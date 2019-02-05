Новости

За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики

34
Российские беспилотники-конвертопланы TRIADA, разработанные компанией ADA Aerospace, заинтересовали военное ведомство одного из государств, передает РИА Новости.




Разработчик не уточняет, какая именно страна заинтересовалась аппаратом.

В компании сообщили, что TRIADA снабжен аппаратурой оптического наблюдения с 50-кратным увеличением, имеет гиростабилизированную платформу с подвешенной камерой и высокочувствительными датчиками. Оборудование дрона способно обнаруживать объект и с вероятностью 98,5% определить является он человеком или животным.

По данным представителей компании, БЛА может находиться в воздухе до 5 часов, преодолевать расстояние до 400 км, и развивать скорость до 200км/час.

Отмечается, что благодаря «продвинутому машинному зрению с алгоритмами обработки данных» дрон способен отыскать человека в сложной местности за 20-30 минут.

Изначально беспилотник создавался для гражданского применения, но уже в скором времени большой интерес к нему проявили военные. Инженеры уже разработали для них несколько модификаций и успешно провели демонстрационные испытания.

В компании уточнили, что военных заинтересовала арктическая версия аппарата, отличающаяся способностью летать при экстремально низких температурах (до -62 Сº) и взлетать (садиться) с небольшой площадки на идущем судне.

Разработчики добавили, что беспилотники могут включаться в состав поисковых отрядов, могут быть использованы для поиска людей в лесу.

БЛА сочетают в себе характеристики вертолета и самолета «и при этом лишены их недостатков».

Хорошая аэродинамика позволяет дрону летать с энергоэффективностью самолета, а технология поворота винтов обеспечивает ему плавный переход в вертолетный режим и обратно, открывая тем самым широкий спектр возможностей применения,
пояснили в компании.
Использованы фотографии:
ADA Aerospace
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти