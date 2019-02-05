В России объяснили, почему Киев не признал Гуаидо врио президента

Хуан Гуаидо

Этот документ мы отправим в Белый дом. Мы настаиваем на уважении.

С учётом очень вероятных фальсификаций на выборах, это помогло бы признанию извне президентом не Порошенко, если он «победит», а Тимошенко - стоит ей вывести сотни тысяч людей на улицы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил на заявления Дональда Трампа о том, что тот не исключает отправки американского военного контингента на венесуэльскую территорию. По словам Мадуро, в Венесуэле начинается сбор подписей против американского вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.Венесуэльский президент уверен, что свои подписи под протестным письмом поставят не менее 10 миллионов граждан страны.Мадуро:Ранее группа латиноамериканский государств (группа Лимы) опубликовала обращение в адрес иностранных государств. В обращении содержится призыв к отказу от финансовых операций с правительством Венесуэлы.Накануне стало известно, что власти Украины отказались признавать лидера венесуэльской оппозиции, поддерживаемого США, Хуана Гуаидо врио президента страны. Фактически Киев дал понять, что опасается повторения венесуэльского сценария в своей стране. Об этом пишет и российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Киев не пошёл на признание Гуаидо из-за страха создать прецедент.Из твита Пушкова:Действительно, венесуэльский прецедент полностью подрывает институты выборов, позволяя извне признавать президентом фактически любого представителя политических элит, в том числе и откровенно оппозиционных, той или иной страны.И Киев явно боится того, что Россия может не признать президентом того, кого таковым объявят 31 марта (или после второго тура выборов).