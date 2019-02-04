ОТРК "Искандер" будут оснащаться новыми ракетами

Глава научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ полковник Роман Спирин в своей статье сообщает о том, что ОТРК «Искандер» получит новые типы ракет. Речь идёт о статье в специальном сборнике военной тематики «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации».Подробностей о том, какие именно это будут ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса, не приведено. Однако ранее ответственные лица в оборонном ведомстве отмечали возможность переоснащения ОТРК «Искандер» на ракеты 9М729. Точнее, речь идёт о модернизированном варианте оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».Это та самая ракета, которая вызвала нездоровый ажиотаж на Западе. Именно её в США и объявили «нарушением Россией Договора РСМД от 1987 года».Военное ведомство РФ, напомним, приглашало иностранных военных атташе на презентацию этой ракеты, где подробно было рассказано о ТТХ 9М729. Так, дальность поражения целей этой ракетой составляет 480 км, что несколько меньше, чем у предыдущих версий из-за большей массы заряда.Ранее Владимир Путин поручил начать разработки наземной версии крылатой ракеты «Калибр» - после заявления Вашингтона о приостановке своего членства в ДРСМД.