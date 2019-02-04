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Танкистов Северного флота до конца года перевооружат на Т-80 БВМ

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До конца 2019 года усиленный танковый батальон мотострелковой бригады Северного флота будет полностью перевооружен на модернизированные Т-80БВМ, сообщает Российская газета.




По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, в текущем году в бригаду поступит еще около 20 танков Т-80БВМ. Часть парка бронетехники уже заменена.

В настоящее время на вооружении соединения находятся как танки Т-72Б3, так и Т-80БВМ.

Сообщается, что экипаж соединения стал первым чемпионом «Танкового биатлона» на танке Т-72Б3. А в прошлом году четыре Т-80БВМ приняли участие в военном параде, посвященном Дню Победы, который прошел в городе-герое Мурманске.

Тогда один из механиков-водителей рассказал журналистам, что Т-80БВМ – очень теплая машина, даже в сильный мороз в ней не холодно: теплым воздухом обдувается боевое отделение и место механика.

Для арктического климата – это самая подходящая машина. А благодаря газотурбинному двигателю танк можно даже на 30-градусном морозе завести за пару минут,
сказал военнослужащий.

Т-80БВМ – модернизированная версия танка Т-80БВ. Машина оснащена 125-мм пушкой, многоканальным прицелом, доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., стабилизатор вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. От огня танк защищает комплекс модульной динамической защиты и противокумулятивный решетчатый экран.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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