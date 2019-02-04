Хантсман: Россия имеет последнюю возможность спасти ДРСМД
Россия еще может сохранить договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если возвратится к его "полному и поддающемуся проверке" соблюдению, написал посол США в России Джон Хантсман в своей колонке для РБК.
Американский посол считает, что ДРСМД еще можно сохранить, но для этого России нужно вернуться к его соблюдению, т.е. уничтожить ракеты 9М729, пусковые установки и вспомогательное оборудование к ним. По его убеждению, именно Россия начала нарушать положения договора, начав в середине 2000-х годов разработку ракеты 9М729, которая "испытывалась на дальность свыше 500 км". При этом Хантсман утверждает, что США сами договор не нарушали, а ракеты-мишени для испытания системы ПРО, сами системы ПРО "Иджис Ашор" в Польше и Румынии и боевые БПЛА во всем соответствуют положениям ДРСМД, так как, в отличие от Москвы, Вашингтон подробно ответил "на эти ложные претензии, продемонстрировав полное и добросовестное выполнение своих договорных обязательств".
По его словам, Соединенные Штаты передали России "доказательства нарушения", включающие в себя даты проведения и географические координаты испытаний ракеты 9М729 на "значительное расстояние".
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что американская сторона передала РФ "спутниковый снимок, который можно скачать из интернета", фотографию некоторых объектов на испытательном полигоне Капустин Яр, откуда якобы осуществлялись пуски. По словам российского дипломата, две фотографии объектов, снятые из космоса и две даты, в которые, по утверждению американской стороны, якобы производился пуск - это не то же самое, что свидетельство дальности, на которую ракета запускалась.
Как сообщалось, Россия приостановила свое участие в ДРСМД, зеркально ответив на действия США. Президент России Владимир Путин дал команду о начале работ по "приземлению" ракет "Калибр" и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
Американский посол считает, что ДРСМД еще можно сохранить, но для этого России нужно вернуться к его соблюдению, т.е. уничтожить ракеты 9М729, пусковые установки и вспомогательное оборудование к ним. По его убеждению, именно Россия начала нарушать положения договора, начав в середине 2000-х годов разработку ракеты 9М729, которая "испытывалась на дальность свыше 500 км". При этом Хантсман утверждает, что США сами договор не нарушали, а ракеты-мишени для испытания системы ПРО, сами системы ПРО "Иджис Ашор" в Польше и Румынии и боевые БПЛА во всем соответствуют положениям ДРСМД, так как, в отличие от Москвы, Вашингтон подробно ответил "на эти ложные претензии, продемонстрировав полное и добросовестное выполнение своих договорных обязательств".
По его словам, Соединенные Штаты передали России "доказательства нарушения", включающие в себя даты проведения и географические координаты испытаний ракеты 9М729 на "значительное расстояние".
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что американская сторона передала РФ "спутниковый снимок, который можно скачать из интернета", фотографию некоторых объектов на испытательном полигоне Капустин Яр, откуда якобы осуществлялись пуски. По словам российского дипломата, две фотографии объектов, снятые из космоса и две даты, в которые, по утверждению американской стороны, якобы производился пуск - это не то же самое, что свидетельство дальности, на которую ракета запускалась.
Как сообщалось, Россия приостановила свое участие в ДРСМД, зеркально ответив на действия США. Президент России Владимир Путин дал команду о начале работ по "приземлению" ракет "Калибр" и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
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