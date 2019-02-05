Калашников начал производство новых моделей катера БК-16 проекта 02510
Концерн "Калашников" объявил о начале строительства двух новых модификаций катера проекта 02510 БК-16, который был разработан на Судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн. Согласно сообщению Калашников медиа, производство катеров водолазной и патрульной модификации развернуто в Рыбинске.
Катера проекта 02510 БК-16 предназначены для операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, а также перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом. Характерными особенностями таких катеров являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека с большим числом сидений, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов.
Катер может быть оснащен вооружением различного типа, в транспортно-десантном варианте БК-16 несет четыре пулемета калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экономическая - 30 узлов, экипаж - два человека, вместимость десанта - 19 человек. Автономность катера 1 сутки, дальность хода 400 морских миль.
Как отметили в концерне, на сегодняшний день портфель заказов с учетом построенных, строящихся и законтрактованных катеров составляет 30 единиц. При этом разработчики заявляют, что на данных модификациях концерн не остановится, по желанию заказчика возможна разработка катера под решение конкретных задач.
Катера проекта 02510 БК-16 предназначены для операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, а также перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом. Характерными особенностями таких катеров являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека с большим числом сидений, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов.
Катер может быть оснащен вооружением различного типа, в транспортно-десантном варианте БК-16 несет четыре пулемета калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экономическая - 30 узлов, экипаж - два человека, вместимость десанта - 19 человек. Автономность катера 1 сутки, дальность хода 400 морских миль.
Как отметили в концерне, на сегодняшний день портфель заказов с учетом построенных, строящихся и законтрактованных катеров составляет 30 единиц. При этом разработчики заявляют, что на данных модификациях концерн не остановится, по желанию заказчика возможна разработка катера под решение конкретных задач.
- Использованы фотографии:
- kalashnikov.media
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