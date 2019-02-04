В НАТО обвинили Норвегию в малых тратах на оборону от России

У них нет плана увеличить расходы на оборону

Североатлантический альянс обеспокоен малыми тратами на оборону Норвегии, которая имеет в своих соседях Россию, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, передает РИА Новости Выступая в Атлантическом комитете Норвегии, Гетемюллер заявила, что Норвегия является единственной страной НАТО, которая при том, что граничит с Россией, тратит на военные нужды меньше 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) и при этом не собирается каким-либо образом увеличивать расходы.- заявила она.Между тем, министр обороны Норвегии Тоне Скоген еще в начале прошлого года заявила в Европарламенте, что в Норвегии не видят угрозы для национальной безопасности со стороны России и считают, что " в ближайшее Москва представлять какую-либо угрозу для Осло не будет". По словам Скоген, Норвегия "останется для России предсказуемым соседом".Между тем, по окончании прошедших осенью прошлого года международных учений на территории Норвегии "Единый трезубец", многие норвежские военные эксперты заявляли, что военный конфликт между Россией и Норвегией маловероятен, но при его возникновении прогнозы малоутешительны. По их мнению, Россия может заблокировать территорию Норвегии просто из-за того, что она входит в НАТО, не нападая целенаправленно. В Осло заявили, что самостоятельно обеспечить свою оборону страна не сможет, а помощи от НАТО вряд ли дождется. Поэтому в Норвегии предпочитают с Россией "жить мирно", не тратя лишних денег на оборону.