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США в несколько раз увеличат число военных на мексиканской границе

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Пентагон направит к западному участку мексиканской границы дополнительно 3,8 тыс. военнослужащих для оказания помощи службам пограничного и таможенного контроля, передает РИА Новости.




По словам представителя Минобороны, переброска дополнительного контингента позволит увеличить действующие на этом участке границы силы до 4,4 тыс. человек.

Помимо личного состава в приграничном районе будут размещены мобильные системы наблюдения, а также протянуто около 240 км колючей проволоки (в дополнение к уже протянутым 110-ти).

В середине января стало известно, что Пентагон принял решение продлить операцию близ мексиканской границы до сентября текущего года.

Ранее сотни мигрантов из Центральной Америки перешли границу Гватемалы и Мексики, чтобы организовать новую колонну, для похода к американской границе.

По словам Дональда Трампа, мексиканские власти ничего не делают, чтобы остановить караван беженцев, «который уже полностью сформирован и направляется в США». Он отметил, что два предыдущих караван были остановлены американскими военными.

При этом президент заявил, что не так-то просто остановить мигрантов, если нет пограничной стены.

Напомним, Трамп ведет затяжную борьбу с конгрессменами-демократами, добиваясь выделения дополнительных средств из бюджета на строительство стены вдоль американо-мексиканской границы. Противостояние привело к тому, что около четверти федеральных ведомств уже более месяца работают по сокращенному графику, а около 800 тыс. госслужащих не получают зарплату.
Использованы фотографии:
https://puerrtto.livejournal.com
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