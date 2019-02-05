Как русские Мекку бомбили

Интербеллум (период меж двумя мировыми войнами) запомнился нам множеством локальных, но весьма любопытных конфликтов. Некоторые из них теряются на фоне более известных собратьев, вроде войны с Финляндией или гражданской свары в Испании. И порой из-за этого пропадают довольно интересные эпизоды. Как, например, авиаудары по священному для мусульман городу Мекка, выполненные русскими летчиками. Впрочем, верных последователей ислама подобное событие волновало мало – они традиционно были отвлечены привычной грызней друг с другом.Окончание Гражданской войны в России победой красных привело к массовой эмиграции из страны. Особое положение в ней занимали бывшие белогвардейцы. Покинувшие Россию из несогласия с большевистскими идеалами или опасения за свою безопасность, они (как и Белое движение во время войны) не имели единого плана или центра. Это привело к их «разбрасыванию» по всему миру – от Китая до Соединенных Штатов и даже Полинезии.Многие из белых были профессиональными военными до мозга костей. Не то чтобы они больше ничего не умели – но все, что у них получалось, не могло привести ни к чему, кроме резкого понижения в доходе и социальном статусе. Некоторые, конечно, шли в бизнес, но это по определению дело, которое получается далеко не у всех, особенно если эмигрировать из России получилось только с практически пустыми карманами. Результатом стало наличие в самых разных странах мира прослойки людей, прекрасно обученных воевать, и при этом чаще всего недовольными своим положением. В условиях всеобщего пресыщения сражениями по итогам Первой мировой войны, это были идеальные кандидатуры для вербовки на бесконечные локальные войны.Ещё одним последствием большой войны в Европе был распад множества империй. Одной из них была Османская. В круговороте стремительных событий туркам удалось переформатировать то, что у них осталось, в национальное государство, тем самым оставив без присмотра множество народов за его пределами. Некоторые территории были совершенно неподготовлены к государственности. Их население представляло собой не более чем группу племен – разрозненных, готовых бесконечно воевать друг с другом. Одной из таких территорий был Аравийский полуостров.Это, впрочем, было только на руку европейским государствам, победившим в Первой мировой и сумевшим сохранить свою целостность. Обстановка была идеальной для новых колониальных приобретений – поддерживая то или иное племя или королевство, Англия, Франция и Италия ставили их в зависимость от себя. В перспективе это могло вылиться в контроль над всем полуостровом.Англичане, например, действовали в королевстве Хиджаз, помогая королю модернизировать вооруженные силы. На роль летчиков и механиков вначале пробовали нанимать британцев, но те быстро понимали, что служба в пустыне – не сахар, и уезжали домой при первой же возможности. Другое дело белоэмигранты – их бытовая неустроенность резко снижала требования и увеличивала неприхотливость. Одним из таких людей был русский авиамеханик по фамилии Максимов, работавший таксистом в Каире. В 1921 году на него вышел сам Лоуренс Аравийский, продолжавший «мутить воду» на полуострове и после окончания Первой мировой войны.Британский шпион действовал эффектно – прокатившись на такси русского, он заплатил Максимову столько, сколько он не заработал бы и за несколько месяцев. Затем последовало угощение обедом в одном из лучших ресторанов города, и предложил место в ВВС Хиджаза. Фактически, Максимов должен был поднять эти силы на новый уровень – матчасть была крайне изношенной, и арабам требовался нормальный механик. Белоэмигрант думал недолго – благо, англичанин обещал огромную даже по европейским меркам зарплату и личный каменный дом в Хиджазе.В Хиджаз стекались и другие оставшиеся не у дел русские авиаторы. Король Хусейн бен Али не обманывал с деньгами, но хитрость была в другом. Сразу же стало понятно, почему на эту работу не подписывались европейские пилоты. Авиапарк королевства представлял собой редкостную рухлядь – подниматься в воздух на этих самолетах было попросту страшно. Вначале в королевстве было 9 самолетов – половина была признана неликвидной тем же Максимовым. Другая половина требовала горы запчастей и серьезного ремонта. Оказаться в Хиджазе мгновенно эти запчасти не могли, а летать было надо. Поэтому приходилось выкручиваться, что, конечно, не прибавляло надежности получавшимся конструкциям. Летать на них не были готовы даже белоэмигранты – многие из них уезжали. Зато оставшимся скучно точно не было.Весной 1924 года началась война меж двумя королевствами – Хиджазом и соседним Недждом. Начало было неплохое, но к августу дела пошли хуже – противник собрался с силами и начала полномасштабное вторжение. В октябре все стало совсем плохо – войска противника взяли Мекку. Король Хиджаза решил использовать последнее средство и отправил русского пилота Николая Широкова бомбить священный город. Тот уже летал на разведку на самолете DH.9. Но с бомбардировкой были серьезные технические проблемы.В королевстве совершенно не было авиабомб – предполагалось, что авиация будет использоваться только для разведки и экстренной связи. Но ситуация была серьезнейшей, и арабы настаивали, чтобы Широков бомбил тем, что есть – гранатами и модернизированными снарядами. Переделанными арабами. Энтузиазма подобный набор не вызывал – рано или поздно переделанное на месте устройство рвануло бы под самолетом. Кроме того, Широков разумно указывал на то, что, скорее всего, гранаты разорвутся задолго до того, как достигнут земли. И хорошо еще, если осколки не заденут самолет. А летать на бреющем на довольно ненадежном биплане он точно не будет. Но все это мало волновало хиджазское начальство.Оно предложило Широкову щедрые премиальные – с ними зарплата вырастала бы вдвое, до 60 золотых фунтов в месяц. По меркам рядового пилота это были практически запредельные деньги. Кроме того, летчику выдавалось своеобразное психотерапевтическое средство для спокойного сна – аж целая бутылка виски в день.После такого стимула Широков все же стал летать на бреющем и швыряться гранатами. К этому добавлялись пулеметные обстрелы с места наблюдателя, что производило серьезный психологический эффект на неприятельскую кавалерию. Именно её скопления представляли собой наиболее лакомые цели – в некоторых племенах животные не были подготовлены к виду и звуку самолетов, и разбегались от одного только рокота двигателя.Что любопытно, королевство Хиджаз подстраховалось от возможных пропагандистских потерь от бомбардировки священного города немусульманским пилотом. Для этого король заставил одного из подконтрольных шейхов (то есть, авторитетное духовое лицо) издать фетву. Если «неверный» пилот бомбит священный мусульманский город, то это, конечно, плохо. Но если он делает это во имя благословенного короля Хиджаза, говорилось там, то все нормально и вполне соответствует древним мусульманским традициям.К сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. Широков бомбил Мекку до 18 января 1925 года, когда во время одного из вылетов на его биплане DH.9 то ли что-то сломалось, то ли преждевременно сдетонировала самодельная бомба. Русский пилот был не один – именно в этот день с ним полетел Умар Шакир, сирийского происхождения журналист, известный своими антиосманскими статьями. Когда проблема турок отпала сама собой, он переключился на королевство Неджд. Ему очень хотелось лично швырнуть бомбу во врага – возможно, именно техническая неподготовленность Умара и стала причиной преждевременного взрыва.Арабы же поступили с трупом летчика в своей типичной манере – отрезали голову, надели на пику и радостно носились с ней по своим позициям, показывая, что «летающий дьявол» не так страшен, как казалось. Хиджаз капитулировал в декабре того же года, а в январе 1927-го и вовсе исчез с карты мира. Но арабы продолжали свою долгую гражданскую войну – многочисленные племена требовали замирения. Русские авиаторы продолжали сражаться на этих войнах и служить в арабских ВВС в качестве инструкторов даже после Второй мировой войны.