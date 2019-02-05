В Британии рассказали о «кошмаре» НАТО из-за «путинских» танков

Российская армия имеет куда более мощный огневой потенциал, чем союзнические войска в Европе. В новой войне более совершенные западные танки попадут под удар численно превосходящих российских соединений при массированной поддержке ракет и артиллерии. В такой ситуации у западных стран будет мало шансов,

В случае начала новой мировой войны российские войска в короткие сроки разгромят силы НАТО в Европе, приводит Daily Star мнение военного эксперта Петри Мякели, специализирующегося на тактике проведения военных операций.Мякеля особенно выделяет российские танковые войска, которые по своим возможностям «серьезно превосходят» европейские танковые подразделения.По его словам, российская бронетанковая техника отличается большим разнообразием и, несмотря на то, что некоторые образцы созданы еще во времена СССР, они представляют большую угрозу для вероятного противника.Эксперт также отмечает, что во многих странах НАТО проведены сокращения техники, из-за чего в армиях остались лишь несколько разновидностей танков, а то и вовсе одна модель.По его мнению, тактика россиян заключается в «концентрации подавляющей силы на основном направлении», и небольшим танковым соединениям Запада будет очень сложно этому противостоять.пишет автор.Он добавляет, что подобные сценарий развития наступления превратится для НАТО в кошмар, поскольку ее силы будут не в состоянии отразить удар, в том числе из-за недостатка артиллерийских орудий и малочисленности войск.Вместе с тем, Мякеля заверил, что военное руководство альянса осознаёт слабость альянса и предпринимает конкретные меры для «формирования в Европе более мощных сил», способных противостоять «путинской» армаде.