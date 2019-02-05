Перспективы развития стрелкового вооружения в армии США
Американская армия подготовила детальный отчет о новых системах вооружения, которые заменят автоматический карабин M4, винтовку M16 и ручной пулемет M249 SAW.
Также специалисты пояснили, зачем новому оружию понадобится аккумулятор.
Участники тендера и сроки
К 30 мая 2019 года четыре компании предоставят разработанные ими образцы «автоматической винтовки нового поколения», которые будут испытаны на тестовых стрельбах. Согласно информации, опубликованной на сайте государственных тендеров fedbizopps.gov, по итогам стрельб только три компании будут допущены на следующий этап отбора.
Итоги конкурса будут известны к концу лета, и три участника продолжат совершенствовать свои модели оружия и разрабатывать боеприпасы к ним. Каждая из компаний должна будет представить 53 образца NGSW-R, 43 образца NGSW-AR и 850 000 патронов нового калибра 6,8 мм, которые должны отличаться от ныне используемых 5,56 мм.
К 2021 году американская армия начнет дальнейшую оптимизацию и постепенное внедрение прототипов. Компания-победитель получит заказ на 250 000 единиц вооружения и 150 млн. боеприпасов.
Финальные образцы должны будут соответствовать длинному списку технических требований, многие из которых уже исполняются в существующих видах вооружения: удобство в использовании для правшей и левшей, пламегаситель, съемный глушитель и пазы для крепления аксессуаров. Однако предполагается ряд инноваций.
Особенности перспективного вооружения
Поскольку одной из главных целей программы «Оружие нового поколения» является снизить общий вес боекомплекта, армейское руководство готово рассмотреть инновационные предложения: гильзы из полимеров, телескопические боеприпасы и другие разработки, которые имели бы необходимые поражающие характеристики при меньшей массе.
Также, руководство СВ США запросило создание двух версий прототипов – с неперезарядным и перезарядным аккумулятором для обеспечения продвинутой системы управления огнем, которая может стать технологическим прорывом и обеспечить большую поражающую способность. Аккумулятор будет встраиваться в конструкцию винтовки, однако его вес не будет учитываться в технических характеристиках оружия.
Система управления огнем будет представлять собой набор уже известных устройств, соединенных в одном аксессуаре весом не более килограмма: лазерный дальномер, баллистический вычислитель, набор атмосферных датчиков и система настройки оптического прицела. Все это позволит каждому конкретному стрелку настроить оружие под свои потребности с помощью цифровых средств.
Эти возможности – только первый шаг в развитии современного оружия. В недалеком будущем армия США планирует встроить все вышеперечисленные приспособления для совершенствования стрельбы в приборы ночного видения и индикаторы на лобовом стекле, а также расположить информацию о местонахождении союзников и биометрические данные на экране устройства размером не больше, чем две линзы ударопрочных солнцезащитных очков.
Несмотря на то, что замена видов вооружения проходит в рамках программы сухопутных войск США, заинтересованность в будущих образцах выразили представители сил специальных операций и морской пехоты.
Материал подготовлен автором
телеграмм-канала «Брюссельский стукач»
Также специалисты пояснили, зачем новому оружию понадобится аккумулятор.
Участники тендера и сроки
К 30 мая 2019 года четыре компании предоставят разработанные ими образцы «автоматической винтовки нового поколения», которые будут испытаны на тестовых стрельбах. Согласно информации, опубликованной на сайте государственных тендеров fedbizopps.gov, по итогам стрельб только три компании будут допущены на следующий этап отбора.
Итоги конкурса будут известны к концу лета, и три участника продолжат совершенствовать свои модели оружия и разрабатывать боеприпасы к ним. Каждая из компаний должна будет представить 53 образца NGSW-R, 43 образца NGSW-AR и 850 000 патронов нового калибра 6,8 мм, которые должны отличаться от ныне используемых 5,56 мм.
К 2021 году американская армия начнет дальнейшую оптимизацию и постепенное внедрение прототипов. Компания-победитель получит заказ на 250 000 единиц вооружения и 150 млн. боеприпасов.
Финальные образцы должны будут соответствовать длинному списку технических требований, многие из которых уже исполняются в существующих видах вооружения: удобство в использовании для правшей и левшей, пламегаситель, съемный глушитель и пазы для крепления аксессуаров. Однако предполагается ряд инноваций.
Особенности перспективного вооружения
Поскольку одной из главных целей программы «Оружие нового поколения» является снизить общий вес боекомплекта, армейское руководство готово рассмотреть инновационные предложения: гильзы из полимеров, телескопические боеприпасы и другие разработки, которые имели бы необходимые поражающие характеристики при меньшей массе.
Также, руководство СВ США запросило создание двух версий прототипов – с неперезарядным и перезарядным аккумулятором для обеспечения продвинутой системы управления огнем, которая может стать технологическим прорывом и обеспечить большую поражающую способность. Аккумулятор будет встраиваться в конструкцию винтовки, однако его вес не будет учитываться в технических характеристиках оружия.
Система управления огнем будет представлять собой набор уже известных устройств, соединенных в одном аксессуаре весом не более килограмма: лазерный дальномер, баллистический вычислитель, набор атмосферных датчиков и система настройки оптического прицела. Все это позволит каждому конкретному стрелку настроить оружие под свои потребности с помощью цифровых средств.
Эти возможности – только первый шаг в развитии современного оружия. В недалеком будущем армия США планирует встроить все вышеперечисленные приспособления для совершенствования стрельбы в приборы ночного видения и индикаторы на лобовом стекле, а также расположить информацию о местонахождении союзников и биометрические данные на экране устройства размером не больше, чем две линзы ударопрочных солнцезащитных очков.
Несмотря на то, что замена видов вооружения проходит в рамках программы сухопутных войск США, заинтересованность в будущих образцах выразили представители сил специальных операций и морской пехоты.
Материал подготовлен автором
телеграмм-канала «Брюссельский стукач»
- Использованы фотографии:
- Facebook/USArmy
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter