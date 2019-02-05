ГРАУ МО РФ ведёт разработку новой РСЗО на базе БМ-21 "Град"

Согласно опубликованной в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации - 2018" информации, российское военное ведомство ведет разработку реактивной системы залпового огня "Град" с увеличенным в два раза боекомплектом и системой механизированной перезарядки.ГРАУ Минобороны РФ ведет разработку модификации РСЗО "Град" с двойным боекомплектом, системой механизированной перезарядки на едином шасси и артиллерийской частью от БМ-21, говорится в сборнике. По мнению разработчиков, огневая мощь новой пусковой установки увеличится в два раза по сравнению с базовой моделью, поскольку установка сможет произвести два залпа по 40 выстрелов с возимого самостоятельно боекомплекта. Применение механизированной перезарядки позволит сократить время перезаряжания с 6,5 до 2-х минут.Из других новшеств называется сокращение экипажа с четырех до двух человек и возможность вести стрельбу из кабины без оборудования огневой позиции.В сборнике отмечается, что при разработке новой РСЗО был изучен и учтен опыт создания аналогичных зарубежных систем. В частности были изучены РСЗО "MLRS" (США), M87 "Orkan" (Югославия), RM-85 (Чехия), ТИП-90 (Китай), "БелГРАД" (Белоруссия).РСЗО «Град» (9К51) — реактивная система залпового огня калибра 122 мм, предназначенная для подавления живой силы, небронированной и легкобронированной техники противника, а также решения других задач в зависимости от складывающейся обстановки. РСЗО принята на вооружение армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов – 122 мм., количество направляющих – 40 шт., максимальная дальность ведения огня – 20,4 км.