Записки Колорадского Таракана. Секта - она и в Украине секта!

Приветствую вас, мои уважаемые читатели. Как всегда, стоит мне исчезнуть на недельку, и события начинают происходить с такой скоростью, что заметить каждое в отдельности становится просто не реально. А между тем хочу нас всех поздравить – понеслась! Ежедневно-очередная кампания под лозунгом "Весь мир с нами" или "Мы сделали мощное заявление".Честно скажу, украинцы в этой круговерти потерялись. Я не о политиках. Я о простых селянах, да и горожанах. Страшное время борьбы всех против всех. По идее дальше я должен был бы написать "ради Украины и ради украинцев".Только вот мы уже понимаем, что драка идет не ради нас, не ради страны, а ради собственного кошелька, собственного благополучия, собственной жизни. Мы статисты в этом спектакле.Сегодня, например, закончился прием документов от кандидатов в президенты Украины. Не поверите, но простыня для выборов у нас пока будет расписана фамилиями всего 28 кандидатов. Пока, потому что документы рассмотрены не все, и есть возможность, что список увеличится ещё.Помните "Asinus Buridani inter duo prata"? Буриданов осел между двух лужаек? Это про нас. Как оценить кандидата? Все за народ, все за процветание Украины, все против войны. 28 "лужаек с вкусной травой" и один-единственный осел.А какой будет выбор? Предвижу советы некоторых знатоков ситуации у нас. Поэтому отвечу заранее. Вот скажите, уважаемые читатели, с какой мысли началось ваше утро в понедельник? С чашечки кофе? Да не лгите себе.Ваше утро началось с другой мысли. "Надо было вчера пораньше лечь спать"! И сколько раз за свою жизнь вы эту мысль обдумывали? Не решается проблема, верно? И не решится. По собственному опыту знаю.Нам специально организовали огромный спектр кандидатов. Внешне это выглядит красиво. Демократия в действии. Выбирай — не хочу. А в реальности что? Помните, я рассказывал о собственном видении развития событий?Странно, но чем больше кандидатов, тем выше шанс у главных претендентов на выход во второй тур. Хотя, мир вообще странно устроен.Вон вчера заказал пиццу. Квадратную коробку, в которой лежит круглая пицца, разрезанная на треугольные порции. Прекрасный пример устройства человеческой цивилизации...И второе событие хотелось бы чуточку обдумать. Именно обдумать, а не рассказать о нем. Рассказов, как я думаю, вы начитаетесь и в других источниках. Я о интронизации нашего нового духовного лидера, как сказал Гидрант в своей речи-поздравлении.Весьмирснами почему-то отказался участвовать в этой клоунаде. Даже те, кто, по словам наших политиков, просто обмочил шаровары от радости по поводу томоса, решили не участвовать в представлении. Оно и понятно. Лучше быть умным и иногда тупить, чем тупым и постоянно умничать.Я смотрел на лица тех, кто приехал на это мероприятие, и было жутковато.Вспомнилась Фаина Раневская с её "красота — страшная сила". А ещё не знаю чьё — "красота спасет мир". Судя по лицам участников этой самой интронизации, у нас скоро начнется война... Секта, она и есть секта!Задачу отрывания души украинцев от русского мира Гидрант выполнил. Только вот, как мне кажется, при этом растоптав эту самую душу. Как раньше выполнил задачу отрыва украинской экономики от российской. Как раньше задачу отрыва украинской культуры от российской. Как раньше задачу отрыва украинской истории от российской...А знаете, куда будет нанесен следующий удар? Независимо от того, как пройдут выборы? Напомню, рыбаки и охотники меня поймут, рыбалка или охота, даже если вы не привезли добычи домой, не всегда бывает неудачной.А удар нанесут по алфавиту. В общей массе событий этот вопрос как-бы затерялся. Что там какие-то буквы. Кириллица, латиница... Так ли это важно?На самом деле это ещё один момент отрыва украинцев от России. Хотите вспомнить как вы, россияне, потеряли некоторые бывшие республики? Не совсем, но сегодня об этих странах говорят как действительно о странах. Без употребления штампа "бывшая советская республика".Вспомните, кто в 90-е перешел на латиницу? Азербайджан, Узбекистан и Туркмения. А когда заговорили о смене названия в дружественном вам Казахстане? Практически сразу после принятия в октябре 2017 года решения о переходе на латиницу. И к 2025 году, когда переход полностью завершится, посмотрим, как вам станет весело...В кулуарах Рады и на Банковой уже давно поговаривают о латинице. В принципе, латиница действительно приблизит нас к европейским странам. Коммуникация, особенно со странами с романскими и германскими языковыми группами, улучшится.Почему официально не поднимают вопрос сейчас? Тут есть несколько причин. Первая и главная — это стоит уйму денег. А денег нет! Представляете себе объемы затрат? Вся документация, все учебники, все указатели, все программы обучения и т.д.Дальше. Атаманы пока сомневаются, что эту идею воспримут националисты. Как, впрочем, и другие активисты. Всех мастей. Это же отказ от украинства как идеологии. Возможны эксцессы, которые пока не нужны.Ну и... возможность "разрыва" страны. Все же прекрасно понимают, что даже после всех побед над русским языком именно русский остается основным языком на Украине. Западная Украина примет латиницу на «ура». А вот восточная, центральная и южная...Думаете, мы не сможем одуреть до конца? Зря думаете. Для того, чтобы люди стали сговорчивее, существует множество способов воздействия на их психику. Об одном из них уже заявила наша И.О. министра здравоохранения Ульяна Супрун.Именно И.О. министра здравоохранения начала кампанию по легализации на Украине каннабиса. Для тех, кто не в курсе, это марихуана. Как настоящий медик, Супрун призывает легализовать марихуану в медицинских целях!Медицинский каннабис применяют в таких случаях: болезнь Альцгеймера, рак, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит, множественный склероз, эпилепсия у взрослых и детей, тошнота и рвота вследствие химиотерапии.И не поспоришь. Ведь недаром половина штатов США (25) легализовали марихуану! Даешь свободу! Реализуем право человека на медицинскую помощь в любом виде!И вообще, не только же подорожником лечиться, правда? Надо идти в ногу со временем!Мокрица её мама, со мной произошло то, что происходит со многими людьми. Жизненный опыт стал мешать восприятию прогрессивных идей наших атаманов и атаманш. Надо подумать о табаке. А что, в лечебных целях. Вон в аптеке сколько лекарств с названиями, включающими в себя "никотин"...Вот вам и ответ на вопрос о возможности превращения народа в бессловесный скот. Этакие волы, которые будут тягать тяжелые возы целый день ради вкусной травы. Красота. Робот с единственной мыслью — набить пузо какой-либо вкусняшкой. Хотя, под канабисом вкусняшкой может быть и вообще все что угодно. Главное – полет фантазии обеспечен. На гиперзвуке.Всё. Хватит о негативе. Пора поговорить и о наших перемогах.Вы в курсе, что мы решили производить "Мрии"? Не в смысле мечтать всей страной о великой Украине. В смысле, производить самолеты "Мрия" самостоятельно? А что? "Мрия" это же Ан-225, а значит — наш самолет. Созданный нами, несмотря на противодействие других советских республик! Именно так нам рассказывают, кстати.Будем достраивать второй самолет! Хвостовую часть можем достроить уже скоро! А вот с шасси проблема. Вот ведь СССР. Не построил нам завод для изготовления таких изделий. Короче, россияне, дайте нам 500 млн. $. Или шасси подарите. И будет нам счастье.Вы даже не представляете, как важна для нас "Мрия". Один полет стоит миллион американских гривен! А "Мрия" за 2018 год сделала 12 полетов. 12 миллионов живых $! А ведь можно и больше летать. Мы деньги отдадим при такой рентабельности быстро. Лет через 100.Короче, живем мы сейчас прямо как дворяне. Всей страной. Вот я, к примеру, вчера соизволил посуду помыть и за продуктами в магазин сбегать. Ну чем не барин? Или вот в Европу собираюсь. Решил себя показать и на европейцев современных посмотреть.Автобусный тур. Из Львова. Львов-Краков-Вена -Будапешт-Львов. Самый дорогой буду брать. За 118 евро! Кутить так кутить. Да ещё и сотню возьму на экскурсии и магнитики. Там экскурсии дюже дорогие — 23 евро! Ужас.Тараканушка, правда, предлагает не выпендриваться и купить тур подешевле. За 73 евро. В принципе, можно и так. Но тогда не увижу, что сделали с Веной. Конечно, ездить на каждые выходные куда-то в Европу не будешь. Но, пару раз в год это вполне возможно. А у вас как с ценами?Я как-то в ресторане с пеной у рта доказывал, что мне прививку от бешенства уже сделали. И никак не мог понять, что смущало официантов? Факт того, что сделали, или факт того, что от бешенства?Но тогда погрызть я реально собирался кое-кого.Ровно так же я сегодня сам в роли официанта после подслушанного разговора нашего начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Петра Цигикала и одного из депутатов Рады. В полном, так сказать, а… недоумении.Сейчас начну раскрывать государственные секреты. Вот вы знаете, как называются существа, которые могут жить и на суше, и на воде? Знаете, но никогда правильно не ответите. Потому что человеки! Примитивный вид. А существа эти называются матросы!Так вот, мы сегодня не просто так границы охраняем. Мы этих самых матросов разводим. В смысле выращиваем. Или культивируем? Да хрен с ними, со словами.Оказывается, задача погранслужбы — создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.Испугались? Сам чуть не обгадился от перспективы такой. Это ещё что. Мы теперь полностью контролируем надводную обстановку в Азовском море! Ни одна мышь не проплывет и не один жабуняк не пролетит!На побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы.Поясню насчет "визуального и радиотехнического контроля". Это два матроса культивированных, один с биноклем, а другой с рацией.Короче, шах и мат вам! Украинский пограничник заметит любой корабль россиян, который подойдет к берегу! А там мы... Уух...Я тут предложение подготовил. Лично от себя. Типа гениальный стратег посоветовал. Надо ещё этих, мастифов на берег на ночь выпускать. Это собаки такие огромные. Ни один диверсант не пройдет. Или померзнут ночью? Что-то такое надо:Как вам? Гений я? По секрету скажу, идею я украл. Только это между нами. Итальянцы эти древние, римляне, по-моему, так свой сапог защищали. А мы что? Хуже, что ли? У нас не сапог. Больше на... верх шаровар похоже, но защищать-то надо!Я тут нашел идеальную работу для себя. Жаль, что только сейчас. Можно сказать, жизнь прожита зря. Знаете, какая работа по душе любому украинцу? Нотариус! Приходит клиент-человек, и ты за тысячу бакинских удостоверяешь, что он человек...Это я к чему? Мы решили проблему с газом! Точнее, все проблемы с газом. Мы молодцы! Короче, в газовой сфере появился нотариус! АО «Укртрансгаз» зарегистрировал ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», необходимое для начала юридического отделения от НАК «Нафтогаз Украины» функций по транспортировке газа.Завидно? Какие мы целеустремленные люди. Если уж взялись за дело, то не остановимся на полпути! Не успокоимся, пока не угробим это самое дело до конца! Написал и захотелось крикнуть: "Сало Украине! Героям сала!" Но не буду.У нас сала нет и не было никогда… Побираемся. И вообще мы сирые, забитые и ничего не понимающие. Так что проезжайте... мимо.Ладно. Пора и честь знать. Самые тяжелые дни недели закончились. Сейчас многие подумали о психическом здоровье Таракана. Выходные разве бывают самыми тяжелыми? А вспомните...Суббота. Надо отдохнуть, выспаться, погулять, выпить с друзьями... Даже с чего начать не знаешь. А в воскресенье не знаешь, чем закончить.Так что до следующей встречи. Желаю вам исполнения всех ваших желаний и улыбок на лицах ваших родных и друзей. И ещё. Помните, для того, чтобы ваша мысль была услышана, она должна быть сильной! Сильной настолько, чтобы могла выгнать из уютного местечка в вашем мозгу нас, тараканов!Всем удачи и будем жить!