и рекламных носителей.
Ранее в Ростехе сообщали, что маскировочное электроуправляемое покрытие для военных способно менять цвет и имитировать графические изображения, вплоть до колышущейся на ветру листвы. Изменения цветовой гаммы происходят в зависимости от окружающей среды. Такая маскировка позволяет военной технике и бойцам оставаться незаметными для противника в оптическом диапазоне, то есть военнослужащие и техника будут сливаться с фоном, который повторит «умный» материал.
Впервые материал-хамелеон был показан на форуме «Армия-2018». С таким покрытием демонстрировался шлем экипировки «Ратник». Тогда специалисты Ростеха отметили, что покрытие не требует большого количества энергии: в случае изменения окраски не чаще одного раза в полторы секунды, будет тратиться от 4 до 20 Вт на м² материала.
Технология создания покрытия разработана инженерами научно-исследовательского технологического института «Техномаш» (входит в Росэлектронику) по заказу военного ведомства.
По словам представителей холдинга, в настоящее время институт изучает возможности применения упомянутого материала в гражданской сфере и разрабатывает прототипы изделий. В скором будущем технология может быть востребована для выпуска одежды и рекламных носителей.
Ранее в Ростехе сообщали, что маскировочное электроуправляемое покрытие для военных способно менять цвет и имитировать графические изображения, вплоть до колышущейся на ветру листвы. Изменения цветовой гаммы происходят в зависимости от окружающей среды. Такая маскировка позволяет военной технике и бойцам оставаться незаметными для противника в оптическом диапазоне, то есть военнослужащие и техника будут сливаться с фоном, который повторит «умный» материал.
Впервые материал-хамелеон был показан на форуме «Армия-2018». С таким покрытием демонстрировался шлем экипировки «Ратник». Тогда специалисты Ростеха отметили, что покрытие не требует большого количества энергии: в случае изменения окраски не чаще одного раза в полторы секунды, будет тратиться от 4 до 20 Вт на м² материала.
- Использованы фотографии:
- Ростех
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