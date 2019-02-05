Стрельба "в молоко": БПЛА показал неточную стрельбу ВСУ по КП ЛНР

Когда вся аналитическая работа была проведена и боевая команда К-2 была готова, пришла информация о том, что сейчас на КП находится порядка 12-14 человек. Люди быстро заняли боевые позиции, в воздух были подняты дроны и операция "Расплата" началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КамАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Давно их, кстати, в сводках не было. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат, так как решето.

Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом.

Из 12-14 человек находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек.

Термин «уничтожен» имеет совсем иное значение. То, что мы увидели, находится между «побеспокоен» и «подавлен» (временно). Дайте мой аккаунт руководителю стрельбы, пусть наберёт по месседжеру. Я ему расскажу, где он ... не профессионал.

Плохо отстрелялись.

За все время обстрела семь человек выбежали из зданий, причем в момент, когда они перебегали в окопы, обстрелов почему-то не происходило! По времени это секунд двадцать! Вывод - вполне возможно, что им дали необходимое время для "эвакуации", и они спокойно покинули свои позиции!