Росстат заявил о росте ВВП в 2018 году выше ожидаемых отметок

Росстат опубликовал статистику, рассказывающую о динамике экономической составляющей России в 2018 году. В отчёте утверждается, что рост ВВП по итогам прошлого года составил 2,3%. Это при учёте того, что изначальный прогноз в правительстве на 2018 год соответствовал 1,8%.Скорректировав оценки, в Минэкономразвития ожидали 2-процентного роста, о чём министр Орешкин говорил несколько недель назад в Давосе на ВЭФ. Однако, если верить Росстату, то российская экономика в плане своего роста превзошла ожидания правительственных экономистов.Если говорить об абсолютных значениях ВВП России в 2018-м, то он составил более 103,62 трлн рублей. Отмечено, что так называемый индекс-дефлятор ВВП за 2018 году в отношении к году 2017-му составил 110 процентов.Существенный прирост добавочной стоимости зафиксирован в строительной сфере – около 4,7 процентов. Добыча полезных ископаемых дала рост валовой добавочной стоимости на уровне 3,8%.Доля так называемого чистого экспорта в составе ВВП России достигла отметки в 10%. В 2017 году она составила 5,4 процента. Речь о таком показателе как экспорт минус импорт.С чем же может быть связан дополнительный прирост ВВП? Экономические эксперты, которые обычно «всё знают» исключительно постфактум, утверждают, что причина – в крупных нефтегазовых проектах России, а также в ценах на нефть, которые в 2018 году оказались в среднем выше прогнозируемых.