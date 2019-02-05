За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
Российские беспилотники-конвертопланы TRIADA, разработанные компанией ADA Aerospace, заинтересовали военное ведомство одного из государств, передает РИА Новости.
Разработчик не уточняет, какая именно страна заинтересовалась аппаратом.
В компании сообщили, что TRIADA снабжен аппаратурой оптического наблюдения с 50-кратным увеличением, имеет гиростабилизированную платформу с подвешенной камерой и высокочувствительными датчиками. Оборудование дрона способно обнаруживать объект и с вероятностью 98,5% определить является он человеком или животным.
По данным представителей компании, БЛА может находиться в воздухе до 5 часов, преодолевать расстояние до 400 км, и развивать скорость до 200км/час.
Отмечается, что благодаря «продвинутому машинному зрению с алгоритмами обработки данных» дрон способен отыскать человека в сложной местности за 20-30 минут.
Изначально беспилотник создавался для гражданского применения, но уже в скором времени большой интерес к нему проявили военные. Инженеры уже разработали для них несколько модификаций и успешно провели демонстрационные испытания.
В компании уточнили, что военных заинтересовала арктическая версия аппарата, отличающаяся способностью летать при экстремально низких температурах (до -62 Сº) и взлетать (садиться) с небольшой площадки на идущем судне.
Разработчики добавили, что беспилотники могут включаться в состав поисковых отрядов, могут быть использованы для поиска людей в лесу.
БЛА сочетают в себе характеристики вертолета и самолета «и при этом лишены их недостатков».
Разработчик не уточняет, какая именно страна заинтересовалась аппаратом.
В компании сообщили, что TRIADA снабжен аппаратурой оптического наблюдения с 50-кратным увеличением, имеет гиростабилизированную платформу с подвешенной камерой и высокочувствительными датчиками. Оборудование дрона способно обнаруживать объект и с вероятностью 98,5% определить является он человеком или животным.
По данным представителей компании, БЛА может находиться в воздухе до 5 часов, преодолевать расстояние до 400 км, и развивать скорость до 200км/час.
Отмечается, что благодаря «продвинутому машинному зрению с алгоритмами обработки данных» дрон способен отыскать человека в сложной местности за 20-30 минут.
Изначально беспилотник создавался для гражданского применения, но уже в скором времени большой интерес к нему проявили военные. Инженеры уже разработали для них несколько модификаций и успешно провели демонстрационные испытания.
В компании уточнили, что военных заинтересовала арктическая версия аппарата, отличающаяся способностью летать при экстремально низких температурах (до -62 Сº) и взлетать (садиться) с небольшой площадки на идущем судне.
Разработчики добавили, что беспилотники могут включаться в состав поисковых отрядов, могут быть использованы для поиска людей в лесу.
БЛА сочетают в себе характеристики вертолета и самолета «и при этом лишены их недостатков».
Хорошая аэродинамика позволяет дрону летать с энергоэффективностью самолета, а технология поворота винтов обеспечивает ему плавный переход в вертолетный режим и обратно, открывая тем самым широкий спектр возможностей применения,пояснили в компании.
- Использованы фотографии:
- ADA Aerospace
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