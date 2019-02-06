Гражданское длинноствольное оружие в России. Часть 4

"Что это, Винс?" — "Это дробовик, Сол". — "Это не дробовик, это зенитка!" — "Я хочу устроить там панику!" — "Ты там бойню устроишь!" (Из фильма «Большой куш»)

Ружьё Franchi SPAS-12 с комбинированным способом перезарядки помпа/полуавтомат, приобретается в России по лицензии на гладкоствольное оружие

Полуавтоматическое ружьё МЦ 21-12

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который вдвое — с 5 до 10 единиц — увеличивает количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия, а также сокращает с 5 до 3 лет стаж владения гладкоствольным оружием, который дает право на приобретение нарезного.

Инициатива направлена на расширение возможностей для сбыта оружия производителями, которые столкнулись со сложностями в условиях санкций, сообщил в четверг ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он уточнил, что в настоящее время документ находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия" и в ближайшее время может быть внесен в Госдуму.

Предложения о продаже ружей б/у в г. Тула.

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Ружье ВЕПРЬ-12 Молот 12/76 Длина ствола 305 мм

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Дробовик армии США «Benelli» M4 super 90

Ружьё с комбинированным механизмом перезарядки (помпа/инерционный полуавтомат) «Benelli» M3 super 90

Полуавтоматическое ружьё МР-155

Помповое ружьё Fabarm Martial O.D Green

Патроны 410 калибра

Пули для патронов 12 калибра

Самозарядный карабин Вепрь-1В ВПО-213-18, L-350 к .366 ТКМ

Самозарядный карабин Вепрь-Пионер ВПО-212-01, Ложе ламинат, L-520 к .366 ТКМ

Патрон 9,6/53 Lancaster

Гладкоствольный самозарядный карабин ВПО-221-01 калибра 9,6x53R Lancaster

Гладкоствольный карабин ВПО-220-01 калибра 9,6x53 Lancaster