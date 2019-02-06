Украинские СМИ празднуют очередную перемогу

«Операцию очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й скрупулезно собирала всю информацию об этом месте, находящемся в районе н.п. Золотое. Там очень часто фиксировалось большое количество автотранспорта, на котором передвигаются боевики российско-террористических войск и представители МГБ "недореспублики ДНР". Информация накапливалась, анализировалась и проверялась несколько раз. Вся работа проходила настолько незаметно, что противник там себя чувствовал очень спокойно и вольготно. Автомобили к КП приезжали и уезжали. Стояли не маскируясь, под открытым небом…»

Украина празднует очередную «пэрэмогу» — украинский волонтер Юрий Мисягин опубликовал видео, в котором ВСУ якобы «отплатили» ополченцам под Золотым. В украинском сегменте соцсетей и украинских СМИ видео вызвало ликование. Ролик и откровения Мисягина распространили даже российские СМИ. После знакомства с видео возникает сакральный вопрос: вот почему у «небратьев» все по жизни обстоит таким образом, что все, к чему не прикоснутся, мигом превращается в нечто неприятное?Вот что рассказал Мисягин об очередной сокрушительной победе украинской военной машины:В общем, дурь автора становится очевидна практически с первых слов. Во-первых, никакой информации о позициях в районе Золотого собирать уже нет смысла – бои там идут уже несколько лет, все позиции известны и пристреляны, само Золотое находится аккурат на линии разграничения и частично контролируется НМ ЛНР, частично ВСУ. Кстати, украинский Генштаб в своих заявлениях «освобождал» поселок уже несколько раз. Так что «тщательное планирование операции», судя по всему, предполагало отчаянные попытки протрезветь и вспомнить, в какую сторону стрелять.Превозмогая алкогольно-наркотический кумар, ВСУ «выявили» какое-то странное место, состоящее из нескольких вагончиков, сильно напоминающих заброшенный шиномонтаж. С одним единственным блиндажом и «зушкой» в капонире, не считая трех автомобилей, два из которых явно гражданские. Самое главное, что там они обнаружили не кого-нибудь, а представителей МГБ ДНР. Что делают глубоко на позициях ЛНР сотрудники госбезопасности из соседней республики – серьезный вопрос. Вероятно, автор ролика просто не до конца понимает, что такое МГБ и чем оно занимается. Впрочем, это не так важно.Куда примечательнее сам факт ликования украинского волонтера и его аудитории – минометный обстрел неизвестных периферийных позиций явно второстепенного или даже третьестепенного значения. Обстрел, который велся при помощи беспилотника. Тем не менее, как видно на опубликованных кадрах, все мины прилетели в «молоко» — личный состав благополучно добрался до блиндажа, легковые автомобили и грузовик с «зушкой» благополучно покинули место обстрела. Что праздновать, если минометные обстрелы на передовой происходят по нескольку раз в день? И, что куда важнее, украинские минометчики явно показали свою неспособность попасть в цель! Впрочем, вполне возможно, что призрачных «представителей МГБ ДНР» все-таки удалось отпугнуть.В общем, очередной убогий образчик украинской пропаганды и безумной страсти выдумывать для себя добрые вести, победы и поводы для радости.Возникает лишь один вопрос: для чего убогий украинский агитпроп «разгоняют» российские СМИ и многочисленные караул-патриоты из соцсетей? Вероятно, ради просмотров и доказательства апокрифического «слива Новороссии» готовы распространять любые украинские фейки, даже не пытаясь сопроводить их минимальными комментариями.