Фильм "Война снайпера" - "таблетка" правды для американцев

Война на Донбассе по-прежнему является популярной темой для отдельных заинтересованных лиц в США. Эти лица не перестают делать попытки убеждать американцев в том, что в военном конфликте на Востоке Украины Россия принимает непосредственное участие. И, как известно, такая антироссийская пропаганда приносит свои плоды.Поэтому для многих стал своеобразным открытием и откровением документальный фильм «Война снайпера» американского режиссёра русского происхождения Ольги Шехтер. Этот фильм рассказывает о знаменитом сербском снайпере Деяне Бериче по прозвищу «Деки», который добровольцем отправился на Восток Украины и воевал на стороне ДНР.Создатели фильма, сопровождая своего героя на передовой, пытаются проникнуть в сложную личность человека, ежедневно шагающего по лезвию ножа.Полтора часа чистой правды, которую, по мнению создателей фильма, необходимо знать современному человеку, произвели огромное впечатление на американских зрителей. Об этом свидетельствую и многочисленные награды, которые получил фильм на международных американских фестивалях. О войне на Донбассе, о подлинном добровольчестве, о чести - настоящая "таблетка" правды: