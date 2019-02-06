Гражданское длинноствольное оружие в России. Часть 4
В предыдущих статьях мы рассмотрели разрешённое гражданам травматическое оружие, его преимущества (отсутствуют) и недостатки, а также проблемы и пути легализации нарезного короткоствольного оружия. Давайте теперь посмотрим, каким эффективным оружием могут владеть граждане России в настоящее время.
Говоря о гладкоствольном оружии, я не имею в виду мушкеты и стволы танковых пушек, а только то, что в народе часто называют «дробовик». Гладкоствольное оружие – это оружие, в котором отсутствуют нарезы в стволе, обеспечивающие стабилизацию пули вращением. Исходя из этого гладкоствольное оружие предназначено для стрельбы на ближние дистанции до 50-100 метров. В качестве боеприпасов используются патроны, снаряжённые дробью различного размера, картечью или пулями. В некоторых моделях гладкоствольного оружия в стволе может устанавливаться дульная насадка типа «Парадокс» — нарезной участок ствола для повышения точности стрельбы пулей. По законам РФ длина насадки «Парадокс» не должна превышать 140 мм. Также для повышения точности стрельбы пулей может применяться овально-винтовая сверловка типа «Ланкастер». Для изменения кучности стрельбы дробью применяются дульные сужения типа «ЧОК».
В России продаются ружья следующих основных калибров (в порядке уменьшения диаметра ствола) – 12, 16, 20, 410, 9,6/53 Lancaster и 366ТКМ.
Основное предназначение гладкоствольного оружия – охота. Также гладкоствольное оружие может эффективно применяться для самообороны от людей и животных.
В США гладкоствольное оружие часто применяется полицией для усиления огневой мощи патрулей из-за дешевизны и высокой останавливающей способности ружей (в основном используются помповые), однако, в последнее время они постепенно вытесняются пистолетами-пулемётами и укороченными штурмовыми винтовками. Также можно упомянуть что гладкоствольное оружие активно применялось вооружёнными силами США во время войны во Вьетнаме. В настоящее время роль гладкоствольных ружей в армиях мира невелика.
В СССР гладкоствольное оружие было широко распространено, и продавалось практически также свободно, как в США, по паспорту или охотничьему билету. Никаких особых требований к хранению не предъявлялось. Ситуация – ружьё в шкафу, под диваном или на чердаке была нормой, отношение как к предмету быта – удочкам или лыжам. При этом значительных инцидентов с таким оружием практически не было.
По номенклатуре это чаще всего были двуствольные или одноствольные ружья. Однако были и самозарядные, например, тульское МЦ 21-12 разработки ЦКИБ СОО, производства «Тульского оружейного завода» («ТО»З). Автоматика этого ружья основана на откате от отдачи подвижного подпружиненного ствола и продольно скользящего затвора по схеме Браунинга, ёмкость подствольного трубчатого магазина четыре патрона.
В дальнейшем власти стали «затягивать гайки», и в результате мы пришли к тому, что есть сейчас. На самом деле никаких проблем с получением лицензии на гладкоствольные оружие у нормального, не судимого, не наркомана, психически здорового человека нет.
Для приобретения лицензии на гладкоствольное оружие самообороны необходимо получить справки в нарко- и психоневрологическом диспансерах, пройти окулиста и терапевта, сделать фото 3х4, пройти обучение и сдать экзамен (теоретическая и практическая часть), приобрести металлический сейф, оплатить пошлину и написать заявление в лицензионно-разрешительный отдел полиции (ЛРО). Все эти процедуры можно выполнить за два-три дня, по деньгам это примерно пять-семь тысяч рублей (из них большая часть за обучение и экзамен).
Для получения возможности ходить на охоту необходимо получить охотбилет, тогда лицензия будет на «хранение и ношение».
После подачи всех документов ожидание составит примерно один месяц, и можно забирать лицензию и идти в магазин выбирать понравившуюся модель. После покупки её необходимо отнести в ЛРО на регистрацию.
Максимально можно приобрести пять единиц гладкоствольного оружия. Последнее время витают идеи увеличить количество приобретаемого гладкоствольного оружия до десяти единиц.
При получении лицензии на коллекционирование можно приобретать и хранить неограниченное количество оружия, но это уже тема отдельного разговора.
Какое гладкоствольное оружие может себе приобрести законопослушный гражданин России? Скажем прямо — ассортимент гладкоствольного оружия, доступного гражданам РФ, огромен. На рынке присутствуют как российские, так и иностранные производители. Ценовой диапазон на новое оружие лежит в диапазоне примерно от десяти тысяч рублей и до миллионов рублей за эксклюзивные образцы. Стоимость подержанных ружей начинается от нескольких тысяч рублей. Думаю, вполне реально получить ружьё бесплатно, или за символическую плату у тех, кто хочет отказаться от лицензии, в силу преклонного возраста. Кстати попадаются очень интересные экземпляры, например, завода ТОЗ, высококачественные и ремонтопригодные – нестареющая классика.
Чаще всего гладкоствольное оружие выбирают исходя из его предполагаемого основного назначения – охоты или самообороны.
Для охоты предпочтительнее двустволки или полуавтоматы с трубчатым подствольным магазином и классической ложей, переходящей в приклад с интегрированной рукоятью удержания.
Для самообороны предпочтительнее многозарядные образцы, выполненные в стиле «милитари», зачастую на базе армейского оружия, со складным прикладом и пистолетной рукояткой, с возможностью крепления фонаря и коллиматорного прицела.
Поскольку охота это вещь сложная, многогранная, для разных охот зачастую применяется разное оружие, то мы будем рассматривать гладкоствольное оружие с не точки зрения пригодности для охоты, а с точки зрения пригодности самообороны и общего понимания доступной гражданам РФ огневой мощи. Необходимо также отметить, что как оружие для охоты можно эффективно применять для самообороны, так и наоборот.
Одними из наиболее эффективных для самообороны экземпляров являются гладкоствольные самозарядные ружья линейки «Сайга», выпускаемые «Ижевским машиностроительным заводом». Разработанные на базе автомата Калашникова ружья семейства «Сайга» отличаются повышенной надёжностью, большой ёмкостью отъёмного коробчатого магазина и малыми габаритами. Гладкоствольные ружья «Сайга» выпускаются под калибры 12, 20, 410 с различными длинами стволов, типами прикладов и рукоятей.
Конкурентами «Сайге» выступают гладкоствольные самозарядные карабины семейства «Вепрь-Молот», созданные заводом «Молот-Оружие» (Вятские Поляны).
Стоимость гладкоствольного оружия семейства «Сайга» и «Вепрь-Молот» в среднем составляет 50 000 рублей.
Из иностранных образцов подобного оружия можно отметить дробовик «Benelli» M4S90, принятый на вооружение армией США. Дробовик оснащён телескопическим складывающимся прикладом и подствольным трубчатым магазином на пять патронов.
Оружие итальянской фирмы «Benelli» отличает сколь высокое качество, столь же и высокая цена. Большинство самозарядных гладкоствольных ружей используют газоотводный механизм для перезарядки. В линейке «Benelli» много моделей выполнено по инерционной схеме перезаряжания.
Например, интересная модель с комбинированным механизмом перезаряжания помпа/инерционный полуавтомат «Benelli» M3 super 90.
Из российских классических полуавтоматов можно отметить ружье МР-155 Ижевского механического завода одинаково удобное и для охоты, и для самообороны.
Кстати, вышеупомянутая «помпа» — ружьё с перезарядкой подвижным цевьём, ранее неизменный атрибут боевиков и полицейских тачек, и потому горячо любимая народом в девяностые годы, сильно сдала свои позиции полуавтоматам. По личному опыту в плюсы помпового ружья можно занести её высокую надёжность и то, что она «ест» практически любые – мятые, «жёванные» боеприпасы, с любой навеской пороха и дроби. Из минусов – снижение точности стрельбы из-за необходимости активно передёргивать цевьё, возможен клин патрона если стрелок энергично не довёл цевьё до конца.
Как уже говорилось, рынок гладкоствольного оружия в России огромен, рассмотреть даже поверхностно, все образцы, что на нём присутствуют, не представляется возможным.
Что можно сказать про использование гладкоствольного оружия для самообороны? Посмотрим энергетику патронов гладкоствольных ружей.
Самый слабый 410 калибр позволяет получить энергетику порядка 1000 Дж. При стрельбе пулей или картечью, для сравнения дульная энергия патрона 9х18 пистолета Макарова около 300 Дж, патрона 9х19 500-600 Дж. Соответственно при стрельбе картечными патронами (три 9 мм картечины в патроне) из десятизарядного магазина, эффективность получается сравнима с тридцатизарядным пистолетом-пулемётом калибра 9х18, пусть и с несколько меньшей точностью. При стрельбе пулей 410 калибра её энергетика сравнима или превышает энергетику таких мощных патронов как .357 magnum, .357 sig, 10 mm AUTO. При этом за счёт большой массы оружия и минимальной отдачи данного калибра, оно легко эксплуатируется людьми со слабой физической подготовкой.
Ружья 12 калибра обладают огромной огневой мощью. Дульная энергия выстрела патроном с длиной гильзы 70 мм превышает 3000 Дж, а для патронов «Магнум» с длиной гильзы 79 мм превышает 4000 Дж. При попадании в человека картечью или пулей 12 калибра вероятность летального исхода составляет порядка 99%. С учётом большой дульной энергии и малой дистанции применения, даже если противник одет в бронежилет, с высокой вероятностью он будет поражён заброневым действием пули (травмы внутренних органов от удара).
Ружья калибра 16 и 20 по эффективности занимают промежуточное положение между 12 и 410 калибром.
Существует огромное количество вариантов снаряжения патронов к гладкоствольному оружию. Законодательство РФ разрешает приобретение компонент патронов – пуль, дроби/картечи, пороха, капсюлей, и самостоятельное снаряжение патронов. С 2018 года самостоятельное снаряжение патронов разрешено и для нарезного оружия.
Категорически не рекомендуется использовать для самообороны резиновые пули или картечь для патронов 12 калибра. Их поражающее действие, как и у травматики не предсказуемо, можно легко убить противника, и потом доказывать в суде почему хотел только «травмировать», а по факту убил. Также не стоит экспериментировать со стрельбой солью и тому-подобными выдумками. Во-первых, сейчас стрельба по воришке яблок это гарантированная тюрьма, а в случае реальной угрозы жизни стрелять солью просто глупо. Во-вторых, соль со временем может слежаться в некую «солевую» пулю, и последствия её применения также приведут к незапланированной смерти.
В принципе, для защиты дома возможностей, предоставляемых гладкоствольным длинноствольным оружием, более чем достаточно. Всё портит российская правоприменительная практика, которая с упорством, достойным лучшего применения, борется за жизнь и здоровье преступных элементов. Хорошим подспорьем было бы принятие в закон поправок, изложенных в народной инициативе «Мой дом – моя крепость», собравшей более 100000 подписей, но эта инициатива была отклонена.
На этом история доступного гражданам гладкоствольного оружия не заканчивается. С учётом того, что нарезное оружие гражданам доступно только после пяти лет беспроблемного владения гладкоствольным оружием, российской промышленности пришла идея создать некий гибрид, сравнимый по точности на ограниченной дальности с нарезным оружием, но разрешённый к приобретению без пятилетнего срока ожидания.
Так на свет появился патрон .366 ТКМ (9,5х38) разработанный компаниями «Техкрим» и ВПМЗ «Молот». Для использования боеприпаса конструкцией оружия должно быть предусмотрено применение насадки типа «Парадокс» или нарезной части канала ствола длиной до 140 мм. Дульная энергия при использовании данного патрона составляет 2000-2500 Дж. Патрон основан на гильзе патрона 7,62×39 обр. 1943 г. На дистанциях свыше 150 м и до 300 м патрон проигрывает патрону 7,62×39 по скорости и настильности траектории, но превосходит по энергетике и импульсу пули Предназначен для охоты на животных массой до 200 кг на дистанциях до 200 метров, самообороны и спорта. Баллистические характеристики позволяют уверенно поражать грудную фигуру на дистанции до 150 метров, ростовую фигуру на дистанции до 200 метров.
Под данный патрон выпущено несколько образцов гладкоствольного оружия на базе АКМ и других образцов нарезного оружия.
Чуть позже появился патрон 9,6/53 Lancaster, выполненный на базе патрона 7,62х54R. Начальная скорость при стрельбе новым патроном составляет 735 м/с, энергия не менее 4000 Дж. Кучность на 100 м – 65 мм. На дальности 250 метров дульная энергия пули порядка 1500 Дж.
Оружие под данный патрон выполняется с применение овально-винтовой сверловки типа «Ланкастер».
Под этот патрон уже выпущено несколько образцов огнестрельного оружия.
Планируется выход карабина «Тигр» (на базе СВД) под патрон 9,6x53 Lancaster.
Сочетание высокой точности (для гладкоствольного оружия) и высокого останавливающего действия пули, вкупе с возможностью выбора компактных моделей карабинов, делает оружие под патроны .366 ТКМ и 9,6x53 Lancaster крайне эффективным для самообороны. Для охотников оно также может представлять значительный интерес.
В целом, поскольку оружие под эти калибры становится достаточно популярным, можно ожидать появления как новых образцов оружия, так и патронов похожего типа.
По открытым данным в частной собственности российских гражданских лиц находятся 17,6 миллиона единиц стрелкового оружия (преимущественно ружья и травматические пистолеты). Это самый высокий показатель среди европейских стран и пятое место в мире.
На втором месте по этому показателю в Европе (и на восьмом – в мире) находится Германия – 15,8 миллионов единиц оружия в частном владении. Мировым лидером по количеству стрелкового оружия у граждан является США – 393,3 миллиона единиц.
Что можно сказать по этому поводу? Несмотря на то, что народ России является одним из самых вооружённых в мире, значительного числа инцидентов с применением оружия не наблюдается, поэтому опасения противников легализации нарезного короткоствольного оружия мягко говоря не обоснованы.
Несмотря на то, что ношение гладкоствольного оружия допускается только на охоте, не вполне законопослушные граждане легко могут носить такое оружие в сумке, рюкзаке или возить в машине. Но нет ни роста числа вспышек насилия, ни перестрелок в пробках, ни попыток осуществления государственных переворотов. Это позволяет сделать вывод, что граждане России не настолько неадекватны, как некоторым хочется их видеть, и своё право на ношение оружия вполне заслуживают.
В следующей части рассмотрим доступное гражданам РФ нарезное оружие.
"Что это, Винс?" — "Это дробовик, Сол". — "Это не дробовик, это зенитка!" — "Я хочу устроить там панику!" — "Ты там бойню устроишь!" (Из фильма «Большой куш»)
Ружьё Franchi SPAS-12 с комбинированным способом перезарядки помпа/полуавтомат, приобретается в России по лицензии на гладкоствольное оружие
Говоря о гладкоствольном оружии, я не имею в виду мушкеты и стволы танковых пушек, а только то, что в народе часто называют «дробовик». Гладкоствольное оружие – это оружие, в котором отсутствуют нарезы в стволе, обеспечивающие стабилизацию пули вращением. Исходя из этого гладкоствольное оружие предназначено для стрельбы на ближние дистанции до 50-100 метров. В качестве боеприпасов используются патроны, снаряжённые дробью различного размера, картечью или пулями. В некоторых моделях гладкоствольного оружия в стволе может устанавливаться дульная насадка типа «Парадокс» — нарезной участок ствола для повышения точности стрельбы пулей. По законам РФ длина насадки «Парадокс» не должна превышать 140 мм. Также для повышения точности стрельбы пулей может применяться овально-винтовая сверловка типа «Ланкастер». Для изменения кучности стрельбы дробью применяются дульные сужения типа «ЧОК».
В России продаются ружья следующих основных калибров (в порядке уменьшения диаметра ствола) – 12, 16, 20, 410, 9,6/53 Lancaster и 366ТКМ.
Основное предназначение гладкоствольного оружия – охота. Также гладкоствольное оружие может эффективно применяться для самообороны от людей и животных.
В США гладкоствольное оружие часто применяется полицией для усиления огневой мощи патрулей из-за дешевизны и высокой останавливающей способности ружей (в основном используются помповые), однако, в последнее время они постепенно вытесняются пистолетами-пулемётами и укороченными штурмовыми винтовками. Также можно упомянуть что гладкоствольное оружие активно применялось вооружёнными силами США во время войны во Вьетнаме. В настоящее время роль гладкоствольных ружей в армиях мира невелика.
В СССР гладкоствольное оружие было широко распространено, и продавалось практически также свободно, как в США, по паспорту или охотничьему билету. Никаких особых требований к хранению не предъявлялось. Ситуация – ружьё в шкафу, под диваном или на чердаке была нормой, отношение как к предмету быта – удочкам или лыжам. При этом значительных инцидентов с таким оружием практически не было.
По номенклатуре это чаще всего были двуствольные или одноствольные ружья. Однако были и самозарядные, например, тульское МЦ 21-12 разработки ЦКИБ СОО, производства «Тульского оружейного завода» («ТО»З). Автоматика этого ружья основана на откате от отдачи подвижного подпружиненного ствола и продольно скользящего затвора по схеме Браунинга, ёмкость подствольного трубчатого магазина четыре патрона.
Полуавтоматическое ружьё МЦ 21-12
В дальнейшем власти стали «затягивать гайки», и в результате мы пришли к тому, что есть сейчас. На самом деле никаких проблем с получением лицензии на гладкоствольные оружие у нормального, не судимого, не наркомана, психически здорового человека нет.
Для приобретения лицензии на гладкоствольное оружие самообороны необходимо получить справки в нарко- и психоневрологическом диспансерах, пройти окулиста и терапевта, сделать фото 3х4, пройти обучение и сдать экзамен (теоретическая и практическая часть), приобрести металлический сейф, оплатить пошлину и написать заявление в лицензионно-разрешительный отдел полиции (ЛРО). Все эти процедуры можно выполнить за два-три дня, по деньгам это примерно пять-семь тысяч рублей (из них большая часть за обучение и экзамен).
Для получения возможности ходить на охоту необходимо получить охотбилет, тогда лицензия будет на «хранение и ношение».
После подачи всех документов ожидание составит примерно один месяц, и можно забирать лицензию и идти в магазин выбирать понравившуюся модель. После покупки её необходимо отнести в ЛРО на регистрацию.
Максимально можно приобрести пять единиц гладкоствольного оружия. Последнее время витают идеи увеличить количество приобретаемого гладкоствольного оружия до десяти единиц.
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который вдвое — с 5 до 10 единиц — увеличивает количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия, а также сокращает с 5 до 3 лет стаж владения гладкоствольным оружием, который дает право на приобретение нарезного.
Инициатива направлена на расширение возможностей для сбыта оружия производителями, которые столкнулись со сложностями в условиях санкций, сообщил в четверг ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он уточнил, что в настоящее время документ находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия" и в ближайшее время может быть внесен в Госдуму.
Инициатива направлена на расширение возможностей для сбыта оружия производителями, которые столкнулись со сложностями в условиях санкций, сообщил в четверг ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он уточнил, что в настоящее время документ находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия" и в ближайшее время может быть внесен в Госдуму.
При получении лицензии на коллекционирование можно приобретать и хранить неограниченное количество оружия, но это уже тема отдельного разговора.
Какое гладкоствольное оружие может себе приобрести законопослушный гражданин России? Скажем прямо — ассортимент гладкоствольного оружия, доступного гражданам РФ, огромен. На рынке присутствуют как российские, так и иностранные производители. Ценовой диапазон на новое оружие лежит в диапазоне примерно от десяти тысяч рублей и до миллионов рублей за эксклюзивные образцы. Стоимость подержанных ружей начинается от нескольких тысяч рублей. Думаю, вполне реально получить ружьё бесплатно, или за символическую плату у тех, кто хочет отказаться от лицензии, в силу преклонного возраста. Кстати попадаются очень интересные экземпляры, например, завода ТОЗ, высококачественные и ремонтопригодные – нестареющая классика.
Предложения о продаже ружей б/у в г. Тула.
Чаще всего гладкоствольное оружие выбирают исходя из его предполагаемого основного назначения – охоты или самообороны.
Для охоты предпочтительнее двустволки или полуавтоматы с трубчатым подствольным магазином и классической ложей, переходящей в приклад с интегрированной рукоятью удержания.
Для самообороны предпочтительнее многозарядные образцы, выполненные в стиле «милитари», зачастую на базе армейского оружия, со складным прикладом и пистолетной рукояткой, с возможностью крепления фонаря и коллиматорного прицела.
Поскольку охота это вещь сложная, многогранная, для разных охот зачастую применяется разное оружие, то мы будем рассматривать гладкоствольное оружие с не точки зрения пригодности для охоты, а с точки зрения пригодности самообороны и общего понимания доступной гражданам РФ огневой мощи. Необходимо также отметить, что как оружие для охоты можно эффективно применять для самообороны, так и наоборот.
Одними из наиболее эффективных для самообороны экземпляров являются гладкоствольные самозарядные ружья линейки «Сайга», выпускаемые «Ижевским машиностроительным заводом». Разработанные на базе автомата Калашникова ружья семейства «Сайга» отличаются повышенной надёжностью, большой ёмкостью отъёмного коробчатого магазина и малыми габаритами. Гладкоствольные ружья «Сайга» выпускаются под калибры 12, 20, 410 с различными длинами стволов, типами прикладов и рукоятей.
Ружьё САЙГА-12 исп.33. Емкость отъёмного коробчатого магазина 8 патронов
Конкурентами «Сайге» выступают гладкоствольные самозарядные карабины семейства «Вепрь-Молот», созданные заводом «Молот-Оружие» (Вятские Поляны).
Ружье ВЕПРЬ-12 Молот 12/76 Длина ствола 305 мм
Ружьё «Вепрь-12 МОЛОТ» калибра 12/76, ВПО-205-00 "СП" для спортивной стрельбы. Магазин на 10 патронов
Стоимость гладкоствольного оружия семейства «Сайга» и «Вепрь-Молот» в среднем составляет 50 000 рублей.
Из иностранных образцов подобного оружия можно отметить дробовик «Benelli» M4S90, принятый на вооружение армией США. Дробовик оснащён телескопическим складывающимся прикладом и подствольным трубчатым магазином на пять патронов.
Дробовик армии США «Benelli» M4 super 90
Оружие итальянской фирмы «Benelli» отличает сколь высокое качество, столь же и высокая цена. Большинство самозарядных гладкоствольных ружей используют газоотводный механизм для перезарядки. В линейке «Benelli» много моделей выполнено по инерционной схеме перезаряжания.
Например, интересная модель с комбинированным механизмом перезаряжания помпа/инерционный полуавтомат «Benelli» M3 super 90.
Ружьё с комбинированным механизмом перезарядки (помпа/инерционный полуавтомат) «Benelli» M3 super 90
Из российских классических полуавтоматов можно отметить ружье МР-155 Ижевского механического завода одинаково удобное и для охоты, и для самообороны.
Полуавтоматическое ружьё МР-155
Кстати, вышеупомянутая «помпа» — ружьё с перезарядкой подвижным цевьём, ранее неизменный атрибут боевиков и полицейских тачек, и потому горячо любимая народом в девяностые годы, сильно сдала свои позиции полуавтоматам. По личному опыту в плюсы помпового ружья можно занести её высокую надёжность и то, что она «ест» практически любые – мятые, «жёванные» боеприпасы, с любой навеской пороха и дроби. Из минусов – снижение точности стрельбы из-за необходимости активно передёргивать цевьё, возможен клин патрона если стрелок энергично не довёл цевьё до конца.
Помповое ружьё Fabarm Martial O.D Green
Как уже говорилось, рынок гладкоствольного оружия в России огромен, рассмотреть даже поверхностно, все образцы, что на нём присутствуют, не представляется возможным.
Что можно сказать про использование гладкоствольного оружия для самообороны? Посмотрим энергетику патронов гладкоствольных ружей.
Самый слабый 410 калибр позволяет получить энергетику порядка 1000 Дж. При стрельбе пулей или картечью, для сравнения дульная энергия патрона 9х18 пистолета Макарова около 300 Дж, патрона 9х19 500-600 Дж. Соответственно при стрельбе картечными патронами (три 9 мм картечины в патроне) из десятизарядного магазина, эффективность получается сравнима с тридцатизарядным пистолетом-пулемётом калибра 9х18, пусть и с несколько меньшей точностью. При стрельбе пулей 410 калибра её энергетика сравнима или превышает энергетику таких мощных патронов как .357 magnum, .357 sig, 10 mm AUTO. При этом за счёт большой массы оружия и минимальной отдачи данного калибра, оно легко эксплуатируется людьми со слабой физической подготовкой.
Патроны 410 калибра
Ружья 12 калибра обладают огромной огневой мощью. Дульная энергия выстрела патроном с длиной гильзы 70 мм превышает 3000 Дж, а для патронов «Магнум» с длиной гильзы 79 мм превышает 4000 Дж. При попадании в человека картечью или пулей 12 калибра вероятность летального исхода составляет порядка 99%. С учётом большой дульной энергии и малой дистанции применения, даже если противник одет в бронежилет, с высокой вероятностью он будет поражён заброневым действием пули (травмы внутренних органов от удара).
Ружья калибра 16 и 20 по эффективности занимают промежуточное положение между 12 и 410 калибром.
Существует огромное количество вариантов снаряжения патронов к гладкоствольному оружию. Законодательство РФ разрешает приобретение компонент патронов – пуль, дроби/картечи, пороха, капсюлей, и самостоятельное снаряжение патронов. С 2018 года самостоятельное снаряжение патронов разрешено и для нарезного оружия.
Пули для патронов 12 калибра
Категорически не рекомендуется использовать для самообороны резиновые пули или картечь для патронов 12 калибра. Их поражающее действие, как и у травматики не предсказуемо, можно легко убить противника, и потом доказывать в суде почему хотел только «травмировать», а по факту убил. Также не стоит экспериментировать со стрельбой солью и тому-подобными выдумками. Во-первых, сейчас стрельба по воришке яблок это гарантированная тюрьма, а в случае реальной угрозы жизни стрелять солью просто глупо. Во-вторых, соль со временем может слежаться в некую «солевую» пулю, и последствия её применения также приведут к незапланированной смерти.
В принципе, для защиты дома возможностей, предоставляемых гладкоствольным длинноствольным оружием, более чем достаточно. Всё портит российская правоприменительная практика, которая с упорством, достойным лучшего применения, борется за жизнь и здоровье преступных элементов. Хорошим подспорьем было бы принятие в закон поправок, изложенных в народной инициативе «Мой дом – моя крепость», собравшей более 100000 подписей, но эта инициатива была отклонена.
На этом история доступного гражданам гладкоствольного оружия не заканчивается. С учётом того, что нарезное оружие гражданам доступно только после пяти лет беспроблемного владения гладкоствольным оружием, российской промышленности пришла идея создать некий гибрид, сравнимый по точности на ограниченной дальности с нарезным оружием, но разрешённый к приобретению без пятилетнего срока ожидания.
Так на свет появился патрон .366 ТКМ (9,5х38) разработанный компаниями «Техкрим» и ВПМЗ «Молот». Для использования боеприпаса конструкцией оружия должно быть предусмотрено применение насадки типа «Парадокс» или нарезной части канала ствола длиной до 140 мм. Дульная энергия при использовании данного патрона составляет 2000-2500 Дж. Патрон основан на гильзе патрона 7,62×39 обр. 1943 г. На дистанциях свыше 150 м и до 300 м патрон проигрывает патрону 7,62×39 по скорости и настильности траектории, но превосходит по энергетике и импульсу пули Предназначен для охоты на животных массой до 200 кг на дистанциях до 200 метров, самообороны и спорта. Баллистические характеристики позволяют уверенно поражать грудную фигуру на дистанции до 150 метров, ростовую фигуру на дистанции до 200 метров.
Под данный патрон выпущено несколько образцов гладкоствольного оружия на базе АКМ и других образцов нарезного оружия.
Самозарядный карабин Вепрь-1В ВПО-213-18, L-350 к .366 ТКМ
Самозарядный карабин Вепрь-Пионер ВПО-212-01, Ложе ламинат, L-520 к .366 ТКМ
Чуть позже появился патрон 9,6/53 Lancaster, выполненный на базе патрона 7,62х54R. Начальная скорость при стрельбе новым патроном составляет 735 м/с, энергия не менее 4000 Дж. Кучность на 100 м – 65 мм. На дальности 250 метров дульная энергия пули порядка 1500 Дж.
Оружие под данный патрон выполняется с применение овально-винтовой сверловки типа «Ланкастер».
Патрон 9,6/53 Lancaster
Под этот патрон уже выпущено несколько образцов огнестрельного оружия.
Гладкоствольный самозарядный карабин ВПО-221-01 калибра 9,6x53R Lancaster
Гладкоствольный карабин ВПО-220-01 калибра 9,6x53 Lancaster
Планируется выход карабина «Тигр» (на базе СВД) под патрон 9,6x53 Lancaster.
Сочетание высокой точности (для гладкоствольного оружия) и высокого останавливающего действия пули, вкупе с возможностью выбора компактных моделей карабинов, делает оружие под патроны .366 ТКМ и 9,6x53 Lancaster крайне эффективным для самообороны. Для охотников оно также может представлять значительный интерес.
В целом, поскольку оружие под эти калибры становится достаточно популярным, можно ожидать появления как новых образцов оружия, так и патронов похожего типа.
По открытым данным в частной собственности российских гражданских лиц находятся 17,6 миллиона единиц стрелкового оружия (преимущественно ружья и травматические пистолеты). Это самый высокий показатель среди европейских стран и пятое место в мире.
На втором месте по этому показателю в Европе (и на восьмом – в мире) находится Германия – 15,8 миллионов единиц оружия в частном владении. Мировым лидером по количеству стрелкового оружия у граждан является США – 393,3 миллиона единиц.
Что можно сказать по этому поводу? Несмотря на то, что народ России является одним из самых вооружённых в мире, значительного числа инцидентов с применением оружия не наблюдается, поэтому опасения противников легализации нарезного короткоствольного оружия мягко говоря не обоснованы.
Несмотря на то, что ношение гладкоствольного оружия допускается только на охоте, не вполне законопослушные граждане легко могут носить такое оружие в сумке, рюкзаке или возить в машине. Но нет ни роста числа вспышек насилия, ни перестрелок в пробках, ни попыток осуществления государственных переворотов. Это позволяет сделать вывод, что граждане России не настолько неадекватны, как некоторым хочется их видеть, и своё право на ношение оружия вполне заслуживают.
В следующей части рассмотрим доступное гражданам РФ нарезное оружие.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- tempgun.ru, molot.biz, kolchuga.ru, guns.ru
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