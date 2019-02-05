В России объяснили, почему Киев не признал Гуаидо врио президента
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил на заявления Дональда Трампа о том, что тот не исключает отправки американского военного контингента на венесуэльскую территорию. По словам Мадуро, в Венесуэле начинается сбор подписей против американского вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.
Венесуэльский президент уверен, что свои подписи под протестным письмом поставят не менее 10 миллионов граждан страны.
Мадуро:
Ранее группа латиноамериканский государств (группа Лимы) опубликовала обращение в адрес иностранных государств. В обращении содержится призыв к отказу от финансовых операций с правительством Венесуэлы.
Накануне стало известно, что власти Украины отказались признавать лидера венесуэльской оппозиции, поддерживаемого США, Хуана Гуаидо врио президента страны. Фактически Киев дал понять, что опасается повторения венесуэльского сценария в своей стране. Об этом пишет и российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Киев не пошёл на признание Гуаидо из-за страха создать прецедент.
Из твита Пушкова:
Действительно, венесуэльский прецедент полностью подрывает институты выборов, позволяя извне признавать президентом фактически любого представителя политических элит, в том числе и откровенно оппозиционных, той или иной страны.
И Киев явно боится того, что Россия может не признать президентом того, кого таковым объявят 31 марта (или после второго тура выборов).
Хуан Гуаидо
Венесуэльский президент уверен, что свои подписи под протестным письмом поставят не менее 10 миллионов граждан страны.
Мадуро:
Этот документ мы отправим в Белый дом. Мы настаиваем на уважении.
Ранее группа латиноамериканский государств (группа Лимы) опубликовала обращение в адрес иностранных государств. В обращении содержится призыв к отказу от финансовых операций с правительством Венесуэлы.
Накануне стало известно, что власти Украины отказались признавать лидера венесуэльской оппозиции, поддерживаемого США, Хуана Гуаидо врио президента страны. Фактически Киев дал понять, что опасается повторения венесуэльского сценария в своей стране. Об этом пишет и российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Киев не пошёл на признание Гуаидо из-за страха создать прецедент.
Из твита Пушкова:
С учётом очень вероятных фальсификаций на выборах, это помогло бы признанию извне президентом не Порошенко, если он «победит», а Тимошенко - стоит ей вывести сотни тысяч людей на улицы.
Действительно, венесуэльский прецедент полностью подрывает институты выборов, позволяя извне признавать президентом фактически любого представителя политических элит, в том числе и откровенно оппозиционных, той или иной страны.
И Киев явно боится того, что Россия может не признать президентом того, кого таковым объявят 31 марта (или после второго тура выборов).
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Гуаидо
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