В Израиле опасаются нового оружия России
"С учётом того, что США и Россия официально выходят из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД/INF) 1987 года, мы можем стать свидетелями новой гонки ядерных вооружений, в которой Израиль может постичь катастрофа", опасается израильское СМИ The Jerusalem Post.
ДРСМД являлся советско-американским договором о контроле над вооружениями, который вывел из обращения отдельную категорию ядерного оружия в последние годы Холодной войны. Как считает обозначенное издание, после нескольких лет "нарушения Россией" соглашения США заявили, что больше не намерены находится на отстающих позициях в сфере разработки следующего поколения ЯО.
Несмотря на то, что РФ, по мнению отдельных западных политиков и экспертов, допустила чрезмерно вольную трактовку договора, мнения в США были неоднозначными. Большинство из них говорят о "некоторых нарушениях", но при этом полагают, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему придерживается многих положений договора. В связи с этим некоторые наблюдатели были обеспокоены тем, что выход из соглашения США приведёт к более масштабной гонке ядерных вооружений.
Однако имеется весомая причина, по которой Вашингтон не мог позволить себе оставаться скованным узами договора, - это появление большей угрозы в лице Китая, который разрабатывает новое современное оружие, будучи не связанным с ДРСМД. Пекин уже развернул мощные наземные ракеты средней дальности, включая так называемые «убийцы авианосцев». Покидая ДРСМД, США освобождают себе руки для создания средств противодействия данному оружию.
Но развал соглашения скажется и на поведении России. Прямо сейчас Кремль намерен развивать асимметричные ядерные способности, такие как гиперзвуковое оружие, которое сочетает в себе скорость, дальность и маневренность, что обеспечивает непредсказуемость траектории полета и делает практически невозможным его перехват существующими системами обороны.
Из израильской газеты%
Чем активнее РФ и КНР ведут разработку новых систем ядерного оружия, тем больше от них начинают отставать устаревающие системы Израиля. Ситуацию осложняют продолжающиеся споры о том, сможет ли израильский ядерный реактор в Димоне проработать еще 20 лет или потребуется его остановка в любой момент времени, поскольку первоначальный срок его жизни и так уже истек 16 лет назад. В итоге Израиль может потерять способность вести дальнейшую разработку ЯО, которую он пытается скрывать.
По данным зарубежных источников, он накопил от 80 до 200 единиц боеголовок.
Сообщений о том, что Израиль следует примеру США и занимается разработкой новых систем защиты от гиперзвукового оружия, не поступало. При этом ни одна из существующих систем ПРО страны не была построена с учетом возможности противодействия новому типу угроз.
Учитывая это, The Jerusalem Post опасается сценария, при котором некоторые новые изделия России и Китая могут попасть в руки Ирана, Хезболлы или другого врага. В этом случае результаты могут быть катастрофическими. В израильском СМИ говорится, что именно поэтому Израилю необходимо заявить в полный голос: наш ответ будет разрушительным. Однако это не позволяет сделать политика руководства страны, которое продолжает придерживаться позиции ядерной неопределенности.
ДРСМД являлся советско-американским договором о контроле над вооружениями, который вывел из обращения отдельную категорию ядерного оружия в последние годы Холодной войны. Как считает обозначенное издание, после нескольких лет "нарушения Россией" соглашения США заявили, что больше не намерены находится на отстающих позициях в сфере разработки следующего поколения ЯО.
Несмотря на то, что РФ, по мнению отдельных западных политиков и экспертов, допустила чрезмерно вольную трактовку договора, мнения в США были неоднозначными. Большинство из них говорят о "некоторых нарушениях", но при этом полагают, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему придерживается многих положений договора. В связи с этим некоторые наблюдатели были обеспокоены тем, что выход из соглашения США приведёт к более масштабной гонке ядерных вооружений.
Однако имеется весомая причина, по которой Вашингтон не мог позволить себе оставаться скованным узами договора, - это появление большей угрозы в лице Китая, который разрабатывает новое современное оружие, будучи не связанным с ДРСМД. Пекин уже развернул мощные наземные ракеты средней дальности, включая так называемые «убийцы авианосцев». Покидая ДРСМД, США освобождают себе руки для создания средств противодействия данному оружию.
Но развал соглашения скажется и на поведении России. Прямо сейчас Кремль намерен развивать асимметричные ядерные способности, такие как гиперзвуковое оружие, которое сочетает в себе скорость, дальность и маневренность, что обеспечивает непредсказуемость траектории полета и делает практически невозможным его перехват существующими системами обороны.
Из израильской газеты%
Это может быть только плохой новостью для Израиля.
Чем активнее РФ и КНР ведут разработку новых систем ядерного оружия, тем больше от них начинают отставать устаревающие системы Израиля. Ситуацию осложняют продолжающиеся споры о том, сможет ли израильский ядерный реактор в Димоне проработать еще 20 лет или потребуется его остановка в любой момент времени, поскольку первоначальный срок его жизни и так уже истек 16 лет назад. В итоге Израиль может потерять способность вести дальнейшую разработку ЯО, которую он пытается скрывать.
По данным зарубежных источников, он накопил от 80 до 200 единиц боеголовок.
Сообщений о том, что Израиль следует примеру США и занимается разработкой новых систем защиты от гиперзвукового оружия, не поступало. При этом ни одна из существующих систем ПРО страны не была построена с учетом возможности противодействия новому типу угроз.
Учитывая это, The Jerusalem Post опасается сценария, при котором некоторые новые изделия России и Китая могут попасть в руки Ирана, Хезболлы или другого врага. В этом случае результаты могут быть катастрофическими. В израильском СМИ говорится, что именно поэтому Израилю необходимо заявить в полный голос: наш ответ будет разрушительным. Однако это не позволяет сделать политика руководства страны, которое продолжает придерживаться позиции ядерной неопределенности.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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