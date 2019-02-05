В СМИ Японии Курилы назвали идеальным местом размещения ПВО-ПРО США

Наиболее подходящий вариант для размещения (американской ПВО-ПРО) – остров Итуруп. Оттуда может быть нанесён удар по северокорейской баллистической ракете на ранней стадии её полёта, ещё до момента отделения боеголовок.

Японское издание Japan Business Press вышло с материалом о геостратегическом положении Южных Курил, по-прежнему в Японии называемых Северными территориями. В издании говорится, что четыре острова Южно-Курильской гряды являются "идеальным местом для размещения американских ракетных систем". Речь идёт об американских системах ПВО-ПРО.Издание, всерьёз обсуждая размещение американской ракетной составляющей на российских островах, пишет о том, что эта составляющая «позволила бы обезопаситься от северокорейской угрозы».Из материала:При этом в материале добавляется: свои ракеты КНДР может запускать по США, и лететь они будут «на северо-восток, через Приморский край России».В издании высказали уверенность в том, что размещение систем ПВО-ПРО США на Итурупе, «севернее Хоккайдо», послужило бы идеальным местом для выполнения перехвата.В то же время издание делает вывод о том, что Россия «вряд ли отдаст Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи» Токио, так как для России эти острова имеют огромное значение, и "получить американские ракетные системы на них Москва точно не захочет".