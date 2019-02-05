Порошенко обещает отправить "конвой" через Керченский пролив

Президент Украины Пётр Порошенко, вступивший в предвыборную гонку, дал интервью телеканалу ICTV. В интервью он заявил, что собирается отправить через Керченский пролив так называемый «конвой». При этом глава украинского государства добавил, что «никогда не признает оккупацию Керченского пролива и Азовского моря».Рассуждая об упомянутом «конвое» через пролив, Порошенко заявил, что в его состав войдут только добровольцы. Этими добровольцами, по мнению президента Украины, могли бы стать журналисты, а также представители мониторинговой миссии ОБСЕ.Порошенко добавил, что собирается добиваться «обеспечения свободного использования пролива в соответствии с международными договорённостями».Это не первое заявление из Киева по поводу возможной отправки «флотилии» через Керченский пролив. При этом и раньше звучали слова о том, что на украинских кораблях из Чёрного в Азовское море могли бы отправиться представители ОБСЕ. В самой ОБСЕ этих киевских заявлений официально не комментируют.Напомним, что несколько дней назад командующий ВМС Украины заявил о том, что мосту через Керченский пролив «скоро крышка» (это цитата). По его словам, мост либо смоет подводным течением, либо разрушит землетрясение, либо необратимо повредит лёд. А секретарь СНБО Украины отмечал, что по Крымскому мосту может быть нанесён ракетный удар со стороны ВСУ.