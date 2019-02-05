С-300ВМ дают Москве время на размышления. Стратегический актив товарища Мадуро
Довольно противоречивая на первый взгляд ситуация складывается вокруг попытки реализации Пентагоном и действующей администрацией США очередного кровавого сценария расправы над неугодным ей правительством Николаса Мадуро. С одной стороны, основываясь на информации от многочисленных источников в Каракасе и Вашингтоне, можно сделать вывод, что американской стороне, напрочь утратившей перспективу дальнейшего расширения контроля над сирийским театром венных действий и вынужденной разделить влияние в районе Манбиджа с САА и российской военной полицией, всё же удалось перехватить у Москвы геостратегическую инициативу путём предоставления оппозиционному лидеру и спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, его окружению, а также перешедшим на сторону проамериканских сил подразделениям ВС Венесуэлы карт-бланша (подкреплённого военной поддержкой) на силовое свержение Николаса Мадуро. С другой стороны, единичные случаи признания Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны некоторыми высокопоставленными военнослужащими из различных родов войск армии Венесуэлы, включая подхваченное мировыми СМИ заявление генерала ВВС Франсиско Янеса Родригеса, не являются подлинным отражением поддержки чинимого беспредела командованием ВС Венесуэлы в целом.
На это указывают как мгновенное осуждение решения Родригеса со стороны поддерживающего Мадуро состава командования Военно-воздушных сил страны, так и раннее заявление министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса о неприемлемости выдвижения на пост главы государства самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо, являющегося представителем «тёмных интересов». Стало быть, все наиболее боеспособные подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Национальной гвардии, Боливарианской национальной милиции Венесуэлы, а также действующие под эгидой последних нескольких тысяч отрядов народного ополчения по-прежнему курируются президентом и активно готовятся к отражению широкомасштабной военной агрессии против Каракаса. Последняя же, на фоне отказа сторонников Гуайдо от предложенной Николасом Мадуро инициативы проведения досрочных парламентских выборов, а также прибытия в аэропорт совместного базирования Эль-Дорадо (Колумбия) более чем 4 стратегических военно-транспортных самолётов С-17 «Globmaster III» ВВС США с «гуманитарной помощью» виде средств связи, противотанкового оружия и т.д., буквально на глазах превращается в единственный наиболее вероятный сценарий развития ситуации.
Между тем, несмотря на целый ряд преимуществ оперативного штаба ВС США на южноамериканском театре военных действий, заключающихся в географической близости Венесуэлы от мощнейшей инфраструктуры ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США (1850—2400 км от южных штатов), а также в поддержке со стороны Бразилии, Колумбии и сторонников Гуайдо в самой Венесуэле, Пентагон по-прежнему не торопится приступать ни к воздушной части операции, предусматривающей нанесение массированного ракетно-авиационного удара по стратегически важным объектам ВС Венесуэлы с целью максимального ослабления оставшихся верными Мадуро подразделений в составе ВВС, Сухопутных войск, флота и Боливарианской национальной милиции, ни к наземной фазе, предусматривающей «гибридный удар» по легитимным правительственным силам республики с задействованием ССО США и войсковых формирований колумбийской армии при поддержке со стороны венесуэльской оппозиции. И этому есть веские причины.
Если рассматривать «пробуксовку» реализации эскалационного сценария в Венесуэле лишь применительно к наземной фазе операции, то ключевым сдерживающим фактором для Вашингтона, Боготы и других южноамериканских «прихвостней» Запада можно смело считать крайне сложный для ведения наступательных операций рельеф местности, представленный как огромными равнинными территориями (изобилуют тропическими лесами листопадного типа), так и горными участками в районе Венесуэльских Анд, плотно покрытыми густым моховым лесом и ксерофитными кустарниками. Здесь проамериканским силам большой погоды не сделают даже ПТРК FGM-148 «Javelin», с помощью которых удастся вывести из строя лишь относительно небольшое количество венесуэльских Т-72Б1В и более «древних» французских AMX-30V преимущественно в приграничных районах. Бои же в лесной местности с отлично вооружёнными проправительственными ополченцами превратятся для агрессора в настоящий «новый Вьетнам», на чём и сфокусировал внимание Николас Мадуро в недавнем интервью для телеканала «Sexta».
Что же касается массированного ракетного удара ВВС и ВМС США по важнейшим узлам связи, подразделениям радиотехнической разведки и средствам ПВО Венесуэлы с применением модернизированных противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM, малозаметных тактических ракет AGM-158B JASSM-ER, а также СКР UGM/RGM-109E «Tomahawk Bkock», то здесь практически все военные эксперты и военно-аналитические порталы сходятся во мнении, что в условиях тотального господства Пентагона как по количеству средств воздушно-космического нападения, так и по технологическим возможностям средств радиоэлектронного противодействия воздушного базирования ВВС и ПВО Венесуэлы не смогут продержаться и нескольких дней. Более того, военный эксперт Борис Рожин (colonelcassad) в обзоре боевого потенциала ВС Венесуэлы на своей страничке в блог-платформе «LiveJornal» утверждает, что всего два приобретённых у России дивизиона зенитно-ракетной системы 9К81МЭ С-300ВМ «Антей-2500» неспособны сыграть сколь-нибудь существенную роль в прикрытии подразделений регулярной армии Венесуэлы, поскольку их не хватит для «прикрытия огромной территории Венесуэлы».
Но давайте более объективно (без шаблонного приписывания Штатам статуса неоспоримого лидера) оценим структуру и противоракетные возможности двух дивизионов С-300ВМ, сопоставив их с теми районами Венесуэлы, которые в случае удара первыми будут нуждаться в прикрытии. Два дивизиона ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» представлены: 2 компьютеризированными пунктами боевого управления 9С457М, 2 радиолокационными обнаружителями X-диапазона 9С15М2 «Обзор-3», 2 сантиметровыми ПФАР-РЛС программного обзора 9С19М2 «Имбирь» (с возможностью работы по целям с ЭПР 0,02 кв. м даже в условиях противодействия со стороны самолётов РЭБ EA-18G «Growler»), а также 8 зенитно-ракетными батареями в составе 8 многоканальных станций наведения ракет 9С32М, 16 пусковых установок 9А82М с радарами подсвета цели (32 зенитные управляемых ракет 9М82М), 8 пуско-заряжающих установок 9А84М (16 ЗУР 9М82М), 32 пусковые установки 9А83М (128 ЗУР 9М83М) и 16 пуско-заряжающих установок 9А83М (64 ЗУР 9М83М).
Итого имеем: 48 модернизированных зенитных ракет 9М82М с дальностью перехвата в 200 км (предназначены для поражения средневысотных и высотных целей, маневрирующих с перегрузкой в 12—15G), 192 зенитные ракеты 9М83М с дальностью в 72 км (предназначены для перехвата большинства типов ВТО на малых, средних и больших высотах, маневрирующих с аналогичными перегрузками). Учитывая тот факт, что 4 батареи каждого ЗРДН С-300ВМ с 24 целевыми каналами и МСНР 9С32М могут быть распределены на площади в несколько десятков — сотен кв. км вокруг оборонямой военной инфраструктуры и представляют собой единую сетецентрическую систему ПВО благодаря синхронизации каждой пусковой и пуско-заряжающей установки (по 9 ПУ в дивизионе) с командным пунктом 9С457М, а также радарами «Обзор-3» и «Имбирь», то получаем два вполне полноценных зонально-объектовых района ПВО-ПРО, вполне способных прикрыть Каракас, авиабазу Либертадор, Валенсию, Баркисимето и ряд более мелких населённых пунктов в северо-западной части страны, имеющих стратегически важное значение для Сухопутных войск Венесуэлы.
Боекомплекта из 8 батарей С-300ВМ, имеющихся в распоряжении подразделений ПВО Венесуэлы, вполне хватит для отражения удара СКР «Tomahawk», запущенных одновременно с шахтных ПУ ПЛАРК «Ohio» ударной модификации «SSGN» и универсальной ВПУ Mk 41 ракетного крейсера класса «Тикондерога».
Не является новостью, что все ЗРС, обладающие полуактивным радиолокационным методом наведения (включая «Антей-2500») имеют серьёзный недостаток, заключающийся в невозможности уничтожения загоризонтных целей даже в случае целеуказания со стороны самолётов ДРЛОиУ и других радиолокационных средств воздушного базирования. Для частичной компенсации этой ощутимой бреши в распоряжении ПВО Венесуэлы имеются ещё 12 ЗРК средней дальности «Бук-М2Э» и 12 самоходных ЗРК «Тор-М1», способных интегрироваться с «Антеями-2500» в смешанную зенитно-ракетную бригаду благодаря автоматизированной системе управления «Поляна-Д4М1» и УБКП «Ранжир»; к сожалению, о наличии данных систем в распоряжении венесуэльской армии ничего не известно.
Тем не менее, уже сейчас можно утверждать, что полноценная эшелонированная система ПВО-ПРО Венесуэлы, «ядром» которой являются именно С-300ВМ, ещё заставит штатовских генералов какое-то время чесать затылки в раздумьях над преодолением данного «зонтика» с минимальным расходом боекомплектов морских и воздушных носителей. А это значит, что и у Москвы остаётся определённое время для принятия решения о предоставлении Каракасу дополнительной военной помощи, способной сохранить как единственного надёжного стратегического союзника России под боком у США, так и не менее значимую «воздушную гавань» для уверенных трансатлантических перелётов наших стратегических ракетоносцев Ту-160М.
Источники информации:
https://bmpd.livejournal.com/611763.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/buk-2m/buk-2m.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml
https://venezuela.liveuamap.com/
На это указывают как мгновенное осуждение решения Родригеса со стороны поддерживающего Мадуро состава командования Военно-воздушных сил страны, так и раннее заявление министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса о неприемлемости выдвижения на пост главы государства самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо, являющегося представителем «тёмных интересов». Стало быть, все наиболее боеспособные подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Национальной гвардии, Боливарианской национальной милиции Венесуэлы, а также действующие под эгидой последних нескольких тысяч отрядов народного ополчения по-прежнему курируются президентом и активно готовятся к отражению широкомасштабной военной агрессии против Каракаса. Последняя же, на фоне отказа сторонников Гуайдо от предложенной Николасом Мадуро инициативы проведения досрочных парламентских выборов, а также прибытия в аэропорт совместного базирования Эль-Дорадо (Колумбия) более чем 4 стратегических военно-транспортных самолётов С-17 «Globmaster III» ВВС США с «гуманитарной помощью» виде средств связи, противотанкового оружия и т.д., буквально на глазах превращается в единственный наиболее вероятный сценарий развития ситуации.
Между тем, несмотря на целый ряд преимуществ оперативного штаба ВС США на южноамериканском театре военных действий, заключающихся в географической близости Венесуэлы от мощнейшей инфраструктуры ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США (1850—2400 км от южных штатов), а также в поддержке со стороны Бразилии, Колумбии и сторонников Гуайдо в самой Венесуэле, Пентагон по-прежнему не торопится приступать ни к воздушной части операции, предусматривающей нанесение массированного ракетно-авиационного удара по стратегически важным объектам ВС Венесуэлы с целью максимального ослабления оставшихся верными Мадуро подразделений в составе ВВС, Сухопутных войск, флота и Боливарианской национальной милиции, ни к наземной фазе, предусматривающей «гибридный удар» по легитимным правительственным силам республики с задействованием ССО США и войсковых формирований колумбийской армии при поддержке со стороны венесуэльской оппозиции. И этому есть веские причины.
Если рассматривать «пробуксовку» реализации эскалационного сценария в Венесуэле лишь применительно к наземной фазе операции, то ключевым сдерживающим фактором для Вашингтона, Боготы и других южноамериканских «прихвостней» Запада можно смело считать крайне сложный для ведения наступательных операций рельеф местности, представленный как огромными равнинными территориями (изобилуют тропическими лесами листопадного типа), так и горными участками в районе Венесуэльских Анд, плотно покрытыми густым моховым лесом и ксерофитными кустарниками. Здесь проамериканским силам большой погоды не сделают даже ПТРК FGM-148 «Javelin», с помощью которых удастся вывести из строя лишь относительно небольшое количество венесуэльских Т-72Б1В и более «древних» французских AMX-30V преимущественно в приграничных районах. Бои же в лесной местности с отлично вооружёнными проправительственными ополченцами превратятся для агрессора в настоящий «новый Вьетнам», на чём и сфокусировал внимание Николас Мадуро в недавнем интервью для телеканала «Sexta».
Что же касается массированного ракетного удара ВВС и ВМС США по важнейшим узлам связи, подразделениям радиотехнической разведки и средствам ПВО Венесуэлы с применением модернизированных противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM, малозаметных тактических ракет AGM-158B JASSM-ER, а также СКР UGM/RGM-109E «Tomahawk Bkock», то здесь практически все военные эксперты и военно-аналитические порталы сходятся во мнении, что в условиях тотального господства Пентагона как по количеству средств воздушно-космического нападения, так и по технологическим возможностям средств радиоэлектронного противодействия воздушного базирования ВВС и ПВО Венесуэлы не смогут продержаться и нескольких дней. Более того, военный эксперт Борис Рожин (colonelcassad) в обзоре боевого потенциала ВС Венесуэлы на своей страничке в блог-платформе «LiveJornal» утверждает, что всего два приобретённых у России дивизиона зенитно-ракетной системы 9К81МЭ С-300ВМ «Антей-2500» неспособны сыграть сколь-нибудь существенную роль в прикрытии подразделений регулярной армии Венесуэлы, поскольку их не хватит для «прикрытия огромной территории Венесуэлы».
Но давайте более объективно (без шаблонного приписывания Штатам статуса неоспоримого лидера) оценим структуру и противоракетные возможности двух дивизионов С-300ВМ, сопоставив их с теми районами Венесуэлы, которые в случае удара первыми будут нуждаться в прикрытии. Два дивизиона ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» представлены: 2 компьютеризированными пунктами боевого управления 9С457М, 2 радиолокационными обнаружителями X-диапазона 9С15М2 «Обзор-3», 2 сантиметровыми ПФАР-РЛС программного обзора 9С19М2 «Имбирь» (с возможностью работы по целям с ЭПР 0,02 кв. м даже в условиях противодействия со стороны самолётов РЭБ EA-18G «Growler»), а также 8 зенитно-ракетными батареями в составе 8 многоканальных станций наведения ракет 9С32М, 16 пусковых установок 9А82М с радарами подсвета цели (32 зенитные управляемых ракет 9М82М), 8 пуско-заряжающих установок 9А84М (16 ЗУР 9М82М), 32 пусковые установки 9А83М (128 ЗУР 9М83М) и 16 пуско-заряжающих установок 9А83М (64 ЗУР 9М83М).
Итого имеем: 48 модернизированных зенитных ракет 9М82М с дальностью перехвата в 200 км (предназначены для поражения средневысотных и высотных целей, маневрирующих с перегрузкой в 12—15G), 192 зенитные ракеты 9М83М с дальностью в 72 км (предназначены для перехвата большинства типов ВТО на малых, средних и больших высотах, маневрирующих с аналогичными перегрузками). Учитывая тот факт, что 4 батареи каждого ЗРДН С-300ВМ с 24 целевыми каналами и МСНР 9С32М могут быть распределены на площади в несколько десятков — сотен кв. км вокруг оборонямой военной инфраструктуры и представляют собой единую сетецентрическую систему ПВО благодаря синхронизации каждой пусковой и пуско-заряжающей установки (по 9 ПУ в дивизионе) с командным пунктом 9С457М, а также радарами «Обзор-3» и «Имбирь», то получаем два вполне полноценных зонально-объектовых района ПВО-ПРО, вполне способных прикрыть Каракас, авиабазу Либертадор, Валенсию, Баркисимето и ряд более мелких населённых пунктов в северо-западной части страны, имеющих стратегически важное значение для Сухопутных войск Венесуэлы.
Боекомплекта из 8 батарей С-300ВМ, имеющихся в распоряжении подразделений ПВО Венесуэлы, вполне хватит для отражения удара СКР «Tomahawk», запущенных одновременно с шахтных ПУ ПЛАРК «Ohio» ударной модификации «SSGN» и универсальной ВПУ Mk 41 ракетного крейсера класса «Тикондерога».
Не является новостью, что все ЗРС, обладающие полуактивным радиолокационным методом наведения (включая «Антей-2500») имеют серьёзный недостаток, заключающийся в невозможности уничтожения загоризонтных целей даже в случае целеуказания со стороны самолётов ДРЛОиУ и других радиолокационных средств воздушного базирования. Для частичной компенсации этой ощутимой бреши в распоряжении ПВО Венесуэлы имеются ещё 12 ЗРК средней дальности «Бук-М2Э» и 12 самоходных ЗРК «Тор-М1», способных интегрироваться с «Антеями-2500» в смешанную зенитно-ракетную бригаду благодаря автоматизированной системе управления «Поляна-Д4М1» и УБКП «Ранжир»; к сожалению, о наличии данных систем в распоряжении венесуэльской армии ничего не известно.
Тем не менее, уже сейчас можно утверждать, что полноценная эшелонированная система ПВО-ПРО Венесуэлы, «ядром» которой являются именно С-300ВМ, ещё заставит штатовских генералов какое-то время чесать затылки в раздумьях над преодолением данного «зонтика» с минимальным расходом боекомплектов морских и воздушных носителей. А это значит, что и у Москвы остаётся определённое время для принятия решения о предоставлении Каракасу дополнительной военной помощи, способной сохранить как единственного надёжного стратегического союзника России под боком у США, так и не менее значимую «воздушную гавань» для уверенных трансатлантических перелётов наших стратегических ракетоносцев Ту-160М.
Источники информации:
https://bmpd.livejournal.com/611763.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/buk-2m/buk-2m.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml
https://venezuela.liveuamap.com/
- Автор:
- Евгений Даманцев
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