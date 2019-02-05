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Стрельба "в молоко": БПЛА показал неточную стрельбу ВСУ по КП ЛНР

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54-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала кадры с беспилотника, на которых демонстрируется обстрел опорного пункта народной милиции ЛНР. Речь идёт о пункте, расположенном в районе населённого пункта Золотое. Примечательно, что после сообщений пресс-штабе НМ ЛНР об обстреле со стороны ВСУ окрестной Золотого, на Украине сначала отрицали этот факт. Теперь вместо отрицания решили предъявить "победу".

Стрельба "в молоко": БПЛА показал неточную стрельбу ВСУ по КП ЛНР



Украинские волонтёры назвали обстрел «тщательно спланированной операцией», которая привела к «уничтожению ВОП врага».

Из публикации волонтёра Юрия Мысягина в Фейсбук:
Когда вся аналитическая работа была проведена и боевая команда К-2 была готова, пришла информация о том, что сейчас на КП находится порядка 12-14 человек. Люди быстро заняли боевые позиции, в воздух были подняты дроны и операция "Расплата" началась. Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КамАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Давно их, кстати, в сводках не было. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат, так как решето.




Добавлено:
Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом.
Из 12-14 человек находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек.


Если же обратить внимание на то видео (предоставляется по ссылке), которое публикуется на странице в Фейсбуке, то можно констатировать, что версия об «уничтожении КП» сильно преувеличена. Та самая 54-я бригада, которая вела обстрел, умудрилась послать «в молоко» не менее десятка боеприпасов. Огонь вёлся так, что все находившиеся в опорном пункте военнослужащие НМ ЛНР успели перебраться в укрытие. А само «уничтожение» оказалось таким, что даже после 8-го выпущенного с позиций ВСУ боеприпаса основные сооружения не пострадали – из печной трубы даже продолжал идти лёгкий дымок, печь действовала.

В этой связи удивляет термин «всё, что находилось в середине, восстановлению уже не подлежит».

Машины уничтожены - да. Но вот до этой самой «середины» не долетел ни один украинский боеприпас, что прекрасно видно на кадрах с БПЛА ВСУ.

В комментариях украинские пользователи высмеяли заявление об «уничтожении КП», признав работу украинской бригады непрофессиональной.

Пользовательские комментарии в Фейсбуке:
Термин «уничтожен» имеет совсем иное значение. То, что мы увидели, находится между «побеспокоен» и «подавлен» (временно). Дайте мой аккаунт руководителю стрельбы, пусть наберёт по месседжеру. Я ему расскажу, где он ... не профессионал.


Плохо отстрелялись.



За все время обстрела семь человек выбежали из зданий, причем в момент, когда они перебегали в окопы, обстрелов почему-то не происходило! По времени это секунд двадцать! Вывод - вполне возможно, что им дали необходимое время для "эвакуации", и они спокойно покинули свои позиции!


Большинство боеприпасов ушли "в молоко".
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