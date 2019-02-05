В Европарламенте призвали не считать РФ стратегическим партнёром

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией устарело и должно быть пересмотрено. А любые дальнейшие отношения ЕС с РФ должны основываться исключительно на полном уважении международного законодательства и принципов ОБСЕ,

Россию больше нельзя рассматривать в качестве стратегического партнера Евросоюза, передает РИА Новости заявление заместителя председателя фракции Европейской народной партии Сандры Калниете.По словам Калниете, такое решение было бы оправдано на фоне непризнания европейскими государствами присоединения Крыма к РФ, развязанной Москвой кампании дезинформации и кибератак против западных стран.Она заявила, что Европарламент должен послать России «ясный сигнал о дальнейших санкциях», если ее незаконные действия продолжатся.сказала Калниете.Свою позицию евродепутат изложила в специальном докладе, который теперь предстоит одобрить Европарламенту.Напомним, отношения России с рядом западных стран ухудшились в связи с ситуацией вокруг Крыма и на Украине. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее многочисленные санкции.Летом 2014 года российское руководство приняло ответные меры и взяло курс на импортозамещение. К ввозу в страну были запрещены овощи, фрукты, рыба, мясные и молочные продукты.Потери ЕС от эмбарго исчисляются суммами порядка $8 млрд. в год. Под запрет также попали продовольственные продукты из США, Канады и Австралии.