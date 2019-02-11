Транспортно-боевой вертолёт AAC Penetrator: цена высокая, характеристики низкие
Неудачный проект может привести к закрытию предложившей его компании. Также продолжению деятельности не способствуют систематические подлоги и откровенная ложь, предназначенная для инвесторов. Авантюра, направленная исключительно на получение прибыли, может закончиться судом и принудительным закрытием компании. Именно это произошло с американской фирмой AAC после того, как вскрылись любопытные особенности ее проекта транспортно-ударного вертолета Penetrator.
Историческая справка
Коммерческое предприятие American Aircraft Corporation было основано в конце восьмидесятых годов, но его корни уходили в начало того десятилетия. Именно тогда группа энтузиастов основала фирму Phalanx Corporation, обещавшую создать принципиально новый летательный аппарат военного назначения. Изделие Phalanx Dragon должно было объединять в себе лучшие качества самолетов и вертолетов. Такие результаты планировалось получить за счет особых средств управления обтеканием машины, основанных на самых новых и перспективных технологиях.
В середине восьмидесятых компания «Фаланкс» неоднократно показывала на выставках макеты перспективного «Дрэгона», рассказывала о необычайном интересе к этому проекту и искала инвесторов. Тем не менее, реальные успехи отсутствовали. Документацию по проекту представили Пентагону, но военные не заинтересовались оригинальным предложением. Несмотря на это, компания продолжила работу и даже предложила концепт-проекты летательных аппаратов для гражданской авиации. Благодаря им нашлись новые инвесторы, но проекты не продвигались дальше макетов и рекламы.
На этом этапе у компании едва не возникли проблемы с надзорными органами. Согласно заявлениям руководства «Фаланкс», перспективные проекты получали серьезную поддержку частных и коммерческих инвесторов, но такое финансирование вызывало подозрения. Создавалось устойчивое впечатление, что миллионы долларов инвестиций существуют только на бумаге. Впрочем, на этот раз коммерсанты сумели отвести подозрения.
Вскоре компания Phalanx предложила американскому военному ведомству проект транспортно-боевого вертолета Hind-16C/ST Aggressor. Эту машину построили на основе серийного многоцелевого Bell UH-1, и главные отличия заключались в применении нового фюзеляжа футуристического вида и оригинального комплекса вооружений. Пентагон вновь не заинтересовался предложением, и дальнейшая судьба фирмы «Фаланкс» оказалась под вопросом.
В 1988 году Phalanx Corporation за символическую сумму продала часть своих разработок недавно созданной фирме AAC. Эта сделка выглядела крайне интересной или даже подозрительной, поскольку в обеих компаниях числились одни и те же люди. Тем не менее, на этом этапе ни у кого не возникло никаких вопросов, и развитием вертолетной техники занялись старые инженеры из новой компании.
Проект Penetrator
Вертолет под названием «Агрессор» не заинтересовал военных, но компания AAC решила продолжить его развитие. Концепция глубокой модернизации серийного UH-1 имела определенные коммерческие перспективы, и потому оставалась актуальной. Впрочем, дальнейшие события показывают, что компании-разработчику не удалось получить все желаемые результаты, и далее последовали крайне интересные события.
На основе имеющегося проекта Hind-16C/ST решили делать новый. Путем той или иной доработки имеющийся вертолет должен был превратиться в новую машину с иными возможностями и характеристиками. Целью проекта по-прежнему было создание транспортно-боевого вертолета, способного атаковать наземные цели и перевозить десант. Предусматривались некоторые нововведения, прежде всего затрагивавшие конструкцию фюзеляжа и комплекс вооружения. По своей огневой мощи новый вертолет должен был превосходить как Aggressor, так и основные модификации базового UH-1.
Новый проект получил название Penetrator – «Проникающий». В дальнейшем, в связи с определенными неприятными событиями вокруг компании-разработчика, вертолет переименовали в Aerocraft Stealth Star 204 SS. Впрочем, смена названия никак не сказалась на конструкции машины, а также не повлияла на ее судьбу.
Разработка проекта «Пенетрейтор» длилась несколько лет, и в 1991 году компания AAC представила первый опытный образец. В октябре того же года машина впервые поднялась в воздух. Первый полет стал прекрасным поводом для запуска очередного этапа рекламной кампании. Вертолету прочили большое будущее, говорили о скорой закупке такой техники армией, а также отмечали массу технических и эксплуатационных преимуществ.
Модернизация «Хьюи»
В основе вертолетов Aggressor и Penetrator лежала серьезно переработанная конструкция многоцелевой машины Bell UH-1 Iroquois / Huey. Последняя представляла собой весьма удачную платформу, подтвердившую свои возможности еще в шестидесятых годах. Применение готовых узлов и агрегатов в известной мере упрощало разработку новых боевых вертолетов, а также удешевляло проект.
Вертолет Penetrator фактически представлял собой вариант модернизации имеющегося Aggressor. В основе нового проекта лежали те же концептуальные и компоновочные решения, а также существующие агрегаты. Среди прочего, это привело к большому сходству внешнего вида. При этом две машины можно было отличить по форме носового обтекателя. «Пенетрейтор» отличался острым носом с более длинной закрытой частью.
В основе «Проникающего» были отдельные узлы и агрегаты серийных UH-1 модификаций «B» и «D». От базовой машины остались только часть каркаса с хвостовой балкой, трансмиссия и некоторые другие системы. Поверх остатков «Хьюи» предлагалось устанавливать новый защищенный фюзеляж со всем необходимым вооружением, местами для экипажа и десанта и т.д. При этом оба новых боевых вертолета отличались от базового компоновкой.
В проекте AAC Penetrator использовался изменений фюзеляж «Агрессора», имевший характерную угловатую форму. Предполагалось, что это снизит радиолокационную заметность. Фюзеляж предлагалось собирать из композитных панелей, обеспечивавших защиту от пуль и осколков. В носовой части фюзеляжа сохранялась двухместная кабина экипажа, однако, в отличие от UH-1, пилоты помещались один за другим под общим фонарем. Центральная часть фюзеляжа вмещала обитаемый отсек с местами для десанта и бортовых стрелков. Специально для последних в бортах предусмотрели крупные угловатые блистеры. Над обитаемым отсеком размещались агрегаты силовой установки. Новая хвостовая балка лишь отдаленно напоминала элемент «Хьюи».
На центральной части бортов фюзеляжа, рядом с обитаемым отсеком, предусмотрели установку полукрыльев с пилонами для вооружения. На хвостовой балке имелся горизонтальный стабилизатор с изменяемым углом установки. Под днищем сохранили стандартное лыжное шасси.
Носовая часть вертолета. Хорошо видны пулеметная турель и макеты ракетного вооружения. Фото 477768.livejournal.com
Вертолет AAC Penetrator получил силовую установку и винты от вертолета UH-1H. Использовался турбовальный двигатель Avco Lycoming T53-L-13 мощностью 1300 л.с. Через трансмиссию серийного типа он приводил во вращение несущий и рулевой винты. Конструкторы применили двухлопастный несущий винт диаметром 14,7 м, а также двухлопастный рулевой диаметром 2,6 м.
Одной из основных задач проекта значилось получение максимально возможной огневой мощи, и ее решили нетривиальным образом. По бокам от кабины пилотов, на уровне днища, предусмотрели пару дистанционно управляемых установок под стрелковое оружие. Еще два таких устройства расположили рядом с хвостовой балкой. На установках опытного образца были смонтированы шестиствольные пулеметы винтовочного калибра. Компания-разработчик утверждала, что вместо них можно использовать крупнокалиберные пулеметы или даже автоматические пушки калибром 20 мм.
Специфическое расположение четырех пулеметных установок позволяло вертолету вести огонь едва ли не в любую сторону. Две турели по бокам кабины отвечали за переднюю полусферу и управлялись пилотами. Задние устройства контролировались стрелками и предназначались для атаки целей сзади.
Под крылом вертолета расположили несколько точек для подвески вооружения. Полезная нагрузка на внешней подвеске определялась в 2500 фунтов (1135 кг). Предлагалось использовать пусковые установки с неуправляемыми ракетами или бомбами либо управляемые системы разных типов. Утверждалось, что вертолет сможет атаковать как наземные, так и воздушные цели.
Собственный экипаж вертолета AAC Penetrator должен был состоять из четырех человек. В него входили два пилота, располагавшиеся в передней кабине, а также два стрелка. Последние находились в хвостовой части фюзеляжа и отвечали за применение вооружений. Рядом со стрелками вертолет должен был перевозить нескольких десантников с оружием. Для посадки и высадки предназначались две откидные бортовые двери.
Получившийся вертолет имел общую длину 14,9 м при размахе крыла 6,1 м. Высота по втулке винта – 4,17 м. Сухая масса машины – 2,36 т, максимальная взлетная – 3,86 т. Расчетная максимальная скорость достигала 315 км/ч, крейсерская – 225 км/ч. Потолок определили в 5,5 км, дальность полета – 770 км. Таким образом, по летно-техническим характеристикам новый транспортно-боевой вертолет должен был, как минимум, не уступать существующим образцам своего класса.
Деньги и подлоги
В октябре 1991 года компания AAC провела первый испытательный полет новейшего вертолета Penetrator и тут же запустила новый этап своей рекламной кампании. Звучали самые громкие заявления. Компания-разработчик утверждала, что новую технику сразу после испытаний закажет американское военное ведомство, а затем ожидаются контракты с другими странами. Говорилось о грядущей перестройке многих сотен вертолетов UH-1 в транспортно-боевые машины.
Из «Проникающего» делали сенсацию, среди прочего, представляющую коммерческий интерес. American Aircraft Company искала новых инвесторов, готовых вложить деньги в более чем перспективный проект, сулящий большие дивиденды. Как стало известно позже, компания смогла найти новых акционеров и с их помощью получить желаемое финансирование. Акционеров регулярно знакомили с очередными успехами опытного вертолета и убеждали в правильности сделанных вложений.
Подобная ситуация сохранялась до 1993 года. Испытания опытного AAC Penetrator подходили к концу, но будущий заказ Пентагона пока присутствовал только в речах представителей компании. Исходя из желания удержать инвесторов, компания заявила о подписании другого контракта. Утверждалось, что новый вертолет под новым названием Aerocraft Stealth Star 204 SS будет строиться по лицензии в Южной Корее. Впрочем, как вскоре выяснилось, никакого американо-корейского соглашения не существовало. Это был лишь рекламный ход – к тому же, не вполне честный.
Параллельно с продолжением «работ» по вертолету Penetrator компания AAC «проектировала» многоцелевой конвертоплан под названием Patriot. Эта машина должна была составить конкуренцию Bell V-22 Osprey; первый полет планировался на 1995 год. Был построен демонстрационный макет, однако новый проект не удалось довести даже до летных испытаний.
Деятельностью AAC заинтересовались государственные органы. Кроме того, результатами работ этой компании были недовольны инвесторы. Уже несколько лет им обещали скорые контракты на поставку серийной техники и процент от прибыли, но реальные документы все еще не появлялись. Ситуация усложнялась с каждым днем и в итоге привела к логичным последствиям.
В 1994-м American Aircraft Corporation запустила процедуру банкротства, а в следующем году ситуация дошла до судебных разбирательств. В деятельности компании нашли ряд нарушений, в результате которых пострадали акционеры. Суд определил, что компания-разработчик не предоставляла инвесторам объективную информацию о своем проекте, а также шла на подлоги. В частности, акционеры не имели правдивых данных о ходе испытаний.
К примеру, фактическая максимальная скорость достигла лишь 140 км/ч – значительно меньше расчетной и обещанной. Схожим образом дело обстояло и с другими характеристиками, в том числе с полезной нагрузкой и боевыми качествами. Достаточно быстро на испытаниях выяснилось, что имеющийся двигатель не даст желаемые летные данные и грузоподъемность, но авторы проекта не приняли никаких мер и продолжили вводить инвесторов в заблуждение. На большинстве режимов полета возникали чрезмерные вибрации конструкции, представлявшие угрозу.
Акционерам несколько лет рассказывали о проведении испытаний силами армии, тогда как фактически Пентагон уже в 1991 году отказался от поддержки проекта. О каком-либо контракте говорить не приходилось. Вполне вероятно, что военные сразу заподозрили неладное и не стали тратить государственные деньги на сомнительные частные предложения. История с лицензионным производством в Южной Корее тоже оказалась выдумкой, направленной на успокоение старых акционеров и привлечение новых.
"Пенетрейтор" в полете. Фото Diseno-art.com
По решению суда, компания AAC была закрыта. Несколько ее руководителей должны были заплатить штраф. Имущество закрытой организации пошло с молотка. Среди прочего, желающим продали два опытных вертолета – Agressor и Penetrator. Сейчас оба вертолета находятся в частных коллекциях. В начале прошлого десятилетия они прошли реставрацию и теперь служат памятниками самим себе и своим создателям, не отличавшимся честностью. Кроме того, два вертолета несколько раз участвовали в съемках кинофильмов.
***
Располагая почти всей информацией о ситуации вокруг American Aircraft Corporation и ее проектов, можно сделать определенные выводы. С точки зрения техники, транспортно-боевой вертолет Penetrator был крайне неудачным, хотя и способным привлечь внимание. Уже на стадии испытаний стало ясно, что имеющийся двигатель не может обеспечить желаемые летно-технические характеристики, а комплекс вооружения оказывается чрезмерно сложным и сомнительным с точки зрения применения. Наличие большого количества оружия и десанта тоже не способствовало получению высоких характеристик.
Для получения приемлемых характеристик и возможностей существующий вертолет «Пенетрейтор» нуждался в самой серьезной доработке. Начинать ее следовало с изменения силовой установки и перестройки трансмиссии в соответствии с новыми требованиями. Однако глубокая модернизация вертолета, похоже, не входила в планы компании-разработчика.
По всей видимости, проект Penetrator от компании AAC имел только одну цель – привлечение финансирования. При помощи всего одного реального прототипа с сомнительными характеристиками и без каких-либо перспектив частная фирма в течение нескольких лет находила деньги для продолжения работы, заключавшейся в поиске новых инвесторов. Тем не менее, такая деятельность не могла длиться вечно, и за систематический обман акционеров компанию закрыли в судебном порядке. Неудачный проект погубил своего создателя и навредил чрезмерно доверчивым инвесторам.
По материалам сайтов:
http://airwar.ru/
http://diseno-art.com/
https://snafu-solomon.com/
https://warhead.su/
https://sec.gov/
https://secretprojects.co.uk/
https://477768.livejournal.com/
Историческая справка
Коммерческое предприятие American Aircraft Corporation было основано в конце восьмидесятых годов, но его корни уходили в начало того десятилетия. Именно тогда группа энтузиастов основала фирму Phalanx Corporation, обещавшую создать принципиально новый летательный аппарат военного назначения. Изделие Phalanx Dragon должно было объединять в себе лучшие качества самолетов и вертолетов. Такие результаты планировалось получить за счет особых средств управления обтеканием машины, основанных на самых новых и перспективных технологиях.
В середине восьмидесятых компания «Фаланкс» неоднократно показывала на выставках макеты перспективного «Дрэгона», рассказывала о необычайном интересе к этому проекту и искала инвесторов. Тем не менее, реальные успехи отсутствовали. Документацию по проекту представили Пентагону, но военные не заинтересовались оригинальным предложением. Несмотря на это, компания продолжила работу и даже предложила концепт-проекты летательных аппаратов для гражданской авиации. Благодаря им нашлись новые инвесторы, но проекты не продвигались дальше макетов и рекламы.
На этом этапе у компании едва не возникли проблемы с надзорными органами. Согласно заявлениям руководства «Фаланкс», перспективные проекты получали серьезную поддержку частных и коммерческих инвесторов, но такое финансирование вызывало подозрения. Создавалось устойчивое впечатление, что миллионы долларов инвестиций существуют только на бумаге. Впрочем, на этот раз коммерсанты сумели отвести подозрения.
Вскоре компания Phalanx предложила американскому военному ведомству проект транспортно-боевого вертолета Hind-16C/ST Aggressor. Эту машину построили на основе серийного многоцелевого Bell UH-1, и главные отличия заключались в применении нового фюзеляжа футуристического вида и оригинального комплекса вооружений. Пентагон вновь не заинтересовался предложением, и дальнейшая судьба фирмы «Фаланкс» оказалась под вопросом.
В 1988 году Phalanx Corporation за символическую сумму продала часть своих разработок недавно созданной фирме AAC. Эта сделка выглядела крайне интересной или даже подозрительной, поскольку в обеих компаниях числились одни и те же люди. Тем не менее, на этом этапе ни у кого не возникло никаких вопросов, и развитием вертолетной техники занялись старые инженеры из новой компании.
Проект Penetrator
Вертолет под названием «Агрессор» не заинтересовал военных, но компания AAC решила продолжить его развитие. Концепция глубокой модернизации серийного UH-1 имела определенные коммерческие перспективы, и потому оставалась актуальной. Впрочем, дальнейшие события показывают, что компании-разработчику не удалось получить все желаемые результаты, и далее последовали крайне интересные события.
На основе имеющегося проекта Hind-16C/ST решили делать новый. Путем той или иной доработки имеющийся вертолет должен был превратиться в новую машину с иными возможностями и характеристиками. Целью проекта по-прежнему было создание транспортно-боевого вертолета, способного атаковать наземные цели и перевозить десант. Предусматривались некоторые нововведения, прежде всего затрагивавшие конструкцию фюзеляжа и комплекс вооружения. По своей огневой мощи новый вертолет должен был превосходить как Aggressor, так и основные модификации базового UH-1.
Новый проект получил название Penetrator – «Проникающий». В дальнейшем, в связи с определенными неприятными событиями вокруг компании-разработчика, вертолет переименовали в Aerocraft Stealth Star 204 SS. Впрочем, смена названия никак не сказалась на конструкции машины, а также не повлияла на ее судьбу.
Разработка проекта «Пенетрейтор» длилась несколько лет, и в 1991 году компания AAC представила первый опытный образец. В октябре того же года машина впервые поднялась в воздух. Первый полет стал прекрасным поводом для запуска очередного этапа рекламной кампании. Вертолету прочили большое будущее, говорили о скорой закупке такой техники армией, а также отмечали массу технических и эксплуатационных преимуществ.
Модернизация «Хьюи»
В основе вертолетов Aggressor и Penetrator лежала серьезно переработанная конструкция многоцелевой машины Bell UH-1 Iroquois / Huey. Последняя представляла собой весьма удачную платформу, подтвердившую свои возможности еще в шестидесятых годах. Применение готовых узлов и агрегатов в известной мере упрощало разработку новых боевых вертолетов, а также удешевляло проект.
Вертолет Penetrator фактически представлял собой вариант модернизации имеющегося Aggressor. В основе нового проекта лежали те же концептуальные и компоновочные решения, а также существующие агрегаты. Среди прочего, это привело к большому сходству внешнего вида. При этом две машины можно было отличить по форме носового обтекателя. «Пенетрейтор» отличался острым носом с более длинной закрытой частью.
В основе «Проникающего» были отдельные узлы и агрегаты серийных UH-1 модификаций «B» и «D». От базовой машины остались только часть каркаса с хвостовой балкой, трансмиссия и некоторые другие системы. Поверх остатков «Хьюи» предлагалось устанавливать новый защищенный фюзеляж со всем необходимым вооружением, местами для экипажа и десанта и т.д. При этом оба новых боевых вертолета отличались от базового компоновкой.
В проекте AAC Penetrator использовался изменений фюзеляж «Агрессора», имевший характерную угловатую форму. Предполагалось, что это снизит радиолокационную заметность. Фюзеляж предлагалось собирать из композитных панелей, обеспечивавших защиту от пуль и осколков. В носовой части фюзеляжа сохранялась двухместная кабина экипажа, однако, в отличие от UH-1, пилоты помещались один за другим под общим фонарем. Центральная часть фюзеляжа вмещала обитаемый отсек с местами для десанта и бортовых стрелков. Специально для последних в бортах предусмотрели крупные угловатые блистеры. Над обитаемым отсеком размещались агрегаты силовой установки. Новая хвостовая балка лишь отдаленно напоминала элемент «Хьюи».
На центральной части бортов фюзеляжа, рядом с обитаемым отсеком, предусмотрели установку полукрыльев с пилонами для вооружения. На хвостовой балке имелся горизонтальный стабилизатор с изменяемым углом установки. Под днищем сохранили стандартное лыжное шасси.
Носовая часть вертолета. Хорошо видны пулеметная турель и макеты ракетного вооружения. Фото 477768.livejournal.com
Вертолет AAC Penetrator получил силовую установку и винты от вертолета UH-1H. Использовался турбовальный двигатель Avco Lycoming T53-L-13 мощностью 1300 л.с. Через трансмиссию серийного типа он приводил во вращение несущий и рулевой винты. Конструкторы применили двухлопастный несущий винт диаметром 14,7 м, а также двухлопастный рулевой диаметром 2,6 м.
Одной из основных задач проекта значилось получение максимально возможной огневой мощи, и ее решили нетривиальным образом. По бокам от кабины пилотов, на уровне днища, предусмотрели пару дистанционно управляемых установок под стрелковое оружие. Еще два таких устройства расположили рядом с хвостовой балкой. На установках опытного образца были смонтированы шестиствольные пулеметы винтовочного калибра. Компания-разработчик утверждала, что вместо них можно использовать крупнокалиберные пулеметы или даже автоматические пушки калибром 20 мм.
Специфическое расположение четырех пулеметных установок позволяло вертолету вести огонь едва ли не в любую сторону. Две турели по бокам кабины отвечали за переднюю полусферу и управлялись пилотами. Задние устройства контролировались стрелками и предназначались для атаки целей сзади.
Под крылом вертолета расположили несколько точек для подвески вооружения. Полезная нагрузка на внешней подвеске определялась в 2500 фунтов (1135 кг). Предлагалось использовать пусковые установки с неуправляемыми ракетами или бомбами либо управляемые системы разных типов. Утверждалось, что вертолет сможет атаковать как наземные, так и воздушные цели.
Собственный экипаж вертолета AAC Penetrator должен был состоять из четырех человек. В него входили два пилота, располагавшиеся в передней кабине, а также два стрелка. Последние находились в хвостовой части фюзеляжа и отвечали за применение вооружений. Рядом со стрелками вертолет должен был перевозить нескольких десантников с оружием. Для посадки и высадки предназначались две откидные бортовые двери.
Получившийся вертолет имел общую длину 14,9 м при размахе крыла 6,1 м. Высота по втулке винта – 4,17 м. Сухая масса машины – 2,36 т, максимальная взлетная – 3,86 т. Расчетная максимальная скорость достигала 315 км/ч, крейсерская – 225 км/ч. Потолок определили в 5,5 км, дальность полета – 770 км. Таким образом, по летно-техническим характеристикам новый транспортно-боевой вертолет должен был, как минимум, не уступать существующим образцам своего класса.
Деньги и подлоги
В октябре 1991 года компания AAC провела первый испытательный полет новейшего вертолета Penetrator и тут же запустила новый этап своей рекламной кампании. Звучали самые громкие заявления. Компания-разработчик утверждала, что новую технику сразу после испытаний закажет американское военное ведомство, а затем ожидаются контракты с другими странами. Говорилось о грядущей перестройке многих сотен вертолетов UH-1 в транспортно-боевые машины.
Из «Проникающего» делали сенсацию, среди прочего, представляющую коммерческий интерес. American Aircraft Company искала новых инвесторов, готовых вложить деньги в более чем перспективный проект, сулящий большие дивиденды. Как стало известно позже, компания смогла найти новых акционеров и с их помощью получить желаемое финансирование. Акционеров регулярно знакомили с очередными успехами опытного вертолета и убеждали в правильности сделанных вложений.
Подобная ситуация сохранялась до 1993 года. Испытания опытного AAC Penetrator подходили к концу, но будущий заказ Пентагона пока присутствовал только в речах представителей компании. Исходя из желания удержать инвесторов, компания заявила о подписании другого контракта. Утверждалось, что новый вертолет под новым названием Aerocraft Stealth Star 204 SS будет строиться по лицензии в Южной Корее. Впрочем, как вскоре выяснилось, никакого американо-корейского соглашения не существовало. Это был лишь рекламный ход – к тому же, не вполне честный.
Параллельно с продолжением «работ» по вертолету Penetrator компания AAC «проектировала» многоцелевой конвертоплан под названием Patriot. Эта машина должна была составить конкуренцию Bell V-22 Osprey; первый полет планировался на 1995 год. Был построен демонстрационный макет, однако новый проект не удалось довести даже до летных испытаний.
Деятельностью AAC заинтересовались государственные органы. Кроме того, результатами работ этой компании были недовольны инвесторы. Уже несколько лет им обещали скорые контракты на поставку серийной техники и процент от прибыли, но реальные документы все еще не появлялись. Ситуация усложнялась с каждым днем и в итоге привела к логичным последствиям.
В 1994-м American Aircraft Corporation запустила процедуру банкротства, а в следующем году ситуация дошла до судебных разбирательств. В деятельности компании нашли ряд нарушений, в результате которых пострадали акционеры. Суд определил, что компания-разработчик не предоставляла инвесторам объективную информацию о своем проекте, а также шла на подлоги. В частности, акционеры не имели правдивых данных о ходе испытаний.
К примеру, фактическая максимальная скорость достигла лишь 140 км/ч – значительно меньше расчетной и обещанной. Схожим образом дело обстояло и с другими характеристиками, в том числе с полезной нагрузкой и боевыми качествами. Достаточно быстро на испытаниях выяснилось, что имеющийся двигатель не даст желаемые летные данные и грузоподъемность, но авторы проекта не приняли никаких мер и продолжили вводить инвесторов в заблуждение. На большинстве режимов полета возникали чрезмерные вибрации конструкции, представлявшие угрозу.
Акционерам несколько лет рассказывали о проведении испытаний силами армии, тогда как фактически Пентагон уже в 1991 году отказался от поддержки проекта. О каком-либо контракте говорить не приходилось. Вполне вероятно, что военные сразу заподозрили неладное и не стали тратить государственные деньги на сомнительные частные предложения. История с лицензионным производством в Южной Корее тоже оказалась выдумкой, направленной на успокоение старых акционеров и привлечение новых.
"Пенетрейтор" в полете. Фото Diseno-art.com
По решению суда, компания AAC была закрыта. Несколько ее руководителей должны были заплатить штраф. Имущество закрытой организации пошло с молотка. Среди прочего, желающим продали два опытных вертолета – Agressor и Penetrator. Сейчас оба вертолета находятся в частных коллекциях. В начале прошлого десятилетия они прошли реставрацию и теперь служат памятниками самим себе и своим создателям, не отличавшимся честностью. Кроме того, два вертолета несколько раз участвовали в съемках кинофильмов.
***
Располагая почти всей информацией о ситуации вокруг American Aircraft Corporation и ее проектов, можно сделать определенные выводы. С точки зрения техники, транспортно-боевой вертолет Penetrator был крайне неудачным, хотя и способным привлечь внимание. Уже на стадии испытаний стало ясно, что имеющийся двигатель не может обеспечить желаемые летно-технические характеристики, а комплекс вооружения оказывается чрезмерно сложным и сомнительным с точки зрения применения. Наличие большого количества оружия и десанта тоже не способствовало получению высоких характеристик.
Для получения приемлемых характеристик и возможностей существующий вертолет «Пенетрейтор» нуждался в самой серьезной доработке. Начинать ее следовало с изменения силовой установки и перестройки трансмиссии в соответствии с новыми требованиями. Однако глубокая модернизация вертолета, похоже, не входила в планы компании-разработчика.
По всей видимости, проект Penetrator от компании AAC имел только одну цель – привлечение финансирования. При помощи всего одного реального прототипа с сомнительными характеристиками и без каких-либо перспектив частная фирма в течение нескольких лет находила деньги для продолжения работы, заключавшейся в поиске новых инвесторов. Тем не менее, такая деятельность не могла длиться вечно, и за систематический обман акционеров компанию закрыли в судебном порядке. Неудачный проект погубил своего создателя и навредил чрезмерно доверчивым инвесторам.
По материалам сайтов:
http://airwar.ru/
http://diseno-art.com/
https://snafu-solomon.com/
https://warhead.su/
https://sec.gov/
https://secretprojects.co.uk/
https://477768.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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