В Сети заговорили о попытке Ирана скопировать М1 «Абрамс»

В Иране в честь юбилея Исламской революции прошла выставка оборонной продукции страны. На ней были представлены разнообразные образцы военной техники и вооружения. Военные специалисты обнаружили среди опубликованных в Сети фотографий танк, очень напоминающий внешним видом американскую машинуи предположили, что Иран собрался скопировать американский танк. Иранский основной боевой танкдействительно с некоторых ракурсов очень похож на американский М1. Из отличительных черт можно заметить, что иранская машина более компактна и имеет необычно высокую командирскую башенку.Проект танкасуществует не первый год, но представленный на выставке экземпляр больше напоминает ходовой макет для испытаний, а не реальную боевую машину. Различные эксперты предполагают, что данный танк может пойти в серию, но будет выпускаться небольшими партиями и на учениях выполнять роль своего рода условного противника.Официальных заявлений по данной разработке от иранского военного руководства пока не поступало.Пока главной ударной силой иранских сухопутных войск является танк Т-72С. Имеющий на вооружении гладкоствольную пушку 2А46М калибра 125 мм, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ и крупнокалиберный (12,7 мм) пулемёт НСВТ "Утёс". Сначала эти танки поставлялись готовыми из России в Иран, позднее на территории страны было организовано производство бронетехники из российских машинокомплектов по российской же лицензии. Также идёт производство танков "Каррар", "подозрительно" напоминающих Т-90МС.Помимо этого, на вооружении иранской армии стоят зенитные установки ЗСУ-23-4 "Шилка», реактивные системы БМ-21 "Град", а также БМП-2 с 30-мм пушкой и противотанковым ракетным комплексом "Конкурс".На данный момент эти машины, заслужившие высокую оценку военного руководства страны, составляют костяк иранских сухопутных войск.