Сергей Павлович, Юрий Алексеевич, простите нас…

О да, «мы делаем ракеты и покоряем Енисей. А также в области балета мы впереди планеты всей».Пророческие слова, не подкопаться. Как с Енисеем, правда, не знаю, не бывал на его берегах никогда. Балет… Балет – штука не менее сложная, чем Енисей. А вот с ракетами все понятно. Ракеты мы все еще делаем.Весь вопрос в том, как.Слабоватая компания для сравнения. Хотя… Да даже и если натянуть сову на глобус, падение балерины при исполнении какого-нибудь элемента – это проблема и позор балерины минимум, труппы театра – максимум. Падение ракеты – это оплеуха всей стране, как ни крути. Особенно если ракета должна была вытащить на орбиту спутники других государств.Видимо, то, с чего начиналась космическая эра человечества, а именно «семерка» великого Сергея Павловича Королева, действительно уходит в историю.Нет, конечно, хотелось бы, чтобы она тащила наш «Роскосмос» еще пятьдесят лет, но вот увы, не смогла. Не закладывал в свое детище Королев столько жизни. Пока были те, кто понимал, как правильно строить ракеты, «семерку» модернизировали, и она «тащила» в обоих смыслах.Даже до самых закоренелых оптимистов начало доходить, что все…И ведь весь позор положения не в том, что Россия уступает лидерство в освоении космоса, а в том, что его тупо забирают.Лидерство в освоении мы упустили бог знает когда. Когда перестали заниматься научными исследованиями и разработками. С самого начала 21-го века. Кстати, да, в начале двухтысячных правительство РФ еще делало какие-то попытки наставить «Роскосмос» на путь истинный, указывая, что роль мирового космического извозчика – не самая лучшая.Однако за 19 лет нового века ничего в лучшую сторону не поменялось. Научные разработки и исследования фактически прекратились (один модуль «Наука» для МКС за двадцать лет домучить не смогли), да и зачем они?Окупается все долго, мы лучше станем незаменимыми для всех… да, извозчиками.Хорошо, стали, но вот беда – заказчики любят результат, а не процесс. Им как раз нужны научные исследования, а не раскиданные по приземелью атомы и молекулы дорогостоящих аппаратов. А за последние годы было угроблено непростительно много таких спутников. И наших, и иностранных.А вместе с угробленными спутниками падал и престиж «Роскосмоса», ибо аппараты на околоземную орбиту выводят ракеты (с чем у нас стало совсем плохо), а не популистские крики Рогозина (с чем у нас полный порядок).И вот вам результат: пока Рогозин и компания «оптимизировали» космическую отрасль, назначали на высокие должности с огромными окладами людей, даже рядом со скафандром не стоявших ни разу, все остальное шло своим чередом.Мировой бизнес – он слабых не любит и ошибок не прощает. Нелетающие «Ангары» и «Зениты» и вечнопадающие «Протоны» очень быстро заменили американские «Falcon Heavy», китайские «Великие походы», японские Н-2В, а индийцы успешно используют GSLV Mark-III.Ладно, Япония и Индия нам пока не конкуренты. Пока. Пока мы второй год подряд занимаем… третье место в мировом рейтинге.Впереди Китай с 38 запусками в 2018 году, на втором месте – США, у них 31 запуск. А Россия, увы, на третьем – с 17 запусками вместо планировавшихся 30.То есть даже в случае, что все у нас пошло бы без аварий и катастроф, то мы все равно проиграли бы КНР и США.А сколько вожделенных денег упустил «Роскосмос»…Да, 17 запусков было и в 2016 году, когда «Протоны» и «Союзы» изображали из себя что угодно, только не ракеты-носители.Но год 2018-й стал годом дна, в которое начали не стучать – долбить отбойным молотком. Новые рубежи «Роскосмос», оптимизированный и модернизированный Рогозиным брать начал так же лихо, как и в предыдущие годы.Я о том, что впервые за 35 лет неудачным оказался запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10».Да, дно не пробили, космонавты остались живы. Как и в сентябре 1983 года, безупречно сработала система аварийного спасения (САС), разработанная в ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича. Спасибо ему и его соратникам, хоть что-то да имеем для спасения престижа.Да, благодаря Королеву и его команде нам еще есть куда падать.Кто-то сейчас скажет, что космическая отрасль – это сложно, там не может не быть аварий и все такое. Ну да, если нельзя криворуко и без брака – сидите на пятой точке и не пускайте пузырей. Вон Судан и Нигерия не могут – и не пытаются даже.Соглашусь, что в таком невероятно сложном производстве, да и отрасли в целом, аварии могут случаться, и они случаются. У всех. Но почему в России это происходит в два раза чаще, чем у остальных?Цифры… Упрямая вещь. С 2010 по 2018 годы из 211 запусков, включая «Морской старт», у нас неудачей закончились 12. За тот же период времени США запустили 116 ракет, три запуска закончились аварией. То есть у нас вдвое больше.Стоит задуматься, почему.На самом деле я давно знаю ответ. И не раз его озвучивал в своих статьях.Все наши неудачи в последнее десятилетие связывают с низкой квалификацией рядовых исполнителей. Это истинная правда.Кто-то забыл исправить строчку в инструкции по заправке разгонного блока ДМ-3 жидким кислородом, и три спутника «Глонасс М» сгорели в атмосфере. Бред? Бред.Телекоммуникационный спутник «Экспресс АМ4», выдающийся по своим параметрам не только для России, но и для всего мира. Ошибка в написании циклограммы работы разгонного блока – и 300 000 000 долларов превратились в гарь. Бред? Бред.На страховые деньги заказали дубликат, «Экспресс АМ4R». И тоже угробили через два года при запуске. «Протон», третья ступень.Хорошо, заменой должен был стать «Экспресс МД2». Но кто-то на земле небрежно протер ветошью внутренние стенки дополнительного топливного бака горючего на разгонном блоке «Бриз-М». Остатки той ветоши попали в магистраль наддува баков – и «Экспресс МД2» не добрался до своей орбиты. Бред? Полнейший.Ну а «кувырок» в исполнении «Протона-М» стал уже классикой криворукости. Это когда датчики угловой скорости молотком наоборот забил работничек.Кстати, другой олигофрен в спецовке таким же способом установил датчик разделения первой и второй ступеней на РН «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». За что спасибо от космонавтов.Этот список можно продолжать очень долго. Но вывод можно сделать только один, о котором я долблю уже третий год: ошибки, по вине которых происходят аварии и катастрофы, совершают рядовые рабочие, инженеры, программисты. Ну хорошо, в одной катастрофе у нас кладовщица, в отпуск ушедшая не вовремя, оказалась виновата.Однако рисуется вопрос: а кто контролировал работу рядовых? Где был офицерский (так сказать) состав? Почему они недоглядели, недопоняли, недоконтролировали?В ведомости ответ. В зарплатной.Я понимаю, что до Рогозина никогда не дойдет, что инженер в космической отрасли не может достойно жить на месячную зарплату, которую господин Рогозин за туфельки отдает. Но Рогозину это и не надо, его волнует совсем иное. К сожалению.А пока господин Рогозин всеми силами демонстрирует личную верность и преданность Путину (чтобы не выгнали раньше времени за непрофессионализм), инженеры, качественные и умные, будут уходить в коммерческие структуры, где зарплата повыше, а ответственность в разы меньше.Я не один раз писал про дела наших местных космических заводов, опираясь на слова своих знакомых, работающих на КБХА и ВМЗ. Все, больше не пишу. Информаторы закончились. А что, если инженер-гидравлик очень нужен на заводе, производящем запчасти для сельхозтехники, а инженер-электротехник становится замечательным специалистом по вентиляции в торговом центре?Получая вдвое больше.Зато у нас, куда ни плюнь, попадаешь в «эффективного менеджера». Который стоит, как пять инженеров по зарплате. Ничего не делает, но при деле.А если бы кто-то оказался вечером, после конца рабочего дня возле проходной того же КБХА и посмотрел на тех, кто там сейчас работает в качестве рабочих… О, у этого человека многое бы прояснилось. Там все на лицах написано.Действительно, кто пойдет за 15-18 тысяч рублей пахать? А тот, кого либо больше никуда не возьмут по определенным причинам, либо кого устраивает такое денежное довольствие, поскольку он из близлежащего села (например, Гремячье), и у него часть проблем решает личное подсобное хозяйство. Но – уровень подготовки, сами понимаете.Так и это еще не все.А помните аварию межпланетной станции «Фобос-Грунт» в 2011 году? Можно много говорить о том, что в БВК (бортовой вычислительный комплекс) всадили «не те» микросхемы с маркировкой «Сделано в США», но по факту – кто мешал ставить свои?Ладно, свои к тому времени уже закончились. Берем что есть, благо тогда еще давали. Сегодня и этого не будет, если что.Но почему станция упала обратно? А микросхемы не сработали как надо.Между тем, как стало ясно по результатам расследования, в бортовом компьютере использовали микрочипы высочайшего качества, тут никаких претензий к американцам. Но вот нюанс: микросхемы не относились к классу Space, то есть не имели защиты от солнечной радиации.Межведомственная комиссия отметила, что использование таких микросхем не было регламентировано никакими нормативно-техническими документами.Проще говоря, конструкторы взяли современные микрочипы, которые вроде бы подходили по параметрам и цене, а нормативно-техническую базу документов, ранее использовавшуюся, возможно, еще применительно к транзисторам и тиристорам, оставили без изменений.Результат: авария, которая стала следствием недостаточной конструктивной проработки, а если взять шире – низкой инженерной компетенции.Можно припомнить историю с разгонным блоком «Фрегат», доселе никогда не дававшим сбоев (ладно, с «Галилео» лажа вышла, но ее исправили за счет двигателей спутников, пронесло). Это недавно было, ноябрь 2017-го.Ошибка в программировании. Но если хорошо проанализировать, что говорили в то время руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров и его первый зам Александр Иванов, складывается полное впечатление, что руководители вообще плохо понимали, что творили их подчиненные.У нас в стране есть одна маленькая проблема: каждая кухарка считает, что она может управлять государством. Наличие сенаторов с шестью классами образования только подтверждает это.А наличие Рогозина с дипломом филфака пусть и МГУ, и докторской степенью по философии у руля «Роскосмоса» — закрепление темы.Это даже не позорно, это глупо и опасно, когда дилетанты рвутся в управление тем, в чем они совершенно ничего не смыслят. Да, там, на дороге в космос, лежат груды золота. И они манят этих дилетантов.Образно сказано, но разве я не прав?Разве размеры воровства и обмана при строительстве космодрома «Восточный» не подтверждает это? Следственный комитет РФ оценивает воровство в 5,4 млрд руб., Генпрокуратора РФ – в 7,5 млрд руб.Забастовки, голодовки, прыжки и заявления (весьма популистские, как всегда, впрочем) Рогозина – и нулевой результат. Космодрома фактически нет, и нужны миллиарды и миллиарды на доведение его до ума.То же самое и с кораблями, которые должны стартовать.В этом году «Роскосмос», которым теперь вместо «вредителя» Комарова рулит Рогозин, планирует выполнить 32 запуска ракет-носителей.На словах.Да, опять же, на словах это почти в два раза больше, чем в 2018 году. А вот что будет на деле – увидим. Поскольку никаких, повторяю, абсолютно никаких предпосылок к такому рывку нет и быть не может. Ну кроме заявлений Рогозина.Ведь главное здесь не количество запусков, не красивые циферки в заявлениях. Написать и озвучить можно все что угодно, у нас с реализацией полный кошмар.Так что главное – количество успешных запусков.Да, слова о том, что безопасность в космосе обеспечивается на земле, повторяли почти все предыдущие руководители этого ведомства. Повторил их и Рогозин в свое время. А почему нет?Осталось всего ничего – от слов, громких и пустых, перейти к делам. А это сложнее.Но пока слова остаются пустыми словами, Россия продолжает скатываться на обочину космической дороги, как машина, потерявшая внезапно ход.А внезапно ли?