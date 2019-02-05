Эффективно ли в России ведётся борьба с коррупцией?

Если не брать во внимание сталинский период, то за всю историю нашего государства такого не было никогда.

В очередном ролике YouTube-канала «Россия – вперёд!» публикуется материал, в котором рассказывается о ведении Россией войны с коррупцией. Насколько эффективной являются этапы этой войны, сложный вопрос, на которой нет однозначного ответа. Одни коррупционеры оказываются за решёткой, другие продолжают разгуливать на свободе. А часто и те, в отношении кого судом вынесен обвинительный приговор, могут в конечном счёте избегать колонии, а то и вернуть арестованное во время следствия имущество.В материале рассматривается и рейтинг по уровню восприятию коррупции. Если верить этому рейтингу, то наша страна ухудшила свои позиции, оказавшись на 141-м месте – между Папуа – Новой Гвинеей и Коморскими островами. Авторы ролика считают, что объективность этого рейтинга вызывает вопросы. В качестве аргументации выводов, представленных в ролике, публикуется статистика в РФ по уголовным делам, возбужденным в отношении высокопоставленных чиновников. Отмечено, что осуждённые бывшие чиновники получают реальные сроки, в том числе и свыше 5 лет.Из ролика:Приводятся примеры задержаний минувшей недели: сенатор, заместитель губернатора, начальник штаба республиканского МВД, глава города, замглавы города, глава районной кадастровой палаты, начальник райотдела МВД.Отмечено, что власть не делает из этого шоу, а действует тихо и аккуратно. Именно этот фактор авторы ролики и отмечают как причина того, что многие россияне попросту не знают о той масштабной антикоррупционной войне, которую ведёт Россия.Эффективна ли эта борьба? Или заявления о войне против коррупционеров - всего лишь слова?