Смерть из ниоткуда. О минной войне на море. Часть 1

A total of 1,475 enemy surface vessels (representing 1,654,670 tons of shipping) sank at sea or were destroyed in port by RAF attack, constituting 51% of the total enemy losses of 2,885 ships (totaling 4,693,836 tons) destroyed by Allied sea and air action, captured, or scuttled from 1939 through 1945. A total of 437 of these ships (186 of which were warships) sank from direct air attack at sea, while 279 others (of which 152 were warships) were bombed and destroyed in port. Mines laid by Coastal Command and Bomber Command claimed an additional 759 ships, of which 215 were warships. These 759 represented fully 51% of all ships lost to RAF air attack. Indeed, mining was over five times more productive than other forms of air attack; for approximately every 26 mine-dropping sorties flown, the RAF could claim an enemy ship sunk, while it took approximately 148 sorties to generate a sinking by direct air attack.

Всего 1475 кораблей и судов (общим водоизмещением 1 654 670 тонн)было потоплено в море или уничтожено в портах в ходе атак Королевских ВВС, что составило 51% от всех потерь противника численностью в 2885 кораблей и судов (с общим водоизмещением 4 693 836 тонн), уничтоженных в результате действий союзников на море и в воздухе, захваченных или потопленных с 1939 по 1945 годы. Из них 437 кораблей и судов (186 из которых – военные корабли) было потоплено в результате воздушных атак в море, тогда как 279 других (включая 152 военных корабля) были разбомблены и уничтожены в портах. Минам, выставленным Береговым и Бомбардировочным командованиями Королевских ВВС, приписывается ещё 759 кораблей и судов (215 военных кораблей). Эти 759 целей составляют 51% от всех кораблей, потопленных Королевскими ВВС. В самом деле, минирование было в пять раз более продуктивным, чем любая другая форма атаки с воздуха; Королевские ВВС могли заявить о потоплении корабля на каждые 26 боевых вылетов на минирование, тогда как для потопления корабля непосредственной атакой с воздуха требовалось 148 боевых вылетов.

Примерно вот это вот они хотели закрыть минами полностью. Более того — могли. И не только в этих местах. Не многовато ли для такой маленькой планеты? И как это потом тралить?

Сброс управляемой мины Quickstrike с самолёта Р-3С Orion.