В Пентагоне заявили о необходимости сократить отставание по РЭБ от России
В США ведётся обсуждение темы о параметрах применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ответственный в Минобороны США за испытания оружия отметил, что армии необходимо более чётко определить, как именно использовать упомянутые системы на фоне начала процесса восстановления возможностей «глушения и подавления сигналов» впервые после окончания Холодной войны.
В ежегодном отчёте директора по оперативным испытаниям говорится, что текущее положение дел таково, что пока не позволяет в полной мере совершенствовать тактику и стратегию для организации РЭБ на поле боя. Добавляется, что нужно развивать процедуры координации между разведкой и бригадами использования средств радиоэлектронной борьбы. В отчёте отмечено, что разведка должна более оперативно поставлять данные для того, чтобы появилась возможность анализировать сигналы противника и отличать их от сигналов, например, союзников.
Из отчёта:
При этом рассказывается об испытаниях на базе 173-й воздушно-десантной бригады и 2-й бригады 1-й пехотной дивизии США систем РЭБ на маневрах в 2018 году в Германии. В частности, были изучены возможности совместимости и эффективности работы средств радиоэлектронной борьбы.
Отрабатывались принципы работы с инструментами электронного планирования и управления боем (EWPMT), обеспечивающими командованию контроль электромагнитного спектра в зоне боевых действий.
Также речь идёт о системе Raven Claw, которая является дополнением к EWPMT. Использован универсальный модульный адаптивный передатчик радионаблюдения и определения направления VMAX, обеспечивающий ограничение возможностей электронной атаки и обнаружения противником. Также отмечена система определения направления и источника изучения Sabre Fury.
В отчёте отмечено, что в составе армии США создаются новые подразделения РЭБ. Так, в текущем году планируется создать специальный отряд для проведения экспериментов в области радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что главная задача состоит в сокращении отставания в средствах РЭБ от Российской Федерации.
В ежегодном отчёте директора по оперативным испытаниям говорится, что текущее положение дел таково, что пока не позволяет в полной мере совершенствовать тактику и стратегию для организации РЭБ на поле боя. Добавляется, что нужно развивать процедуры координации между разведкой и бригадами использования средств радиоэлектронной борьбы. В отчёте отмечено, что разведка должна более оперативно поставлять данные для того, чтобы появилась возможность анализировать сигналы противника и отличать их от сигналов, например, союзников.
Из отчёта:
Разрыв между системами РЭБ России и США растёт.
При этом рассказывается об испытаниях на базе 173-й воздушно-десантной бригады и 2-й бригады 1-й пехотной дивизии США систем РЭБ на маневрах в 2018 году в Германии. В частности, были изучены возможности совместимости и эффективности работы средств радиоэлектронной борьбы.
Отрабатывались принципы работы с инструментами электронного планирования и управления боем (EWPMT), обеспечивающими командованию контроль электромагнитного спектра в зоне боевых действий.
Схема применения EWPMT от Raytheon
Также речь идёт о системе Raven Claw, которая является дополнением к EWPMT. Использован универсальный модульный адаптивный передатчик радионаблюдения и определения направления VMAX, обеспечивающий ограничение возможностей электронной атаки и обнаружения противником. Также отмечена система определения направления и источника изучения Sabre Fury.
В отчёте отмечено, что в составе армии США создаются новые подразделения РЭБ. Так, в текущем году планируется создать специальный отряд для проведения экспериментов в области радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что главная задача состоит в сокращении отставания в средствах РЭБ от Российской Федерации.
- Использованы фотографии:
- Raytheon
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