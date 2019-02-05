В Европарламенте призвали не считать РФ стратегическим партнёром
Россию больше нельзя рассматривать в качестве стратегического партнера Евросоюза, передает РИА Новости заявление заместителя председателя фракции Европейской народной партии Сандры Калниете.
По словам Калниете, такое решение было бы оправдано на фоне непризнания европейскими государствами присоединения Крыма к РФ, развязанной Москвой кампании дезинформации и кибератак против западных стран.
Она заявила, что Европарламент должен послать России «ясный сигнал о дальнейших санкциях», если ее незаконные действия продолжатся.
Свою позицию евродепутат изложила в специальном докладе, который теперь предстоит одобрить Европарламенту.
Напомним, отношения России с рядом западных стран ухудшились в связи с ситуацией вокруг Крыма и на Украине. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее многочисленные санкции.
Летом 2014 года российское руководство приняло ответные меры и взяло курс на импортозамещение. К ввозу в страну были запрещены овощи, фрукты, рыба, мясные и молочные продукты.
Потери ЕС от эмбарго исчисляются суммами порядка $8 млрд. в год. Под запрет также попали продовольственные продукты из США, Канады и Австралии.
По словам Калниете, такое решение было бы оправдано на фоне непризнания европейскими государствами присоединения Крыма к РФ, развязанной Москвой кампании дезинформации и кибератак против западных стран.
Она заявила, что Европарламент должен послать России «ясный сигнал о дальнейших санкциях», если ее незаконные действия продолжатся.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией устарело и должно быть пересмотрено. А любые дальнейшие отношения ЕС с РФ должны основываться исключительно на полном уважении международного законодательства и принципов ОБСЕ,сказала Калниете.
Свою позицию евродепутат изложила в специальном докладе, который теперь предстоит одобрить Европарламенту.
Напомним, отношения России с рядом западных стран ухудшились в связи с ситуацией вокруг Крыма и на Украине. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее многочисленные санкции.
Летом 2014 года российское руководство приняло ответные меры и взяло курс на импортозамещение. К ввозу в страну были запрещены овощи, фрукты, рыба, мясные и молочные продукты.
Потери ЕС от эмбарго исчисляются суммами порядка $8 млрд. в год. Под запрет также попали продовольственные продукты из США, Канады и Австралии.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter