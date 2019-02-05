Афганцы снова попытаются в Москве договориться о мире
Сегодня в Москве открывается мероприятие, которое носит название межафганской встречи. Посвящено оно урегулированию многолетнего кризиса в Афганистане. Причём участники встречи планируют выработать предпосылки для возможных будущих переговоров с движением «Талибан» (*запрещено в РФ). Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла считает, что противникам московской встречи не нужно делать преждевременных выводов о её итогах.
На данную минуту своё участие во встрече подтвердили такие афганские представители как Мохаммад Ханиф Атмар (кандидат в президенты), бывший президент страны Хамид Карзай, претендующий на пост вице-президента Афганистана Хаджи Мохаммад Мохакик и др.
Примечательно, что на встрече планируют присутствие и бывшие лидеры подразделений так называемых «моджахедов», готовых к началу мирного процесса.
Обращает на себя внимание, что буквально несколько дней назад в афганском внешнеполитическом ведомстве заявили о своих сомнениях относительно эффективности встречи в Москве. При этом такое мнение отличается от мнения упомянутого афганского премьера, который не скрывает своей заинтересованности в развитии диалога на пути к мирному процессу. Об этом сообщает портал «Афганистан.ру».
Из материала:
О какой именно стране региона идёт речь, премьер не пояснил.
Так почему же в МИД Афганистана высказались против московской встречи? На самом деле, ответ может лежать в плоскости отношений с США. В афганском правительстве хватает тех политиков, которые выражают интересы именно Соединённых Штатов. А на фоне заявлений Трампа о частичном выводе войск из Афганистана любой успех на пути к миру, достигнутый на переговорах афганских представителей в Москве, Вашингтон может расценить как попытку РФ перехватить влияние.
На данную минуту своё участие во встрече подтвердили такие афганские представители как Мохаммад Ханиф Атмар (кандидат в президенты), бывший президент страны Хамид Карзай, претендующий на пост вице-президента Афганистана Хаджи Мохаммад Мохакик и др.
Примечательно, что на встрече планируют присутствие и бывшие лидеры подразделений так называемых «моджахедов», готовых к началу мирного процесса.
Хамид Карзай
Обращает на себя внимание, что буквально несколько дней назад в афганском внешнеполитическом ведомстве заявили о своих сомнениях относительно эффективности встречи в Москве. При этом такое мнение отличается от мнения упомянутого афганского премьера, который не скрывает своей заинтересованности в развитии диалога на пути к мирному процессу. Об этом сообщает портал «Афганистан.ру».
Из материала:
Абдулла Абдулла заявил, что лишь одна страна в регионе заинтересована в дестабилизации Афганистана и ослаблении афганского правительства, в то время как остальные государства привержены восстановлению мира.
О какой именно стране региона идёт речь, премьер не пояснил.
Так почему же в МИД Афганистана высказались против московской встречи? На самом деле, ответ может лежать в плоскости отношений с США. В афганском правительстве хватает тех политиков, которые выражают интересы именно Соединённых Штатов. А на фоне заявлений Трампа о частичном выводе войск из Афганистана любой успех на пути к миру, достигнутый на переговорах афганских представителей в Москве, Вашингтон может расценить как попытку РФ перехватить влияние.
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