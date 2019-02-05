За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики

Хорошая аэродинамика позволяет дрону летать с энергоэффективностью самолета, а технология поворота винтов обеспечивает ему плавный переход в вертолетный режим и обратно, открывая тем самым широкий спектр возможностей применения,

Российские беспилотники-конвертопланы TRIADA, разработанные компанией ADA Aerospace, заинтересовали военное ведомство одного из государств, передает РИА Новости Разработчик не уточняет, какая именно страна заинтересовалась аппаратом.В компании сообщили, что TRIADA снабжен аппаратурой оптического наблюдения с 50-кратным увеличением, имеет гиростабилизированную платформу с подвешенной камерой и высокочувствительными датчиками. Оборудование дрона способно обнаруживать объект и с вероятностью 98,5% определить является он человеком или животным.По данным представителей компании, БЛА может находиться в воздухе до 5 часов, преодолевать расстояние до 400 км, и развивать скорость до 200км/час.Отмечается, что благодаря «продвинутому машинному зрению с алгоритмами обработки данных» дрон способен отыскать человека в сложной местности за 20-30 минут.Изначально беспилотник создавался для гражданского применения, но уже в скором времени большой интерес к нему проявили военные. Инженеры уже разработали для них несколько модификаций и успешно провели демонстрационные испытания.В компании уточнили, что военных заинтересовала арктическая версия аппарата, отличающаяся способностью летать при экстремально низких температурах (до -62 Сº) и взлетать (садиться) с небольшой площадки на идущем судне.Разработчики добавили, что беспилотники могут включаться в состав поисковых отрядов, могут быть использованы для поиска людей в лесу.БЛА сочетают в себе характеристики вертолета и самолета «и при этом лишены их недостатков».пояснили в компании.