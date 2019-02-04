США в несколько раз увеличат число военных на мексиканской границе
Пентагон направит к западному участку мексиканской границы дополнительно 3,8 тыс. военнослужащих для оказания помощи службам пограничного и таможенного контроля, передает РИА Новости.
По словам представителя Минобороны, переброска дополнительного контингента позволит увеличить действующие на этом участке границы силы до 4,4 тыс. человек.
Помимо личного состава в приграничном районе будут размещены мобильные системы наблюдения, а также протянуто около 240 км колючей проволоки (в дополнение к уже протянутым 110-ти).
В середине января стало известно, что Пентагон принял решение продлить операцию близ мексиканской границы до сентября текущего года.
Ранее сотни мигрантов из Центральной Америки перешли границу Гватемалы и Мексики, чтобы организовать новую колонну, для похода к американской границе.
По словам Дональда Трампа, мексиканские власти ничего не делают, чтобы остановить караван беженцев, «который уже полностью сформирован и направляется в США». Он отметил, что два предыдущих караван были остановлены американскими военными.
При этом президент заявил, что не так-то просто остановить мигрантов, если нет пограничной стены.
Напомним, Трамп ведет затяжную борьбу с конгрессменами-демократами, добиваясь выделения дополнительных средств из бюджета на строительство стены вдоль американо-мексиканской границы. Противостояние привело к тому, что около четверти федеральных ведомств уже более месяца работают по сокращенному графику, а около 800 тыс. госслужащих не получают зарплату.
По словам представителя Минобороны, переброска дополнительного контингента позволит увеличить действующие на этом участке границы силы до 4,4 тыс. человек.
Помимо личного состава в приграничном районе будут размещены мобильные системы наблюдения, а также протянуто около 240 км колючей проволоки (в дополнение к уже протянутым 110-ти).
В середине января стало известно, что Пентагон принял решение продлить операцию близ мексиканской границы до сентября текущего года.
Ранее сотни мигрантов из Центральной Америки перешли границу Гватемалы и Мексики, чтобы организовать новую колонну, для похода к американской границе.
По словам Дональда Трампа, мексиканские власти ничего не делают, чтобы остановить караван беженцев, «который уже полностью сформирован и направляется в США». Он отметил, что два предыдущих караван были остановлены американскими военными.
При этом президент заявил, что не так-то просто остановить мигрантов, если нет пограничной стены.
Напомним, Трамп ведет затяжную борьбу с конгрессменами-демократами, добиваясь выделения дополнительных средств из бюджета на строительство стены вдоль американо-мексиканской границы. Противостояние привело к тому, что около четверти федеральных ведомств уже более месяца работают по сокращенному графику, а около 800 тыс. госслужащих не получают зарплату.
- Использованы фотографии:
- https://puerrtto.livejournal.com
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